25. aprīlī Rojā atmodās vieta, kur gadiem bija valdījis klusums. Lielā viesnīcas «Rojas pērle» ēka pavasarīgi sākusi plaukt, vispirms vienā no ēkas daļām atveroties kafejnīcai «Čiekurs». Uz jauno atpūtas vietu atklāšanas dienā veda sarkanais paklājs, lai sanākušie varētu piedalīties svinīgajā lentes pārgriešanas brīdī un uzzināt, ko gaidīt no jaunā «Čiekura».

ir gados jauna, bet darba nebaidās — brāļi Kurts un Kārlis Kleinhofi-Prūši, kā arī Sanita Graudiņa, kura atklāšanas dienā pārstāvēja arī savu vīru Nauri, kurš tobrīd atradās ASV. Tieši Naurim pieder ideja, ka minētā vieta Rojā varētu atdzimt no jauna. «Mēs nekā nebūtu varējuši to paveikt bez mūsu draugiem,» pēc iepazīstināšanas ar komandas kodolu piebilda Sanita. «Mums ir ļoti daudz draugu Rojā — tie esat arī jūs, kas pārstāvat Roju, un ir ļoti svarīgi, ka jūs esat šeit.»

«Kafejnīca ir gaumīga un stilīga, bet arī cenas ir piemērotas rojeniekiem. Te būs arī tas, kā Rojā līdz šim nav bijis, piemēram, picas un kebabi, kā arī kvalitatīva kafija,» nelielu ieskatu piedāvājuma jaunumos sniedza Kurts, aicinot viesus doties iekšā un izpētīt kafejnīcu un tās ēdienkarti sīkāk. Mākoņainie laikapstākļi, šķiet, bija pieskaņojušies rūpīgi saskaņotajam interjeram, kas kafejnīcā ieturēts pelēkos un bronzas toņos gluži kā Rojas priežu galotnes starp tās dienas pelēcīgajiem mākoņiem.

Jauno atpūtas vietu domes vārdā apsveica arī Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce: «Jāsaka paldies, ka jums ir uzņēmība un Rojā ir kas jauns un baudāms. Līdz šim reizēm bija problēmas piektdienas vai sestdienas vakarā atrast, kur iedzert kafiju.» J. Pūce minēja, ka bukletos Roju mēdz saukt par vasaras galvaspilsētu, viņš vēlēja veiksmi un atzinīgi novērtēja, ka kafejnīca plāno darboties arī ziemā.

vieta par intereses trūkumu sūdzēties nav varējusi — brīvie galdiņi aizpildījušies ātri. Jaunieši ļoti iemīļojuši picas, komplimenti saņemti par konditorejas piedāvājumu, ko kafejnīcai nodrošina netālās Kaltenes viesu nams «Akmens stāsti». Klientiem pieejams arī pusdienu piedāvājums, kā arī «Čiekurs» kļuvis par pagaidām vienīgo vietu Rojā, kur nobaudīt itāļu zīmola «Illy» kafiju. Daži apmeklētāji, raugoties uz krūzītēm uzdrukātajiem logo, brīnījās, ka tādu zīmolu redzot pirmoreiz, bet citi, ieraugot āra izkārtni, naski devās pasūtīt savu iemīļotāko kafiju — tas piesaistījis arī jau pirmos ārzemju tūristus.

Īpaša ir arī tējas baudīšana — katram piedāvātajam tējas veidam nepieciešama atšķirīga temperatūra un pagatavošanas laiks, tāpēc, pasūtot šo karsto dzērienu, uz galdiņa tiek nolikts konkrētajai tējai atbilstošs smilšu pulkstenis. Kad laiks iztecējis, tēja ir vispiemērotākā baudīšanai.

«Ja viesnīcu iztēlojamies kā Rojas priedes, tad katrai priedei vajag savu čiekuru — šī kafejnīca ir mūsu priedes jeb viesnīcas čiekurs,» teicis Nauris.

gan birokrātisku formalitāšu dēļ ēkas iegūšanai, gan finansējuma atrašanas un daudzo darbu dēļ, kas nepieciešami kafejnīcas atvēršanai. Nelielajai kodolkomandai palīdzējuši vēl daudzi citi draugi, kurus vieno arī viena draudze, tāpēc daudzi ir cītīgi darbojušies, neskaitot darba stundas, lai ideja taptu par realitāti. Sanita «Talsu Vēstīm» stāsta: «Mūsu komanda nav sveši cilvēki, kas sanākuši kopā un kurus vieno tikai bizness. Tie ir draugi, draudze, ģimenes locekļi, kam šī ideja ir tuva, un tāpēc cilvēki ir gatavi darboties tās labā.» Kafejnīca «Čiekurs» iecerēta kā vieta, kur baudīt labu atmosfēru gan vasarā, gan ziemā, kas būs izaicinājums vietā, kur daļa viesmīlības uzņēmumu darbojas tikai tūrisma sezonā. «Sapņojam, ka šeit varētu būt ļoti kvalitatīva vieta rojeniekiem. Domājot ne tikai par tūristiem, bet uzsverot vietējo nozīmi, jo, manuprāt, katrs rojenieks un novadnieks ir pelnījis vietu, kur atnākt, kur ir pieņemamas cenas, kvalitāte apkalpošanā un piedāvājumā,» teic Sanita.

Sanita un Nauris Graudiņi Rojā līdz šim bijuši zināmi kā gaļas nama «Cimboliņš» saimnieki. Sanita uzsver, ka, turpinot tur iesākto praksi, arī kafejnīcā plāno lielu uzmanību pievērst gaisotnei darbinieku vidū. «Ļoti novērtējam iekšējo darba vidi un darbinieku attiecības. Tāpat kā «Cimboliņā», mēs gribam, lai darbinieks ir vērtība, lai ir draudzīga atmosfēra, katrs nestrādā pats par sevi. Protams, no tā nezūd kvalitāte un atbildība, bet labas attiecības darbu padara vieglāku,» saka Sanita.

Netrūkst arī nākotnes plānu un sapņu — īpašnieki iecerējuši vasarā ierīkot terasi ar papildu galdiņiem, lai apmeklētāju interese un vietu trūkums telpās nekļūtu par šķērsli atpūtai. Uzklausot jau izskanējušos apmeklētāju ieteikumus, tiks gādāts arī vīns un saldējums. Tā kā izvēlēta pieeja kafejnīcu atvērt bez liela pasākuma, bet pēc iespējas ātrāk, tiek apsvērta doma kopīgus pasākumus rīkot vēlāk — kafejnīcā jau notikusi kopīga hokeja skatīšanās uz lielā ekrāna un Lielās talkas ietvaros kopta ēkas apkārtne. Daudzas idejas un atklāsmes par vajadzīgo atnākušas arī darba procesā, tāpēc darāmā joprojām ir daudz, taču tas komandu nebaida — «Čiekurs» turpināšot augt, lai iepriecinātu gan ciemiņus, gan vietējos.

