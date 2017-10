Šā gada radošās, jubilejas, sezonas «Spēles ar akmeni» noslēgumā 16.10.2017

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Ja Latvijas laukos vēl kaut kur ieraugāmi siena zārdi, uz turieni jāved bērni skatīties. Kamēr laiks nav aizslaucījis pavisam, kopā ar daudzām ikdienas dzīvē pašsaprotamām, tagad noniecinātām vērtībām. Tēlnieka Ojāra Arvīda Feldberga veidotajā Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja ainavā Balto zārdu lauks Briņķu muižas pakājē ir simboliska piemiņas zīme un izaicinājums. Otrdien, 10. oktobrī, savā 70. dzimšanas dienā, mākslinieks baltajā zārdā iekāra 70. Sirdsakmeni.

Rūsgani zaļais rudenīgums visriņķī, lietū mirdzošais apaļkoku baltums un koši sarkani sirdsakmeņi kā pulksteņa svārsti cits pēc cita — vēstījums nevar neuzrunāt vispragmatiskāko prātu.

Ojārs Feldbergs apsveicēju dižajam pulkam paziņoja, ka lauku ik gadu šajā dienā turpinās paplašināt, jo cieši nolēmis tam uzticēt arī savu 100. jubilejas piemiņas akmeni.

To, ka tie nav vien īpašajam brīdim piemēroti vārdi, apliecina viss viņa kopš 1991. gada Pedvālē darītais. Pie tam, Pedvāles brīvdabas mākslas muzejam UNESCO piešķīra Melinas Merkuri balvu par kultūrainavas saglabāšanu un attīstību.

Domājams, ka materiālajam pamatam Pedvāles attīstībai ārkārtīgi būtisks būs finanšu atbalsts tūrisma un kultūras projektam «Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti». Tas tapis Talsu novada, Kuldīgas un Alsungas novada pašvaldību, biedrības «Pedvāle» sadarbībā.

Pedvāles saimniekam ir sava koncepcija, sava filozofija, un nav spēka, kas viņam liegtu turpināt vērienīgās spēles ar akmeņiem.

O. Feldbergs kopā ar meitu grafiķi Lauru Feldbergu šopavasar viesojās un strādāja Amerikas Savienotajās Valstīs — Frankonijas Skulptūru parkā Minesotas štatā. Tēlnieks tur radīja granīta skulptūru «69+1=70», veltījumu savas dzīves septiņdesmit gadiem. Skulptūra atveido viņa mūža gājumu, un tai izmantots deviņas tonnas smags laukakmens. Tam apkārt sakarināti sešdesmit deviņi nelieli akmentiņi kā sešdesmit deviņi mūža gadi. Septiņdesmito akmeni skulptūrai viņš atveda no Latvijas, un tam veltīta mākslas akcija otrpus okeānam notika vienlaikus ar jubilejas rituālu Pedvāles Balto zārdu laukā. Savukārt Feldbergu no Amerikas atvesto akmeni ikviens svētku dalībnieks sasildīja saujās un uzticēja tam kādu novēlējumu, pirms tēlnieks to ieraka zemē 70. zārda centrā, noslēdzot akciju ar rituālo ugunskuru. Pateicoties mobilo sakaru fantastiskajām iespējām, saziņa ar draugiem Minesotā bija zibenīga un abpusēji sirsnīga.

Kādā no mūsu daudzajām sarunām šajos 26 gados muzeja saimnieks teica: «Tagad nemācu pasauli. Esmu nācis pie atziņas, ka tas nav to vērts. Vajag darīt savu darbu. Nepārtraukti, apzinīgi, pēc sirdsapziņas — radīt vērtību. Tā paliks.»

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi kultūra, māksla, Pedvāle

Komentāri