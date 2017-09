Rojas vidusskolai — jauna direktore 08.09.2017

Jaunajā mācību gadā izmaiņas notikušas ne vienā vien izglītības iestādē, to vidū ir arī Rojas vidusskola, ko vadīs jauna direktore.

«30 gadu pedagoģisko darba pieredzi esmu ieguvusi, strādājot Rojas novadā,» bilst Santa Veide, kura jauno mācību gadu sākusi atbildīgajā skolas direktora amatā. «Rudes pirmsskolas izglītības iestādē «Saulespuķe», Melnsila sākumskolā un savā līdzšinējā darbavietā — Rojas vidusskolā — esmu darbojusies ar bērniem un jauniešiem no viena līdz pat 19 gadu vecumam. Rojas vidusskolā notiekošais man nekad nav bijis vienaldzīgs. Esmu skolas patriote — nevaru iedomāties labāku vietu, kur dzīvot un strādāt.

Strādājot par direktora vietnieci audzināšanas darbā, esmu ieviesusi jaunas tradīcijas — konkursu «Stiprinieks», «Muzikālā klase» un citus. Nākotnē vēlos paplašināt to skaitu. Man vissvarīgākais ir panākt, lai Rojas vidusskolā gan skolēni, gan darbinieki justos labi. Lai skolotāju starpā veidotos pozitīvs noskaņojums, svarīgi ļaut katram saglabāt savu nostāju, protams, ievērojot kopējo mērķi, kas ir laimīgs, apmierināts skolēns un skolotājs, kurš lepojas ar Rojas vidusskolu, Rojas novadu un Latviju.

Šobrīd daļa skolotāju ir uztraukti par pārmaiņām, kas mūs sagaida izglītības jomā. Ir daudz neskaidrību par jauno kompetenču pieejā balstīto izglītības modeli. Lai to varētu sekmīgi ieviest, pedagogiem būs nepieciešama palīdzība. Jau šobrīd piedalāmies visās piedāvātajās aktivitātēs, darīsim to arī turpmāk un organizēsim apmācības arī paši. Sniegsim mūsu skolotājiem vislielāko atbalstu. Lielāka daļa skolotāju saprot, ka strādāt «pa vecam» vairs nevar un nevarēs, jo šodien skolā ienāk bērni ar pavisam citādu skatījumu.

Vienmēr ir svarīgi atcerēties, ka skolas sirdspuksti ir skolēni, bet skolas stiprums — skolotāji. Lai visiem veiksmīgs un darbīgs jaunais mācību gads!»

