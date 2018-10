Rudens atnācis ar vairāk vai mazāk stipriem vēja pūtieniem 02.10.2018

To, ka Latvijā iestājies rudens, trešdien, 26. septembrī, atgādināja vietām stiprāks, vietām mērenāks vējš, vismaz mūspusē vētrā gan nepāraugot. Tomēr šādus tādus nedarbus tas pamanījies pastrādāt.

Rojas upē strauji pacēlies ūdens līmenis, trešdien bija appludinājis laipu SUP dēļu piestātnē, lai gan ceturtdienas rītā, līmenim krītoties, tā atkal bija virs ūdens. Rojā vismaz no otrdienas līdz ceturtdienai kuģi palika ostā, jo pūta ne tie vēji, lai dotos zvejā. Tomēr stiprais vējš un lietus nespēja apturēt darbus nedz topošās brīvdabas estrādes laukumā, nedz ostā, kur mierīgā tempā turpinājās ar ostas padziļināšanu un attīrīšanu saistītā projekta īstenošana. Savukārt ciemata centrā vējš bija padraiskojies tuvojošos vēlēšanu sakarā, jo uzskatījis par vajadzīgu apgāzt kādas partijas reklāmas plakātu.

Kā laikrakstu informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tas diennaktī no trešdienas uz ceturtdienu Kurzemes reģionā bija saņēmis vairākus izsaukumus uz vētras radīto postījumu novēršanu ne vien Liepājā, Kuldīgā un Ventspilī, bet arī mūsu novados. Atbrīvot ceļa braucamās daļas no nolūzušiem kokiem nācās Rojas novada Valgalciemā un Talsu novadā uz autoceļa «Sabile—Kandava». Talsos, Daģu ielā, glābēji nocēla nolūzušu koku no vieglās automašīnas, bet Lībagu pagastā no ceļa braucamās daļas novāca nolūzušu komunikāciju stabu.

