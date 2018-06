Sabilē lepojas ar radošiem cilvēkiem 07.06.2018

Turpinot Talsu novada sakoptāko pilsētu un pagastu konkursu «Talsu bruncī ieaustie», žūrija 29. maijā devās uz Sabili, lai satiktos un iepazītu šī gada nominētos konkursa dalībniekus.

Kā čaklākais mājražotājs

izvirzīts Ainārs Bērziņš, kurš ir dzimis un audzis sabilnieks un Sabiles patriots. Saimnieku gan nesatiekam, bet kultūras nama vadītāja Gerda Zeberiņa, uzņemoties gides lomu, laipni sagaida A. Bērziņa skaisti sakoptajās mājās, kur kopš 2013. gada tiek ražots Sabiles mājas vīns mazā vīna pagrabiņā. Unikāls fakts ir tas, ka šis vīns tiek tirgots tikai un vienīgi Sabilē un to iespējams iegādāties veikalā «Saldo» un «Sabiles sidra» namā. A. Bērziņš vīnu gatavot mājas apstākļos aizsācis kā vaļasprieku, bet šobrīd saņemta licence, kas ļauj gada laikā pārdot 1000 litrus. G. Zeberiņa min, ka Ainārs esot liels vietējo pasākumu atbalstītājs.

Gada jaunums — «Sabiles sidra» nams,

kas atrodas Sabiles Vīna kalna pakājē, Rīgas ielā 11. Lai arī atklāšanu piedzīvojis pagājušogad, jaunums tāpēc, ka šogad tiek piedāvāta arī ēdināšana līdztekus dažādu vietējo un mājražotāju dzērienu produkcijai.

«Pagājušogad vasaras sākumā te visu sakārtojām un pirms Vīna svētkiem atvērām uz trim mēnešiem, lai saprastu, kā strādāt ar klientiem — kas vajadzīgs, kas ne. Sapratām, ka mums jābūt šeit, jo ir ļoti labi tas, ka strādājam nedēļas nogalēs, kad Sabilē ir tūristi. Šajās dienās tūrisma informācijas centrs nestrādā, bet mēs kā vietējie varam pastāstīt visu to labāko par Sabili. Protams, arī to, kas nav skaists — kādi Sabiles «nedarbi» bijuši. Cilvēkiem ļoti patīk, ka esam tādi atvērti,» stāsta «Sabiles sidra» nama saimniece Baiba Circene.

Nominācijā «Radošākais novadnieks»

šogad izvirzīta Ieva Lāce. Viņu satiekam koprades telpā Rīgas ielā 34. «Koprade ir vieta, kur visi strādā un rada, — gan tie, kuriem nav savas darba vietas, gan tie, kuriem ir, bet vēlas atrasties radošā vidē. Šobrīd šeit mitinās sociālais uzņēmums «Sarade», bet šo māju sauc par Brauera māju,» paskaidroja Ieva Lāce.

Pirms došanās dziļāk koprades telpās žūriju uzrunāja atraktīvais sabilnieks Māris Lācis, brīdinot: «Būs neliela uzēšana, bet, kas nestrādā, tam nebūs ēst! Un šinī mājā tradīcija tāda: katram sava roka kaut kam jāpieliek. Tātad izvēlieties instrumentus, darbus, kaut ko nebūt un — uz priekšu! Te vajadzētu puķu dobes aplaistīt, te — uzkāpt kokā, paskatīties, vai bites nav atlidojušas! Kad darbs padarīts, mazgājiet rokas nevainībā… tas ir ūdenī!»

Pēc uzticēto darbu padarīšanas jeb drīzāk — apdarīšanas, sanākušajiem tika ļauts ielūkoties Brauera nama telpās un uzklausīt tā iemītnieču idejas, ieceres, plānus un skatīt paveikto.

«Jūs esat atnākuši uz mūsu koprades biroja telpu, šajā vietā darbojas sociālais uzņēmums «Sarade». Nosaukums «Sarade» tādēļ, ka mums patīk saulaini radīt un darīt. Mūsu galvenā misija ir pārstrādāt otrreiz šķirojamos atkritumus. Šobrīd strādājam ar vīna pudelēm — no tām mums ir tapuši šķīvji un lampas. Arī meitenes šajā brīdī ir procesā — taisām karodziņus. Tie ir no Rīgas maratona pagājušonedēļ iegūti. Lai neaizietu Getliņu skaistajās ārēs, šonedēļ tie tiks izmantoti pasākumos kā dekorācijas,» skaidroja I. Lāce.

Ideja par pudeļu radošu izmantošanu radusies Rozīņu namiņā, vīna degustācijā, kuras laikā nobaudīti vairāki gardi Abavas vīni. Pie kādas trešās, piektās glāzes sākušas rasties idejas, ko tad vispār dzīvē darīt. «Un izskanēja, ka Abavas vīna īpašniekiem ir noliktava ar tukšām pudelēm, kas nav lietojamas. Tā kā dabas tēma man vienmēr bijusi tuva, sāku domāt, kā pudeles izmantot,» stāsta I. Lāce. «Virsmērķis nav pudeles vai šķīvji, bet gan pārstrādāt lietas kaut kādā jēgpilnā stāstā!»

Šobrīd vienīgā ekskluzīvā vieta, kur pieejamas gatavās pudeles, kas pārvērstas stikla šķīvjos un lampās, ir uzņēmumā «Abavas vīns».

Ieva Lāce ar radošo komandu Brauera mājā ienākusi tikai pirms sešām nedēļām, un sākumā ar pašu rokām viss liekais iznests ārā un, tā teikt, ziedots uguns dieviem. Atsevišķā istabā atrodas derīgie atradumi no Brauera mājas, un nākotnē plānots atvērt arī veikaliņu. Vēl viena telpa paredzēta kā izstāžu vieta, kur plānots ar ultravioletajām gaismām un projekcijām izstāstīt stāstu par Sabili un Brauera māju. «Kā mums tas veiksies, vēl nezinu,» par nākotni saka Ieva.

«Galvenais ir radošie cilvēki. Pats tu vari domāt un nekā neizdomāsi vai neizdarīsi. Jo vairāk mums tādi ir, jo labāk!» atvadoties no konkursa žūrijas, teica Sabiles un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs.

