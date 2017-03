Rojas novadā konstatē Āfrikas cūku mēri 14.03.2017

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvalde informē, ka 3. martā Rojas novada Pūrciemā mežizstrādes laikā atrastajai beigtajai mežacūkai konstatēts Āfrikas cūku mēris. Līdz šim minētais vīruss šajā novadā nebija konstatēs, līdz ar to tā ir jauna vīrusa izplatības teritorija. Savukārt 7. martā valdība apstiprināja grozījumus Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, paplašinot Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorijas Latvijā. Tie stājas spēkā šodien, 10. martā.

Dienesta pārvaldes vadītājs Ivars Koloda skaidro, ka līdz ar saslimšanas gadījuma atklāšanu Rojas novadā šī slimība konstatēta visā bijušā Talsu rajona teritorijā. Tiesa, vīrusa neskarti vēl ir vairāki pagasti Talsu novadā. 7. martā valdība apstiprināja grozījumus Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, kas stājās spēkā 10. martā. Tie paredz, ka otrajā riska zonā (tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā) tagad būs arī Talsu novada Abavas un Lībagu pagasts, Stende, Sabile un Valdemārpils (šajā zonā jau atrodas Balgales, Īves, Ķūļ­ciema, Laucienes, Laidzes, Lubes, Strazdes, Vandzenes, Valdgales un Virbu pagasts, kā arī Rojas, Mērsraga un Dundagas novads). Pirmajā riska zonā (tiek noteikta kā aizsardzības zona ap trešo vai otro riska zonu) joprojām atrodas Ģibuļu pagasts un Talsi.

Pārvaldes vadītājs Ivars Koloda atgādina, ka no otrajā riska zonā nomedītajām mežacūkām pēc to nomedīšanas ir jāņem asins paraugs izmeklējumiem uz Āfrikas cūku mēri un līdz analīžu rezultātu saņemšanai dzīvnieks ir arī jāuzglabā.

