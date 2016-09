Rojas novadā pārtrauks pašvaldības organizētos skolēnu pārvadājumus 31.08.2016

Sākot no jaunā mācību gada, Rojas novada skolēnus sagaida ievērojamas pārmaiņas. Tā kā pašvaldība atteikusies no skolēnu pārvadājumu organizēšanas, no 1. septembra skolēni mācību iestādē tiks nogādāti ar sabiedrisko transportu.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa stāstīja, ka pašvaldības organizēto skolēnu pārvadājumu un sabiedriskā transporta maršruti dublējās un izmaksas katru gadu palielinājās, tāpēc šāds lēmums bija nepieciešams.

«Februārī tika izdarīti aprēķini,

kas attiecas uz mūsu autobusiem, un, tā kā tie ar katru gadu paliek vecāki, arī izmaksas pieaug. Piemēram, februārī mēs vienā autobusā vien ieguldījām sešus tūkstošus eiro. Transporta vienības ir vecas, turklāt ir jārēķina arī degvielas izmaksas un algas šoferiem. Tad apsvērām iespēju kaut ko mainīt un uzsākām sarunas ar Talsu pārvadātājiem. Parādījām savus aprēķinus, un viņi teica, ka šo pakalpojumu var mums sniegt lētāk. Arī deputāti bija saprotoši, jo tas abām pusēm ir izdevīgs risinājums,» skaidroja E. Kārkliņa. Turpmāk Rojas pašvaldība izmaksas, kas līdz šim bija nepieciešamas autobusu uzturēšanai, novirzīs citiem mērķiem novada attīstībai.

Priekšsēdētāja apgalvoja, ka informēti tika gan vecāki, gan pedagogu kolektīvi, kuri ar šo lēmumu ir apmierināti. Agrāk viņiem visa diena bija jāpakārto autobusiem un līdz tam visam bija jābūt padarītam. Sākot no 1. septembra, arī sākumskolas skolēni, kuriem stundas beidzas agrāk, varēs braukt mājās sev izdevīgā laikā.

No 25. līdz 31. augustam

vecāki izglītības iestādēs varēs izņemt skolēnu, pirmsskolas vecuma bērnu un pavadošo personu braukšanas karti. Pasažieriem braukšanas karte būs jāuzrāda autobusa vadītājam, un mēneša beigās pašvaldībai tiks izdrukāts rēķins. Šobrīd kartes jau atrodas Rojā, un pavisam drīz tiks izveidotas jaunas pieturas, jo gaidāmas izmaiņas apkalpotajā maršrutā Nr.6413 «Talsi—Roja», atklājot jaunus reisus līdz Kolkai, un Nr.6408 «Talsi—Roja—Upesgrīva—Talsi». No rīta viens un pēcpusdienā divi maršruti kursēs gar Rojas vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādēm, tādējādi vismaz trīs reizes dienā tiks mēroti garie maršruti. Pasažieriem, kuri no Talsiem brauks uz Roju, nāksies pieciest nelielas neērtības, jo būs jābrauc gar zivju apstrādes cehu.

E. Kārkliņa uzsvēra, ka arī iepriekšējā sadarbība ar Talsu auto­transportu bija pozitīva. Ja bērniem, kuri mācās Upesgrīvas internātpamatskolā, vajadzēja pamainīt maršruta garumu, tas operatīvi un ātri tika izdarīts.

«Mēs esam gandarīti

par veiksmīgo sadarbību, kas izveidojās ar Rojas novadu. Pašvaldība aprēķināja izmaksas, saprotot, ka, skolēnu pārvadājumus uzticot regulārajam pārvadātājam, ieguvējs būs gan novads, gan arī valsts. Šis ir pozitīvs piemērs tam, kā var veidot savstarpēji saskaņotu maršrutu tīklu, integrējot skolēnu pārvadājumus reģionālajā maršrutu tīklā. Vairākkārt esam norādījuši, ka reģionālais tīkls tiek veidots pasažieru vajadzībām un ka izmaiņas tajā iespējams veikt ļoti operatīvi, pielāgojot maršrutus un reisus gan skolēnu, gan arī citu pasažieru vajadzībām,» uzsvēra valsts SIA «Autotransporta direkcija» valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Kā liecina valsts SIA «Autotransporta direkcija», 2016. gadā kopumā veiktas izmaiņas 35 maršrutos, pieskaņojot reisu izpildes laikus mācību iestādēm. Savukārt 2015. gadā tās tika veiktas 45 esošajos maršrutos, tāpat tika izveidoti septiņi jauni maršruti, kas pielāgoti skolēnu vajadzībām. Šobrīd reģionālajā maršrutu tīklā ir ap 240 maršrutu, kuru reisi paredzēti skolēnu nogādāšanai mācību iestādē un atpakaļ mājās. 2015. gada otrajā pusē Autotransporta direkcija sadarbībā ar plānošanas reģioniem vērsās pie pašvaldībām ar lūgumu apzināt skolēnu maršrutus, lai vērtētu, cik lielā mērā tie pārklājas ar reģionālo pasažieru pārvadātāju maršrutiem. Kopumā Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales plānošanas reģionā tika izveidoti 964 skolēnu maršruti ar 1519 reisiem. Skolēnu pārvadājumi tika nodrošināti ar 471 transportlīdzekli, un vienā mācību gadā tie nobrauca aptuveni 8,5 miljonus kilometru.

