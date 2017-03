Sabiedrībā joprojām pastāv maldīgi pieņēmumi par kūlas dedzināšanu 24.03.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Lai gan pavasaris tikai nupat sācies, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šogad dzēsis jau vairāk nekā 80 kūlas ugunsgrēkus. VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī rada būtisku kaitējumu dabai.

Pērn valstī reģistrēti 2730 kūlas ugunsgrēki, kuros iznīcinātas 39 ēkas, bojā gājusi viena persona un cietuši septiņi cilvēki. Izdeguši 3232 hektāri Latvijas teritorijas.

«Izvērtējot ugunsgrēkus,

secinām, ka vieni no raksturīgākajiem kūlas dedzinātājiem ir vidēja vecuma cilvēki un pensionāri, kas jau gadu desmitiem tādā veidā apkopuši savu īpašumu. Šie iedzīvotāji neapzinās, cik bīstama ir kūlas dedzināšana — tā ir nekontrolējama, jo liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām, tā nodarot būtisku kaitējumu dabai, jo iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus, sīkos dzīvniekus un putnu ligzdas.

Lai pavasarī neveidotos kūla un samazinātu ugunsgrēku skaitu, iedzīvotājiem un pašvaldībām jāsakopj savi īpašumi jau rudenī — jānopļauj zāle un jānovāc atkritumi. Teritorijas sakopšana jāveic sistemātiski. Nepieciešama aktīvāka pašvaldību iesaistīšanās, gan sakopjot teritoriju, gan pašvaldības saistošajos noteikumos nosakot pienākumus un nosacījumus teritorijas sakopšanā, kā arī kontrolējot to izpildi. Ja visas pašvaldības noteiktu minimālās zemes apsaimniekošanas un uzturēšanas prasības, kā arī tās kontrolētu, tiktu novērsta kūlas veidošanās un ugunsgrēku izcelšanās iespējamība,» uzsver VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšnieces pienākumu izpildītāja Inta Šaboha.

Tāpat kā iepriekš, arī šogad VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kam sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savienības platību maksājums.

Daudzi uzskata, ka, dedzinot kūlu,

iespējams cīnīties ar ērcēm. Patiesība —, lai gan daļa ērču sadeg, taču nelielā skaitā, jo zāle vēl nav izaugusi un lielākā daļa ērču vēl nav aktīvas.

Tāpat pastāv priekšstats, ka pēc kūlas nodedzināšanas zeme kļūst vērtīgāka un auglīgāka. Tomēr kūlas dedzināšana samazina sugu daudzveidību un tā vienkāršojas. Virsroku gūst dažas bieži sastopamas graudzāles ar stipru sakņu sistēmu, kas sāk dominēt agrākās sugu daudzveidības vietā. Izzūd retās vai tikai dabiskiem zālājiem raksturīgās sugas, un dedzināšana, sadegot organiskajām vielām, rada arī mēslošanas efektu, kas dabiskai pļavai nav vajadzīgs. Sugu daudzveidības samazināšanās mazina dabas estētisko skaistumu — dabā izzūd dažādas krāsas, smaržas un skaņas, ko rada floras un faunas daudzveidīgums.

Vēl kāds malds — kūlas dedzināšana ir senlatviešu tradīcija. Patiesībā senajos ticējumos un lauksaimniecības aprakstos nav liecību, ka tā būtu pašmāju tradīcija. Turklāt bieži tiek pat pieminēts, ka zāles trūcis. Latviešiem savs zemes gabals bija svēts, tas tika izmantots pilnībā un apkopts rūpīgi, līdz ar to pavasarī uz laukiem sausās zāles nebija. Kūlas dedzināšana Latvijā sākās padomju laikos, to ieviesa iebraucēji.

VUGD aicina iedzīvotājus sakopt sev piederošās teritorijas bez kūlas dedzināšanas un, ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēks, nekavējoties zvanīt uz tālruni 112.

Pievienotie attēli

Komentāri