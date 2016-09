Sabiles tilta miglainā nākotne 28.09.2016

Kā norāda Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs, tilta rekonstrukcija ir viena no Talsu novada pašvaldības prioritātēm. Viņš pat negrib pieļaut domu, ka tiltu neatjaunos.

«Šobrīd ir veikta esošā tilta eks­pertīze un izstrādāts, saskaņots tehniskais projekts. Tātad dokumentācija sagatavota. Tagad jāgaida iespēja iegūt finanšu līdzekļus. Pašlaik nav iespējams piesaistīt Eiropas Savienības (ES) finansējumu, jo nav attiecīgu projektu, kam to pielāgot. Ar Talsu novada domi šis jautājums tiek regulāri pārrunāts,» stāsta Z. Brunavs. Lai uzceltu jaunu tiltu, esot nepieciešami aptuveni 1,5 miljoni eiro. Izpētes procesā uzzināts, ka tilta balsti uzstatīti uz koka pāļiem, kuriem īsti nevarot tikt klāt. Pašlaik izvietotas transportlīdzekļu svara ierobežojošas zīmes, norādot, ka tas nedrīkst pārsniegt 15 tonnas. Protams, ražas novākšanas laikā zemniekiem to ievērot grūti.

«Meklējām dažādus variantus un iespējas, kā piesaistīt finansējumu, jo ES līdzekļu tam pašlaik nav. Viss ir procesā, tas nav tik vienkārši izdarāms. Valsts neiegulda, jo tas ir pašvaldības īpašums. Atklāti sakot, no sākuma šķita, ka tas būs daudz vienkāršāk, rodot iespēju sarunās ar attiecīgām valsts iestādēm. Ideja noteikti nav atmesta, risinājumus meklējam. Ja ne citādāk, iespējams, būs jāizmanto kādas kredītiespējas. Tilts ir nolietots, un to parādīja arī eks­pertīze,» atklāj Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš.

Sabiles tilts ir stratēģiski svarīgs, jo tas savieno abus Abavas krastus un ir daļa no autoceļa «Saldus — Sabile — Talsi». Tuvākā iespēja šķērsot upi ir Abavciemā, Veģos. Uz otru pusi — pie «Plostiem», Tukuma novadā.

