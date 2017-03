«Rojas ritmi» pulcēja tos, kuri mūzikā paveic vairāk, nekā pienākums prasa 14.03.2017

Sestdien, 4. martā, Rojas kultūras centrā notika jau trešais gadskārtējais džeza un vieglās mūzikas ansambļu konkurss «Rojas ritmi». Ar kvalitatīvu un aizrautīgu sniegumu priecēja mūzikas skolu audzēkņi no 14 Latvijas pilsētām un novadiem, bet godalgas mājās aizveda arī vairāki mūsējie — rojenieki, valdemārpilnieki un talsenieki. Kā saldais ēdiens pasākuma izskaņā bija žūrijas pārstāvju priekšnesumi.

Visu dienu bērnu un jauniešu muzikālo sniegumu vērtēja zinoša un pieredzes bagāta žūrija — izcilais ģitārists, pedagogs un komponists Kaspars Zemītis, dziedātāja un vokālā pedagoģe Ieva Sutugova, pianists, pedagogs un aranžētājs Jānis Miltiņš, kā arī Rojas mūzikas skolas absolvents, klarnetists un pedagogs Jānis Ansons.

«Kopumā man radies ārkārtīgi labs iespaids!» sarunā ar «Talsu Vēstīm» atklāja Kaspars Zemītis. «Esmu patīkami pārsteigts par plašo spektru — no akadēmiskiem skaņdarbiem līdz pat mūsdienu mūzikai ar skaļām bungām. Dalībnieki ir ļoti labi, profesionāli sagatavoti. Protams, ir arī tipiskas kļūdas, kas mēdz gadīties jauniem mūziķiem, bet tas pieder pie ceļa, pa kuru viņi no jaunajiem mūziķiem kļūst par vecajiem.»

Džeza un vieglā mūzika, kas konkursā «Rojas ritmi» ir goda vietā, arvien biežāk tiek iekļauta mūzikas skolu repertuārā. K. Zemītis to vērtē pozitīvi, taču aicina neaizmirst par līdzsvaru. «Padomju laikā bija viens grāvis — tikai akadēmiskā mūzika, tagad ir svarīgi neiekrist otrā grāvī — tikai viegla mūzika. Manuprāt, līdzsvars ir pa vidu. Jāspēj vienam pašam spēlēt savu instrumentu, tai skaitā klasisku repertuāru, un jābūt arī iespējai kopā ar citiem spēlēt kaut ko ritmiskāku, kas pašam sagādā prieku,» ir pārliecināts mūziķis.

Uzrunājot pedagogus, viņš uzsvēra, cik būtiski ir dažādot audzēkņu repertuāru. «Ieslēdzot radio, ja vien nerunājam par Latvijas Radio «Klasiku», rodas priekšstats, ka mūzika ir trīs līdz četras minūtes garš skaņdarbs, kurā ir vokālista sniegums un piedziedājums tiek atkārtots pēc iespējas vairāk reižu. Mēs nedrīkstam ļaut lietām kļūt pārāk primitīvām. Arī vienkāršas dziesmas ir labas, tām ir savs laiks un vieta, bet, ja runājam par nākamajiem māksliniekiem, spektram jābūt plašākam,» norādīja K. Zemītis.

Konkursu atzinīgi vērtēja arī Jānis Ansons, kurš pats savulaik absolvējis Rojas mūzikas un mākslas skolu. «Kad es biju dalībnieku vecumā, tik foršu ansambļu nebija. Prieks, ka mūsdienās bērniem ir arvien plašākas iespējas,» viņš sacīja.

Žūrija savus pienākumus pildīja apzinīgi — katra ansambļa vadītājs saņēma komentārus un piezīmes par to, kas izdevies, kā arī to, kas jāuzlabo. «Pedagogiem ir svarīgi zināt, kāpēc atzīme ir tāda, kā ir. Katrs pārstāvam savu instrumentu un mūzikas novirzienu, tāpēc arī vērtējumi atšķiras. Bet kurš gan var mūziku novērtēt objektīvi? Bija brīži, kad neanalizēju, kas tieši tas ir, bet vienkārši jutu, ka mūzika mani uzrunā,» atzina Kaspars Zemītis.

Šogad konkursā piedalījās

19 ansambļi, tostarp septiņi kolektīvi no Talsu un Rojas novada, kopā 82 talantīgi bērni un jaunieši. Dalībnieki tika vērtēti trīs kategorijās. Par labākajiem starp duetiem un trio tika atzīti Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas akordeonisti, savukārt Rojas mūzikas un mākslas skolas klavieru duets (pedagoģe Brigita Kvalberga) ierindojās 3. vietā. Kvartetu un kvintetu kategorijā dalītu trešo vietu ieguva Talsu mūzikas skolas flautu kvartets (pedagoģe Lineta Mūrniece) un Rojas mūzikas un māk­slas skolas klarnešu kvartets (pedagogs Jānis Popelis), bet laurus plūca Rojas mūzikas un mākslas skolas ģitāristu kvintets (pedagoģe Maruta Zemture). Jaukto ansambļu kategorijā 3. vietu izpelnījās Rojas mūzikas un mākslas skolas kameransamblis (pedagoģe Indra Sproģe), bet dalītu 1. vietu izcīnīja Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis «Piektais vilnis» (pedagoģe Gunta Vecvagare).

Īpašu atzinību izpelnījās tie pedagogi, kuri papildus darba pienākumiem atrod laiku komponēšanai un aranžējumu veidošanai. Viņu vidū bija arī Rojas mūzikas un mākslas skolas skolotāja Maruta Zemture, kura saņēma Atzinības rakstu par izcilu skaņdarba pārlikumu, un Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas skolotāja Gunta Vecvagare, kuras audzēkņu repertuārā ir ne vien pašas veidoti aranžējumi un pārlikumi, bet arī oriģināldarbi.

