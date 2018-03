Sabiles pusē notiks vērienīgu objektu izveide 23.02.2018

Vakar, 20. februārī, Rīgā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Kuldīgas novada pašvaldība parakstīja vienošanos par projekta «Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti» īstenošanu. Tā ietvaros paredzēts veikt vairākus nozīmīgus un ievērojamus darbus arī Sabilē.

Parakstīšanas brīdī klāt bija pārstāvji no CFLA, Kultūras ministrijas, Talsu novada pašvaldības, biedrības «Pedvāle» un Kuldīgas novada pašvaldības.

Projekta iesniedzējs ir Kuldīgas novada pašvaldība, bet tiek īstenots kopā ar sadarbības partneriem: Talsu novada pašvaldību, Alsungas novada domi un biedrību «Pedvāle». Par projekta pirmsākumiem tiek uzskatīts jau 2015. gada pavasaris, kad Kultūras ministrija iepazīstināja ar valsts mēroga izstrādāto stratēģiju, lai īstenotu kultūras un dabas objektu atjaunošanu un pieejamību.

«Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti: Pedvāle, Sabile, Kuldīga un Alsunga. Kuldīgas, Talsu un Alsungas novada pašvaldības nākotnes vīzijas un darbības stratēģijas atbalsta tādas kultūrtelpas veidošanos, kas, izturoties ar cieņu pret kultūras mantojumu un tradīciju saglabāšanu nākamajām paaudzēm, virzās uz radošas, izglītotas un ekonomiski aktīvas vides radīšanu, kura ir pievilcīga gan iedzīvotājiem, gan tūristiem,» pauž Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Aija Svarinska.

Projekta ietvaros Kuldīgā valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietā «Adatu fabrika» tiks izveidots mākslas un radošais klasteris. Kuldīgas mākslas un radošais klasteris būs reģionālas un nacionālas nozīmes izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kura piedāvātajos pakalpojumos sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju ietilps inovatīvs augstākās izglītības piedāvājums un virkne pieaugušo izglītības pakalpojumu. Savukārt Alsungas novadā veiks restaurāciju Alsungas pilī, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas UNESCO Pasaules nozīmes kultūras mantojuma sarakstā iekļautajā suitu kultūrtelpā.

Sabilē tiks izveidots

Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma centrs valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā «Sabiles sinagoga», paredzēts izveidot arī Sabiles tūrisma informācijas centru un atjaunot Sabiles pilsētas laukumu, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saturiskā piedāvājuma plašāku ietekmi. Savukārt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā «Firksu — Pedvāles muižas apbūve», kas atrodas dabas parkā Abavas senleja, tiks izveidota starptautiska mākslinieku rezidence «Pedvāle». Kopējais finansējums šo darbu realizēšanai: 1 942 952,64 eiro, no kuriem 1 050 000 eiro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalsts. No ERAF līdzekļiem 750 000 eiro paredzēti Firksu — Pedvāles muižas ēkas atjaunošanai, savukārt Sabiles sinagogas atjaunošanai un Sabiles tūrisma informācijas centra izveidei — 300 000 eiro. Pārējais: pašvaldības līdzfinansējums.

Biedrības «Pedvāle» kuratore Laura Miglone ir priecīga par vienošanās parakstīšanu, jo tas apliecina, ka projekts patiesi tiks realizēts. «Ieguvēji būs ne tikai biedrība «Pedvāle», bet arī vietējie Sabiles un Talsu novada iedzīvotāji un uzņēmēji, jo mākslinieki, kas uzturēsies rezidencē, patērēs dažādus pakalpojumus un preces, kas pieejami apkārt­nē. Investīcijas, kas tiks ieguldītas, ar laiku tikai atmaksāsies un sniegs kopēju labumu. Tas ir projekts, kas vērsts ar skatu nākotnē, uz attīstību. Pateicoties rezidences izveidei, būs iespējams uzņemt māksliniekus ne tikai sezonāli, vasarā, bet visa gada garumā,» pauž L. Miglone.

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs uzskata, ka projekta laikā realizētie darbi veicinās tūristu, viesu vēlmi apmeklēt Sabiles pusi. «Un tas, protams, nozīmē, ka viesi mūsu novadā atstās savus līdzekļus, kas ir tikai pozitīvi. Tūrisma sezona izteikti ir vasara, bet, pateicoties šo objektu izveidei, sezonu varētu pagarināt, piesaistīt ļaudis visu gadu. Šis projekts paredz attīstību, kas ir lieliski vietējiem iedzīvotājiem. Pie tam — tiks sakārtoti vairāki objekti, tajā skaitā izveidots kas grandiozs. Sabile iegūs jaunus vaibstus, par kuriem ir spriests un domāts jau ilgu laiku. Ir milzīgs gandarījums, ka tas tiks paveikts, jo ir ieguldīts milzīgs darbs, lai līdz tam nonāktu,» teic Z. Brunavs.

A. Svarinska informē, ka būvdarbu uzsākšana tiek plānota šajā vasarā. Iepirkuma dokumentācija ir sagatavota, lai februāra beigās tiktu izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai.

Projekta rezultātā plānots palielināt objektu apmeklējumu skaitu, radīt jaunus un kvalitatīvi pilnveidot sešus pakalpojumus un atjaunot četrus Valsts nozīmes kultūras pieminekļus (visu iesaistīto novadu objektos). Kopējais projekta finansējums ir 5 242 771,77 eiro (tai skaitā ERAF atbalsts: 2 957 848,90 eiro).

Īstenošanas termiņš: līdz 2020. gada 31. decembrim.

