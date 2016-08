Rojas upes svētkos prasmes demonstrēja senie vikingi 25.08.2016

Saulainajā 20. augusta rītā «Senajā vikingu ceļā» no Žocenes līdz pat laivu piestātnei Rojā devās 16 laivotāju komandas. Pa ceļam atraktīvos dalībniekus sagaidīja vairāki uzdevumi, savukārt finišā ikviens varēja vizināties ar dažādiem peldlīdzekļiem, kā arī cienāties ar gardo vikingu spēka zupu.

Rojas tūrisma informācijas centra vadītāja Kristīne Voldemāre stāstīja, ka šogad dalībnieki pārsvarā bija vietējie iedzīvotāji, taču piedalījās arī komandas no Ventspils, Kuldīgas un Jelgavas. «Tas ir tāds atpūtas un izklaides pasākums. Tie, kas te nav bijuši, varēja iepazīt Rojas upi, savukārt tie, kas dodas šajā braucienā regulāri, varēja atpūsties jautrā kompānijā. Pasākuma mērķis ir popularizēt mūsu upi un tajā pieejamos ūdens atpūtas piedāvājumus.

Šie bija trešie Rojas upes svētki, un tie aizsākās Igaunijas un Latvijas pārrobežu projekta «Riverways» ietvaros. Tajā kopā ar pašvaldībām iesaistījās Kurzemes plānošanas reģions, un, tā kā projektā bija iekļauti laivošanas pasākumi upēs, pašvaldība jautāja mums, vai vēlamies kaut ko tādu rīkot. Ilgi domājām un sapratām: «Kāpēc gan ne? Augustā visi lielie vasaras pasākumi ir beigušies.» Tad izlēmām, ka varētu sarīkot Rojas upes svētkus ar laivošanu un dažādiem uzdevumiem,» skaidro K. Voldemāre. Pēc pirmā gada atsauksmes bijušas pozitīvas un cilvēki ieteikuši svētkus rīkot atkārtoti.

Svētku nosaukums «Senais vikingu ceļš» nav nejaušs. Laikā no IX līdz XI gadsimtam Rojas upe bija lielāka un dziļāka, un vikingi pa to kuģoja. Bīlavu velna laiva — laukakmens krāvuma senkapi ir senā vikingu apbedījumu vieta, un, tā kā tā atrodas netālu no Rojas upes, var secināt, ka viņi pa to savulaik ir kuģojuši.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šoreiz komandām bija jāpiedomā pie vizuālā noformējuma, kā arī nosaukuma. Jāatzīst, daži no tiem bija pavisam neparasti — ceļā devās Rojas novada domes komanda «Pūces dobums», kultūras centra komanda «Nafigs un Pofigs», «Zvēru ekspresis», komanda no Kuldīgas «Happy shark», laiva ar nosaukumu «Kobra», kā arī «Tarakāni». Tāpat piedalījās vietējais tūrisma uzņēmējs Štīmers. Viņš «Senajā vikingu ceļā» devās oriģinālā padomju laika peldlīdzeklī.

Ceļa posmā dalībniekiem bija jāveic arī vairāki uzdevumi. Vienā no tiem laivotājus sagaidīja vīri ar lokiem rokās. Viņi ikvienam piemeklēja atbilstoša lieluma un atvilciena spēka loku, kā arī sniedza padomus, kā raidīt bultu pēc iespējas tuvāk mērķa centram. Tur arī aprunājāmies ar komandas «Kit Kat» dalībnieci un bijušo organizatori Lieni Lismenti-Kviesi, kura atzina, ka pati svētkos piedalās pirmo reizi. «Beidzot varu svētkus ne tikai organizēt, bet izbaudīt. Šogad esam 16 komandas, pagājušajā gadā bija vairāk, jo ceļā devās kompānija no Rīgas. Vienam uzņēmumam bija desmit laivas. Šogad vairāk piedalās vietējie iedzīvotāji. Pa ceļam mums bija jādabū medījums un kaut kas ko ielikt vikingu spēka zupā. Mums ir stāsts par to, kā atņēmām medījumu jeb baraviku lācim. Sēņu zupai mums ir gailenītes.»

Līdzīgu medījumu bija sagādājusi arī komanda «Pūces dobums», kuri finišā ieradās pirmie. «Jautājums pat netiek apspriests — braukt vai nebraukt. Esam iekļauti dalībnieku listē, un mums nav variantu. Šoreiz nekur neapstājāmies, jo mums bija caura laiva un galvenais bija nonākt galamērķī. Mājās mums vārās jēra gaļas zupa, bet šeit būs bebru zupa. Tā ka viss notiek pēc programmas.

Rojas dienās ir bijušas arī sacensības uz ātrumu, vienu gadu bija arī laivu nogremdēšana, bet atsaucība bija maza, kopumā tika uzkonstruēti trīs peldlīdzekļi. Tā kā pasākums popularitāti neguva, tas tika pārtraukts,» skaidro «Pūces dobums».

Komandas «Līcis 93» dalībnieki atzina, ka ir piedalījušies arī laivošanas sacensībās uz ātrumu. Pirms pieciem gadiem viņi ieguva trešo vietu, pēcāk otro un galu galā tika arī līdz pirmajai. Tā viņi sākuši ar to aizrauties.

Pēc finiša katra komanda saņēma balvu kādā kategorijā. Kritēriji bija atraktivitāte, vizuālais noformējums, rezultāti sacensībās — loka šaušanā, medījuma iegūšanā, zināšanu pārbaudē —, kā arī citi faktori. K. Voldemāre uzskata, ka ikviens bija pelnījis vismaz nelielu balviņu par piedalīšanos. Balvas bija sarūpējuši vietējie tūrisma uzņēmēji, kas ir Tūrisma biedrības biedri. Noslēgumā apmeklētāji varēja izvizināties ar dažādiem peldlīdzekļiem — SUP dēļiem, jahtu, plostu un dažāda lieluma laivām, kā arī nesteidzīgi baudīt silto laiku un pēdējās vasaras aktivitātes.

