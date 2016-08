Sabiles sporta centrā ir jauns vadītājs 29.08.2016

Jau pirms kāda laika presē varēja lasīt sludinājumu, ka tiek meklēts Sabiles sporta centra vadītājs, jo ilggadējais vīrs šajā amatā Haralds Gornostajs devās pelnītā atpūtā. Konkursā par jauno Sabiles sporta centra vadītāju kļuva Mārcis Červoņikovs, un «Talsu Vēstis» devās pie viņa ciemos.

Tas laikam bija likumsakarīgi,

ka Mārcis Červoņikovs ieņēma Haralda Gornostaja vietu, jo viņi kopā strādāja jau divus gadus — Mārcis bija futbola treneris un skolotājs. Jau tolaik, kad Mārcis stājās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, lai kļūtu par diplomētu futbola treneri un sporta skolotāju, viņš iedomājās, ka reiz varētu vadīt Sabiles sporta centru, kur viss bija tik pazīstams. Uz šo amatu bija vairāki kandidāti, uzvarēja Mārcis. Un tas šķiet tikai likumsakarīgi, jo savējais situāciju pārzina labāk par citiem. Nu šai darbā vīram pagājuši divi mēneši.

«Kad stājos amatā, lielos vilcienos zināju, ko vajadzētu darīt, lai gan nekādas pieredzes šai darbā man nebija,» saka Mārcis. «Protams, biju palīdzējis Haraldam Gornostajam tiesāt sacensības un darīt citus darbus. Nākot uz šo amatu, man bija arī sava vīzija, ko darīt. Man gribētos vairāk sportam piesaistīt jauniešus. Tas nav normāli, ka Sabiles jaunie cilvēki neko nedara. Viņu vispār jau nav daudz, bet tomēr ir. Savu darbu sāku ar sacensībām bērniem un jauniešiem. Sabilē kļuvis daudz mazāk iedzīvotāju. Piemēram, Sabiles vidusskolā, kur strādāju, agrāk bija paralēlklases, nu ir tikai pa vienai.» Taču tā nav tikai Sabiles problēma, jo ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji devušies peļņā uz ārzemēm. Bet dzīve, kā saka, turpinās.

Mārcis savējos — sabilniekus —

pazīst. Ir tādi, kas jau kaut ko sportā ir pamēģinājuši, bet, uzreiz neko nesasniedzot, pārtraukuši darboties. Nu Mārcis zvana jauniešiem un aicina uz nodarbībām un sacensībām. Bez mudināšanas laikam nekas neizdotos, un speciāla aicināšana katram ir vajadzīga. Zēni sapulcējas, izveido komandas, un viss notiek.

Piemēram, Sabiles Vīna svētkos bija sporta spēles bērniem un jauniešiem — piedalījās 11 komandas, katrā pieci dalībnieki. Sapulcējās vietējie sportisti, divas komandas ieradās no Kandavas, viena — no Tukuma. Notika cīņas minifutbolā, tautas bumbā, virves vilkšanā un veiklības stafetē. Startēja gan zēni, gan meitenes, un visi bija apmierināti. Pieaugušie spēlēja pludmales volejbolu, piedalījās deviņas komandas no Sabiles, Kandavas un Rīgas, uzvarēja vietējie — Rolands Soldatjonoks un Ģirts Vicinskis. Mārcis informāciju par sporta pasākumiem ievieto internetā, un tad nav jābrīnās, ka ierodas pat pārstāvji no galvaspilsētas.

Vasarā katru ceturtdienu

notiek Sabiles kausa izcīņa pludmales volejbolā, un tā 25. augustā beigsies, vēl ir cīņas minifutbolā. Nu tiek plānots rīkot arī speciālu krosa skrējienu «Sabiles Trail», tas norisināsies Abavas senlejā. Distances ir dažādas — 200 metri, ko veic bērni, bet būs arī 2,5 kilometru, 4,2 kilometru, 8,4 kilometru trase, kas jau ir noteikta, tur notiek sagatavošanas darbi, lai līdz 17. septembrim būtu gan nopļauta zāle, gan uzstādīti norobežojumi. To Mārcis izdomāja kopā ar Reini Melbergu, kurš ir pārliecināts skrējējs un arī šo sacensību idejas autors.

Sabilnieki startē

arī nopietnās sacensībās, piemēram, futbola čempionātā Kandavā un Talsu novadā. Sabilē ir izveidotas divas futbola komandas, kas piedalās katra savās meistarsacīkstēs. Kandavā sabilniekiem neveicās pārāk labi, jo tā bija vēl tikai debija. Tomēr pēdējie viņi arī nepalika, iegūta 8. vieta starp deviņām komandām. Pirmā Sabiles komanda, kas cīnās Talsu novada čempionātā, pagaidām atrodas 2. vietā. «Mums nebija grūti izveidot divas komandas, jo tajās ir arī mani sporta skolas audzēkņi un, protams, pieaugušie. Nupat Sabiles otrā komanda bija Kandavas sporta svētkos un izcīnīja 1. vietu,» teic Mārcis.

Kā jau parasts, Sabiles sporta centrā ir bijušas arī basketbola treniņnometnes, kurās sportoja groza bumbas mīļotāji no Jaunpils un Tukuma sporta skolas. Te ir piemēroti apstākļi gulēšanai un nodarbībām, bet sportistus paēdina tie paši ļaudis, kas gatavo pusdienas Sabiles vidusskolā. Sporta centram no nometnēm nāk nauda, par ko iegādāties inventāru, un tas ir izdevīgi. Tāpēc nepieciešams arī pašam kaut ko darīt lietas labā, piezvanot sporta skolām un aicinot tās uz nometni. Kādreiz Sabilē atpūtās un sportoja arī ārzemnieki, šī tradīcija būtu jāturpina.

Divi pirmie

darba mēneši Mārcim ir pagājuši, nu septembrī sāksies jauna sezona un klāt nāks arī vairāk pienākumu. Ir jau izstrādāts darba plāns. Septembrī notiks futbola sezonas no­slēguma turnīrs, kas ilgs vienu dienu. Būs sacensības vieglatlētikas četrcīņā — bumbiņas mešanā, tāllēkšanā, sprinta un 300 metru skrējienā. Tas viss notiks ārā. Telpās ir pieteikušies tenisisti, kas grib darboties. Mārcis uzsver, ka Sabilē notiks Talsu novada čempionāts tenisā. Vēl būs sacensības galda tenisā, novusā, spēka trīscīņā, kuras uzvarētāji brauks uz Talsu novada čempionātu, volejbolā. Sabilē ir tīkla bumbas komanda, kas cīnās Rietumu līgā un pagājušajā sezonā ierindojās augstajā 2. vietā. Sabiles sporta centrā būs gan vienas dienas turnīrs volejbolā, gan pa posmiem. Vienīgi basketbolistu šeit nav, tāpēc nav paredzētas arī sacīkstes groza bumbā. Mārcis domā, ka visādā veidā mēģinās piesaistīt sabilniekus sportam, jo centram esot laba aura. Bet vispirms laikam to var darīt ar personisko piemēru.

Mārcis Červoņikovs

savas sporta gaitas sāka kā karatists, jo tētis viņu septiņu gadu vecumā aizveda uz klubu «Baltais drakons» pie trenera Oskara Kiseļeva. Tēvs informāciju par klubu bija ieguvis no laikraksta, un, tā kā pats bija nodarbojies ar cīņu, bija nolēmis, ka karatē ir tas, kas dēlam vajadzīgs. Taču mazajam zēnam tas nepatika, un viņš bija raudājis, taču nekas, tas nekļuva par šķērsli sasniegt ļoti daudz — viņš bijis pasaules junioru čempions, trīskārtējs Eiropas čempions, desmitkārtējs Latvijas čempions karatē. Un tas bija vienpadsmit gadu treniņu rezultāts.

Tas beidzās,

kad puisis aizbrauca uz Rīgu studēt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, kur bija spēcīga futbola komanda, un Mārcis pievērsās kājas bumbai pavisam nopietni, jo arī izvēlējās kļūt par futbola treneri. Arī te vainīgs tētis, kas jau agrāk savam puikam bija iemācījis spēlēt futbolu. Mārcis pagājušajā gadā pabeidza augstskolu, nu ir bakalaurs sporta zinātnēs. Trīs gadus viņš ir futbola treneris Talsu novada sporta skolā, jo šo darbu sāka, kad vēl studēja trešajā kursā. Tas bija loģisks turpinājums otrā kursa prakses darbam, ko puisis aizvadīja pie trenera Aivara Eņģeļa. Pēc tam Sabilē atvērās sporta skolas grupa, Mārcis sapulcināja ieinteresētos bērnus, runādams gan skolā, gan ar vecākiem. Sanāca diezgan daudz puiku dažādā vecumā, un nu viņi nodarbojas treniņos. Mārcim ar zēniem ir labs kontakts, puikas arī klausa un izpilda visus trenera norādījumus. Vienu laiku Mārcim bija trīs treniņgrupas — viena Sabilē un divas Talsos. Un tad vēl darbs skolā. Iznāca, ka visu dienu bija jāstrādā ar bērniem, vakarā balss bija galīgi aizkritusi.

Tagad, kopš vīrs vada

sporta centru, viņam ir palikusi tikai viena treniņgrupa, un tā esot ļoti labi, viņš uzskata. «Tas, vai bērns sportos, ir atkarīgs no vecākiem. Vajadzīgs viņu paraugs un atbalsts. Tie, kas nebija nopietni domājuši sportot, vairs uz nodarbībām nenāk. Taču tie, kas iemīlējuši futbolu, ir nopietni un darbīgi bērni. Viņiem patīk kustības vispār. Skatos, jau no rīta manējie futbolisti braukā ar divriteņiem, nevar mierā nosēdēt. Kārlis Neilands, Indriķis Ošenbergs, Toms Grīslis un Dāvis Kaņeps spēlē Kurzemes izlasē. Pērn iegūta 4. vieta. Tā kā Sabilē trenējas dažāda vecuma zēni, viņi cīnās kopā ar talseniekiem Latvijas Jaunatnes čempionātā. Telpās U—13 komanda, kurā cīnījās Toms un Indriķis, Kurzemē izcīnīja 1. vietu, Latvijas čempionātā — 4. vietu. U—15 grupa Kurzemē palika otrā, ja būtu pirmā, tiktu uz Latvijas čempionātu. Mazākajiem zēniem notiek tikai Kurzemes čempionāts. U—10 grupā labi spēlē Edvards Neilands, Linards Slēžis, Emīls Sokolovskis un Mārtiņš Zvaigzne. Komanda Kurzemes čempionātā palika 5. vietā starp 17 komandām. Mēs braucam un cīnāmies, protams, gribu, lai manējie tiek augstākā vietā,» saka Mārcis.

Starp citu,

Mārcis Červoņikovs arī pats aktīvi sporto. Viņš spēlē futbolu Sabiles pirmajā komandā un kopā ar pārējiem vīriem pašlaik ir 2. vietā Talsu novadā, arī telpu futbola čempionātā sabilnieki bija otrie. Viņš ir kapteinis Latvijas čempionāta 2. līgas komandā «Talsi/FK Laidze», kas visā sezonā zaudēja tikai vienu spēli. Ir palikušas trīs cīņas, un mūsējie ir 2. vietā, piekāpjoties tikai «Grobiņai», kas jāuzveic ar piecu punktu pārākumu, tad varēs pakāpties uz 1. līgu. Šai komandai ir arī ambīcijas iekļūt pirmajā līgā Latvijas čempionātā telpu futbolā. Viņš ir komandas spēlētājs arī Kandavas komandā «Universālie sportisti». Mārcis ir sācis spēlēt arī pludmales volejbolu pārī ar Sandri Krūmiņu, bijušo klasesbiedru. Pagaidām sasniegumu nav daudz, bet ir cerības nākamvasar labi startēt Talsu novada čempionātā.

