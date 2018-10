Rojenieki ir lepni un priecīgi turpināt sava novada attīstību 23.10.2018

Trešdien, 17. oktobrī, būvlaukumā, kur top Rojas brīvdabas estrāde, satikās gana plašs cilvēku pulks ar aizsargķiverēm galvās, lai vieni simboliski kļūtu par pirmajiem māksliniekiem, kas šajā vietā uzstājas, otri — par pirmajiem skatītājiem, bet visi — par tiem, kuri iemūrē estrādes pamatos kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Pirmie topošajā brīvdabas estrādē uzstājās Rojas mūzikas un mākslas skolas pedagogi, pirmā še izpildītā dziesma allaž paliks Raimonda Paula komponētā «Pie jūras dzīve mana», bet par pirmajiem skatītājiem kļuva ne vien būvnieki, kuri turpināja darbu, bet arī citi, kuriem ir kāda loma tajā, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētais projekts var tikt īstenots, vai kuri vienkārši dalīja prieku ar Rojas novada ļaudīm. Ne velti Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa sprieda, ka šis nav tikai rojenieku, bet ir visas Ziemeļkurzemes mēroga notikums. «No šīs vietas ieguvējs būs ikviens, kurš draudzējas ar kultūru, mākslu, tām nozarēm, kas palīdz cilvēkiem vieglāk dzīvot,» viņa vērtēja.

E. Kārkliņa arī iepazīstināja klātesošos ar laikraksta «Banga» redaktores Daces Klaberes uzrakstīto vēstījumu nākamajām paaudzēm. Tas sākās ar bieži dzirdēto vērtējumu par kurzemniekiem kā lepniem ļaudīm. Rojenieki patiešām tādi esot — lepni par to mantojumu, ko saņēmuši no saviem senčiem, lepni un pateicīgi par skaisto vietu, kurā izveidojies Rojas ciems, par mežiem, par upi, par jūru, par visām celtnēm, bez kurām Rojas ikdiena nav iedomājama. Šejienieši esot lepni un priecīgi turpināt Rojas novada attīstību un Latvijas simtgades gadā celt Rojas estrādi.

Vēstījumā uzskaitīti arī īpašā brīža dalībnieki. Katrs tika aicināts parakstīties tajā un izteikt vēlējumu. Pirmajam šis gods tika estrādes būvniecības idejas autoram, grupas «Roja» vadītājam Jānim Kalniņam. Viņam sekoja projekta dokumentācijas izstrādātājas — Rojas novada domes attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane un teritorijas plānotāja Ligita Šnore, projekta autore — projektēšanas biroja «Modus-R» vadītāja Dace Rampāne, būvdarbu veicēju SIA «A Celtne» pārstāvji Jana Klāviņa, Jānis Klāviņš un Andris Rutkovskis, SIA «Akorda & KPR» būvuzraugs Mārtiņš Janvars, Rojas apvienotās būvvaldes vadītājs Agris Jansons un arhitekts Aivars Lācis, Rojas ostas pārvaldnieks Jānis Megnis.

Vēstījumā parakstījās arī Rojas novada kultūras darba organizatore Dace Broka un kultūras centra direktore Ārija Veide, Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce un Rojas novada domes deputāti Mareks Štāls un Eduards Kleinbergs.

Šis gods tika arī triju novadu vadītājiem — E. Kārkliņai pievienojās Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols un Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš. Vēl savu parakstu uz vēstījuma atstāja tā autore Dace Klabere, Rojas mūzikas un mākslas skolas direktors Jānis Kivils un viņa kolēģi, kā arī mēs — «Talsu Vēstu» pārstāvji.

Izskanēja daudz dažādu novēlējumu par to, lai estrādi ātri uzcelt un tā ilgi pastāv, par labu akustiku un patīkamu gaisotni, par Jūras dziesmu festivālu, kas te varētu notikt un kļūt regulārs, un par to, lai te brauc labākie Latvijas mākslinieki un skatītāji. «Lai uz topošajiem stiprajiem pamatiem paceļas arī stipra un skaista celtne, kura pulcētu daudz apmeklētāju!» vēlēja Rojas kultūras centra direktore Ārija Veide. «Novēlu šai vietai būt kā magnētam, kas pievelk māksliniekus un skatītājus! Lai šī vieta ir Rojas pērle jūras krastā, bet paši atceramies, ka ne jau vieta ceļ cilvēku, bet cilvēks — vietu, un tas, kas šeit notiks, būs atkarīgs tikai no mums,» vēlēja Rojas novada kultūras darba organizatore Dace Broka.

Iemūrētā vēstījuma nobeigumā sacīts: «Jūs, vēstījuma lasītāji, jau zināt, kā mūsu pienesums — jaunā estrāde — ir iedzīvojies Rojā. Mēs, estrādes cēlāji, kultūras darba organizatori un kaimiņu pašvaldību vadītāji, ceram, ka daudzi rojenieki ir priecējuši draugus, radus un kaimiņus ar saviem priekšnesumiem, daudz viesu uz skatuves sagaidīts un daudz skatītāju gan no Rojas novada, gan apkārtējiem novadiem sapulcēts. Aicinām jūs, šī vēstījuma lasītājus, turpināt Rojas novada attīstību, pilnveidot novadu visās jomās — izglītībā, sportā, kultūrā. Lai novads ir dzīvs un apdzīvots, un lai tajā dzīvojošajiem vienmēr ir mērķtiecība un iedvesma padarīt Rojas novadu arvien stiprāku!»

