Sestdien, 27. augustā, Rojas vidusskolas salidojumā vienkopus pulcēsies un atmiņās par skolā piedzīvotajiem mirkļiem dalīsies skolas darbinieki, absolventi, kā arī bijušie un esošie skolotāji.

Rojas vidusskolas direktore Gundega Pole stāsta, ka programma šogad būs samērā plaša: «Šis salidojums ir iespēja satikties, dalīties savās jaunības atmiņās un piedzīvot satikšanās prieku. Viena no lietām, kuru gribu izcelt, noteikti ir dievkalpojums un piemiņas brīdis Rojas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kura laikā tiks aizlūgts gan par skolas pastāvēšanu, gan cilvēkiem, kas tajā darbojas. Protams, tiks pieminēti tie skolotāji, skolas darbinieki un absolventi, kas no šīs pasaules ir aizgājuši.

Norisināsies nu jau par tradīciju kļuvusī tikšanās «Tas mūsu jaukais laiks», kas pulcēs kādreizējā skolas internātā dzīvojošos skolotājus un darbiniekus. Tas ir īpašs satikšanās brīdis, kad viņi dalās savos piedzīvojumos un atmiņās. Šo salidojuma daļu parasti organizē skolotāja Maija Leitarte.»

Salidojuma laikā ikvienam būs iespēja novērtēt, kā skolas vide pa šiem gadiem ir mainījusies. G. Pole teic, ka lielākas izmaiņas tā ir piedzīvojusi pēdējo piecu gadu laikā. Šogad tā savām jubilejas svinībām tikusi īpaši saposta, daudz tika ieguldīts vizuālās vides sakārtošanā, piemēram, skolas korpuss no apakšas līdz pat jumtam tika nomazgāts ar speciālu ūdens strūklu. Šobrīd skola ir gatava sagaidīt bijušos un esošos skolotājus, absolventus un darbiniekus.

«Norisināsies arī koncerts, kas šogad pamatā būs balstīts uz absolventu sagatavotajiem priekšnesumiem. Varēs apskatīt skolēnu sagatavotos radošos darbiņus, kas tika apkopoti skolas kalendārā. Šo apaļo jubileju atzīmējām visa mācību gada garumā, rīkojām dažādus pasākumus, un visi notikumi bija veltījums skolai dzimšanas dienā. Piemēram, projektu dienās apgleznojām akmeņus, taisījām dažādas kartītes, locījām materiālus, kuģīšus un visādus materiālus, kas varētu noderēt salidojumā. Tad mums bija liels un skaists pasākums, kurā veidojām dāvanas skolai — vakarā ar vecāku piedalīšanos skolēniem bija dažādas radošās darbnīcas. Tika darinātas arī ikdienā nepieciešamas lietas, piemēram, galda spēles, mācību materiāli, dažādas ģeometriskās figūras, ko var izmantot matemātikā un putnu būrīši, ko salikām tepat pie mūsu priedēm,» skaidro G. Pole.

27. maijā norisinājās gada noslēguma pasākums, kura laikā skolēni devās orientēšanās takā pa Roju un iepazina vietas, kur kādreiz ir bijušas ar izglītību saistītas ēkas. Tajā pašā vakarā meiteņu mājturības skolotāja Lelde Ešenvalde kopā ar mammām un meitenēm bija izcepušas trīs metrus garu kūku.

«Interesanti ir tas, ka arī 45 gadu salidojums norisinājās 27. augustā, tādējādi kopš šī brīža ir pagājuši tieši pieci gadi. Salidojumā būs svinīgā daļa, svētku gājiens, fotografēšanās, kopīga sadziedāšanās, salūts, dāvanu bodīte, vēlējumu ruļļi un balle. Viss vairāk vai mazāk orientēts uz skolas dzimšanas dienu, centāmies sagatavot gan dekorācijas, gan dāvaniņas. Protams, priecāsimies, ja mūs apciemos direktori un bijušie kolēģi, priecāsimies par ikvienu, kurš atnāks un šajā dienā būs ar mums kopā,» uzsver G. Pole.

