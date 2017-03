Sabile vērienīgu projektu priekšā 09.03.2017

Paula Kārkluvalka

Sabile šogad ir lielu pārmaiņu priekšā — paredzēts īstenot vairākus nozīmīgus projektus, tāpēc gan jāseko to virzībai, gan jāplāno prioritātes priekšdienām. Sarunā Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldnieks Zigmunds Brunavs atklāj pašreiz aktuālo darbu sarakstu.

Stipendiātu programmas ietvaros cilvēki attīra teritorijas no krūmiem, ielu malās augošajiem ceriņiem un liepām veido zaru vainagus. Pēc sniega nokušanas aiztaisīta daļa bedru ceļos. Pārvaldes vadītājs katru dienu apbraukā pilsētas un Abavas pagasta teritoriju, lai izvērtētu notiekošo.

Ļoti slikti ir grants ceļi, bet to labošana pašlaik nav iespējama. «Neatceros, kad vēl grants ceļi būtu bijuši tik sliktā stāvoklī. Ceļi rūgst un ir vienās bedrēs. Kailsals zemi sasaldēja, vēlāk virskārta atlaidās, bet apakšslānis joprojām ir sasalis. Ūdenim no brauktuvju virsmas nav, kur palikt. Laiks ir kā radīts, lai sociālajos tīklos ievietotu attēlus ar bedrēm. Asfalts tagad drūp, cilājas. Jāsaprot, ka ceļu stāvokli pašlaik nevar uzlabot. Tiklīdz tas būs iespējams, grants ceļus greiderēsim. Problēmas rada arī negodprātīgi mežu izstrādātāji. Ierobežojošas ceļazīmes ir saliktas, bet no Rendas puses, pa «Latvijas valsts mežu» izveidotu ceļu braucot uz Abavciemu, zīmes nebija. Mežu izstrādātāji to izmantoja un pārvietojās ar lieltonnāžas automašīnām. Ierobežojošu zīmi uzlikām, bet ik pa brīdim jāpārbauda, vai tā nav sagriezta vai izrauta no zemes,» par ceļiem stāsta pārvaldnieks.

Šogad sniega sega nav sagādājusi neērtības — ceļi laikus tīrīti un bijuši izbraucami. Taču pašreizējo laikap­stākļu ietekmē to uzlabošanā noteikti nāksies ieguldīt prāvus līdzekļus.

Gada nogalē Talsu novada pašvaldība noslēgusi iepirkumu par malku, kas nepieciešama pārvaldēm un to iestādēm. «Tiklīdz beigsies apkures sezona, sāksies malkas gatavošana, kraušana šķūņos,» pārvaldnieks nosauc gaidāmos darbus.

2017. gada plānā

līdzās saimniecisku jautājumu risināšanai ir arī lieli projekti. Viens no tiem — Sabiles sinagogas atjaunošana Strautu ielā 4. Tajā atradīsies Mūsdienu mākslas un kultūras mantojuma centrs un blakus Sabiles tūrisma un informācijas centrs. Pašlaik gatavo tehnisko projektu, kuru drīz iesniegs izskatīšanai būvvaldē. Notikusi tikšanās ar projektētājiem, izteiktas vēlmes, apspriestas skices, kas veidotas iepriekš. Sinagoga būs sasaistīta ar centrālo pilsētas laukumu. To plānots padarīt par vietu, kas uzrunās ne tikai vietējos un novada iedzīvotājus, bet arī tūristus un tos, kuri Sabili izmanto par tranzītpilsētu.

Talsu novada pašvaldība šo projekta pieteikumu iesniegs kopā ar divām citām pašvaldībām — Alsungu un Kuldīgu. Projekta idejas nosaukums ir «Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti». Tajā apvienotas Kuldīgas «Adatu fabrika», Sabiles sinagoga, Firksu—Pedvāles muiža un Alsungas pils. «Gribētu teikt, ka šis projekts būs grandiozs! Neskriesim ratiem pa priekšu, jo, ja skrien pārāk lēni un nepaskatās atpakaļ, tie var uzripot virsū. Taču domāju, ka, iekļaujot visus būvniecības darbus un nepieciešamās procedūras, rezultātam vajadzētu būt redzamam gada beigās,» skaidro pārvaldnieks. Plānotās projekta izmaksas ir 580 000 eiro. Par šo projektu pārvaldes vadība stāstījusi iedzīvotāju sapulcē. Tajā runāja arī par bērnu rotaļlaukuma izvedi parkā pie Rambulītes upes, jo Sabilē šāda laukuma līdz šim nav bijis. «Normāla rotaļlaukuma izveide nav lēta. Pagājušajā gadā sagatavojām projektu un to iesniedzām, bet ieceri neatbalstīja. Šogad sniedzam uz otro kārtu. Ja projektu neatbalstīs, meklēsim citu veidu, kā to īstenot. Šo projektu plānots sasaistīt ar «Natura 2000» doto iespēju. Tās ietvaros gar Abavas krastu plānots izveidot aktīvās pastaigas taku aptuveni trīs kilometru garumā, labiekārtotas atpūtas vietas, autostāvvietu, laivu piestātnes, izvietot atkritumu urnas un uzcelt skatutorni, no kura Sabili apskatīt no augšas,» atklāj Zigmunds Brunavs.

Martā tiks pabeigta projektēšana jaunajai pirmsskolas izglītības ie­stādei. Pēc tam būvprojektam veiks tehnisko ekspertīzi, pēc kuras vērtēs, kurās Eiropas Savienības atbalsta programmās varētu iesniegt projektu par pirmsskolas izglītības iestādes celtniecību. «Esmu bijis visos novada bērnudārzos, neviens no tiem nav tik sliktā stāvoklī kā Sabiles. Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde nevar uzņemt visus gribētājus, ap 15 bērnu gaida rindā. Ja bērnu aizved uz citu izglītības iestādi, mēs viņu zaudējam arī kā potenciālo Sabiles skolas apmeklētāju. Ir gatava vizualizācija, kāds bērnudārzs izskatīsies. Domāju, katrs vecāks savas atvases vēlēsies vest tieši uz to. Izglītības iestādes celtniecība paredzēta līdzās Sabiles skolai un sporta centram. Tur ir pašvaldības zeme un ierīkotas komunikācijas, kas nepalielina izmaksas. Plānojam ēdināšanas bloku, kurā ēdienu varētu gatavot arī skolai. Mums ir viena no retajām skolām, kurā ēdināšanas pakalpojumus nodrošina uzņēmējs,» skaidro pārvaldnieks.

Mūsdienīgākās telpās mācīsies Sabiles skolas audzēkņi. Atbalstīts projekts, kas uzlabo izglītības ie­stāžu vidi. Šī pasākuma izmaksas ir 190 000 eiro. Ir sagatavota dokumentācija Sabiles skolas energoefektivitātes uzlabošanai. Tiklīdz būs iespēja to pieteikt kādā atbalsta programmā, tas tiks darīts.

Sabiles pilsētai un Abavas pagastam ir piešķirts 316 829 eiro finansējums lauku ceļu sakārtošanai. «Labi pārzinu ceļu stāvokli, taču uzrunāju arī vietējos zemniekus, lai noskaidrotu viņu viedokli par labojamiem posmiem,» bilst pārvaldnieks.

Prioritāšu līdzekļu izlietojums

Jau trešo gadu Talsu novadā katrai pārvaldei piešķir līdzekļus prioritāriem darbiem. Tos, kurus nespēj paveikt piešķirtā budžeta ietvaros, var izdarīt, izmantojot šo naudu. «Šogad šī summa ir 37 322 eiro. Viens no prioritārajiem darbiem jau izdarīts — Sabiles bibliotēkā ierīkota signalizācija. Veicam sagatavošanas darbus ūdens atdzelzošanas iekārtu uzstādīšanai ūdensapgādes sistēmā «Briņķi». To vajadzēja izdarīt pagājušajā gadā, bet negaidīti pārstāja strādāt atdzelzošanas iekārta Sabiles Priedēs. Vajadzēja novērst nepilnības tur,» skaidro Zigmunds Brunavs.

Noslēgts līgums par ielu apgaismojuma rekonstrukciju Talsu ielā. Tā ietvaros mainīs pazemes komunikācijas un vecos balstus, iepriekš uzliktais LED apgaismojums paliks.

Šogad plānots izveidot divas patstāvīgas elektrības pieslēguma vietas — pie Sabiles Vīna kalna un pilsētas centrā Rīgas ielā. Tā būs iespējams elektrību izmantot dažādu pasākumu organizēšanā, pie Vīna kalna beidzot varēs izvietot novērošanas kameras, lai samazinātu vīnogu ražas zagšanu un nožogojuma postījumus. To plānots izdarīt līdz tūrisma sezonas atklāšanai.

Pārmaiņas gaida arī Kalna ielu Vīna kalna pakājē. «Vīna kalns ir ne tikai Sabiles, bet visa novada vizītkarte, tādēļ arī ielai, kas pie tā aizved, jābūt pienācīgai. Šo objektu apmeklē ļoti daudz tūristu. Kalna ielu plānots bruģēt ar bruģīti senatnīgā stilā,» lietas būtību pamato pārvaldnieks.

Sāpjubērns ir Sabiles kultūras nama fasāde. Zigmunds Brunavs atklāj, ka nepieciešami lielāki ieguldījumi, nekā sākotnēji cerēts. Jādomā par to, kā darbus paveikt. Bēdīgā stāvoklī ir ne tikai fasāde, bet arī ie­stādes jumts. «Nepieciešami vairāk nekā 17 000 eiro. Ir problēmas arī ar apkuri. Vilkt garumā nav iespējams, jo tā varam iedzīvoties vēl lielākās nepatikšanās,» stāsta pārvaldnieks. Budžetā nav līdzekļu šiem darbiem, tie jāmeklē citur.

Zigmunds Brunavs neslēpj, ka laiks rit ātrāk, nekā varētu vēlēties, jo darāmo darbu ir daudz. Turklāt pārraugošās institūcijas visu uzrauga ļoti rūpīgi. Viņš priecājas, ka cilvēki pārvaldē vēršas ne tikai, lai ko pieprasītu, bet arī tapēc, lai pateiktos par padarīto. Tas motivē turpināt strādāt.

