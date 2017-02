Runājot par kultūru — kaut mēs vairāk un biežāk lepni paliktu! 21.02.2017

Elīna Lāce

Piektdien, 17. februārī, Talsu tautas namā norisinājās ikgadējā Kultūras darbinieku diena. Var tikai minēt, cik daudz ziedu todien mūsu puses kultūras dzīves veidotāji cits citam uzdāvināja un cik soļu katrs veica, no savām sēdvietām pie galdiņiem ļoti piepildītajā zālē atkal un atkal mērojot ceļu līdz apbalvojumus saņēmušajiem kolēģiem un atpakaļ.

Pasākuma vadītājs Mārtiņš Labāns, sasveicinoties ar klātesošajiem, atzina, ka ir mazliet neierasti pulcēties svētku svinēšanai dienas pirmajā pusē, tomēr nav noslēpums, ka parasti kultūras darbinieki strādā, kad pārējie atpūšas, tāpēc ir jauki, ja vismaz reizi gadā viņi var atpūsties laikā, kad citi strādā. Tiesa gan — arī Kultūras darbinieku diena nevarētu notikt, ja pelnīto atpūtu baudītu pilnīgi visi.

Svētku dalībniekus uzrunāja Talsu novada domes priekšsēdētājs Ai­vars Lācarus un Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, tā parādot, ka vismaz kultūras jomā vēl nav aizmirsts laiks, kad četri mūsu puses novadi bija vienoti rajonā.

Pasākuma pirmajā daļā

Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar SEB banku sveica kultūras darbiniekus piecās nominācijās. Par radošu un kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšanu Talsu novadā kā Gada bibliotēka tika sumināta Sabiles bērnu bibliotēka (vadītāja Rudīte Matisone). Kā spilgts un inovatīvs devums Talsu novada kultūrvēstures izziņā nominācijā «Gada notikums kultūrā 2016» tika sveikts žurnāla «Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei» autoru kolektīvs — redaktore Monta Bērziņa, rakstu autore Inita Fedko, fotogrāfs Dainis Kārkluvalks un maketētāja Una Upīte. Par profesionāli augstvērtīgu sniegumu fotomākslā, aktīvu un nesavtīgu darbu Talsu novada kultūras dzīvē balvu nominācijā «Gada kultūras cilvēks 2016» saņēma «Talsu Vēstu» fotogrāfs Dainis Kārkluvalks.

«Mūsu puses ļaudīm nav svešs vēlējums: «Kaut tu lepns paliktu!» Šodien šim teicienam, manuprāt, ir cita nozīme. Kaut mēs vairāk lepni paliktu! Kaut mēs biežāk lepni paliktu, lai mūsu lepnums kalpotu kā pateicība par paveikto!» piesakot nomināciju «Gada kultūras lepnums 2016», vēlēja M. Labāns. Par nesavtīgu darbu Talsu novadā un profesionāli augstvērtīgu sniegumu glezniecībā valsts un starptautiskā mērogā šo balvu piešķīra gleznotājam Andrim Biezbārdim. Savukārt par mūža ieguldījumu kultūrā tika godināts mākslinieks Jānis Lagzdiņš, tā apliecinot, ka ir novērtēts viņa ilggadējais un daudzpusīgais veikums Talsu novadā un radošais sniegums glezniecībā valsts un starptautiskā mērogā. Pats J. Lagzdiņš gan video sižetā, gan uzrunā brīnījās, ka ir pamanīts, jo glezniecība izvēlas klusinātus toņus, reizumis tiem pievienojot pa krāsainam akcentam. Uzrunājot Kultūras darbinieku dienas dalībniekus, mākslinieks parādīja arī savu komiķa talantu, spējot ar nopietnu seju īsā laikā pateikt gana, lai vairākkārt liktu visiem smieties, tomēr pamanoties arī izteikt ne vienu vien pateicību, tostarp vislielāko — savai sievai Maijai.

Pateicību saņēma tie

kultūras darbinieki, kuri ar aizrautību un nerimstošu spēku ļāvuši Talsu novada vārdam izskanēt valsts un starptautiskā mērogā. Par aktīvu un radošu darbu Talsu novada kultūras un tūrisma jomā un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā starptautiskajā tūrisma izstādē — gadatirgū «Balttour 2017» tika suminātas četras kultūras darba virzītājas: Sabiles kultūras nama vadītāja Gerda Ze­beriņa, Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama vadītāja Vita Krauze, Spāres tautas nama vadītāja Tabita Kalniņa un Strazdes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Inga Dombrovska. Par sasniegumiem Starptautiskajā koru festivālā Gdaņskā pateicība pienācās Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centra sieviešu korim «Balgale» (diriģente Dina Bičule, kormeistare Gunita Pauliņa). Par labiem rezultātiem Latvijas vokālo ansambļu konkursā pateicību saņēma Stendes tautas nama vīru vokālais ansamblis «Stende» (vadītājs Armands Ulmanis, koncertmeistare Gunita Pauliņa). Par sasniegumiem Starptautiskajā deju festivālā «Sudmaliņas» tika sumināts Talsu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs «Talsu Kurši» (vadītāja Lita Freimane, koncertmeistare Vita Broka), savukārt Talsu tautas nama sieviešu koris «Vaiva» (diriģente Lāsma Gorska, kormeistare Antra Strikaite, koncertmeistare Ilze Vaice) saņēma pateicību par sasniegumiem II Starptautiskajā koru festivālā Kauņā.

Godināja arī tos

darba jubilārus, kuri amatā pavadījuši no 20 līdz pat 50 gadiem. 20 darba gadi aiz muguras Valdemārpils bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītājai Līgai Bērziņai, Valdemārpils bibliotēkas darbiniecei Līgai Kārklei, Talsu mūzikas skolas pedagogiem Artim Balmanim un Armandam Ulmanim, Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas kolektīvu metodiķei Inai Jurkevičai un Talsu tautas nama pūtēju orķestra deju grupas vadītājam Gintam Skribānam. 25 gadus darbā aizvadījusi Laucienes bibliotēkas vadītāja Daina Bočkore, Pastendes kultūras nama vadītāja Jolanta Ozola, Talsu mūzikas skolas pedagoģes Anda Kostanda un Lineta Mūrniece, kā arī Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze Rūsa. 30 darba gadi aizvadīti Rojas kultūras centra kora «Kalva» diriģentei Baibai Muskarei un Talsu mūzikas skolas pedagoģei Daigai Rūtenbergai. 35 gadus nostrādājusi Lubes bibliotēkas vadītāja Anita Vītola. Par 40 darba gadu jubilāriem kļuvuši pieci kultūras darbinieki: Kaltenes bibliotēkas vadītāja Egita Jansone, Rojas kultūras centra direktore Ārija Veide, skolotājs, mākslinieks, scenogrāfs un Sabiles koka rotaļlietu muzeja vadītājs Andris Millers, Talsu Galvenās bibliotēkas darbiniece Silvija Stinkeviča un Talsu mūzikas skolas pedagoģe Agrita Priedniece. Visbeidzot — ar 45 darba gadiem var lepoties Talsu mūzikas skolas pedagoģe Ināra Plendišķe, bet ar 50 darba gadiem — Talsu mūzikas skolas pedagoģe Mārīte Erdmane-Hermane.

Par to, ka mūsu puses kultūras dzīve nes augļus, liecināja arī Kultūras darbinieku dienas muzikālā daļa, ko kopā ar lieliskiem mūziķiem veidoja divas jaunas talsenieces: pirmajā daļā — spēcīgas balss īpašniece Amanda Maržecka, bet otrajā — vokālā ansambļa «Latvian Voices» dalībniece Dita Belicka.

