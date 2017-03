«Rojas modes bode» — iedvesmai un lepnumam par savu novadu 20.03.2017

Sestdien, 11. martā, Rojas kultūras centrā varēja vērot krāšņu un vēl nebijušu notikumu «Rojas modes bode». Pasākuma galvenie varoņi bija modes radītāji un pazinēji, kurus Rojas novadā sauc par savējiem. Spilgti un neatkārtojami ir ne vien viņu darinātie tērpi, bet arī stāsti, kas aiz tiem slēpjas. Katrs būtu pelnījis vismaz lappusi, bet šoreiz — neliela iepazīšanās.

Pirmā modes bodes viešņa

bija Latvijas Mākslas akadēmijas modes mākslas otrā kursa studente Baiba Tamane, kura ļāva nedaudz ielūkoties modes tapšanas aizkulisēs. Aiz katra apģērba vai aksesuāra slēpjas laikietilpīgs process — no iedvesmas planšetes veidošanas un pirmajām skicēm, līdz rūpīgi pašūtam galarezultātam. Baiba skaidroja, ka bikses nekad neesot tikai bikses. Aiz tām vienmēr esot kāds stāsts.

Būdama vēl pavisam jauna diz­ainere, viņa jau paguvusi sadarboties ar populāro dziedātāju Agnesi Rakovsku, darinot skatuves tērpus koncertprogrammai «Es visas tavas vienaldzības krāšu». Starp citu, tieši vienu no Baibas veidotajiem A. Rakovskas tēliem par savu iecienītāko atzinis maestro Raimonds Pauls.

Iedvesmojošā stāstā

ar klātesošajiem dalījās rudeniece Ance Mežavilka, kura vēl pirms diviem gadiem pat nenojauta, ka būs apģērbu un aksesuāru zīmola «Ringla» saimniece.

«Bija laiks, kad man ļoti ātri mainījās domas par to, kas vēlos būt un ko vēlos darīt. Māsa pat smējās, ka gaidīšot dienu, kad izdomāšu, ka gribu būt astronauts,» par ceļu līdz radošai profesijai stāstīja Ance, kura vēl pavisam nesen strādājusi birojā par projektu vadītāju. «Jutu, ka darbs mani ļoti iztukšo. Kādu dienu nolēmu, ka vēlos hennas tetovējumu. Pētot piedāvājumu, nodomāju — to taču varētu izdarīt es pati! Kaut arī nekur neesmu mācījusies zīmēt, jau velkot pirmo līniju, bija izjūta, it kā to būtu darījusi vienmēr.»

Drīz vien zīmējumiem un hennas tetovējumiem pievienojusies ideja par kleitu «Ringla». Viena no tās galvenajām iezīmēm — spēja pielāgoties visdažādākajiem tēliem, situācijām un valkātājām.

Rojas novadā mājvietu atradis

kāds gadu jauns zīmols. «Zušu» mājās Kaltenē brīnišķīgus lina apģērbus un tautas tērpus darina Raimonda Kārkliņa, SIA «Rakstu raksti» saimniece. Arī viņa modes pasaulē nav nonākusi vienas dienas laikā — vispirms izvēlēta kultūras darbinieka profesija, pēc tam iemēģināta roka floristikā, līdz radusies doma par savu zīmolu, kas ar laiku ieguvis nosaukumu «Rakstu raksti».

«Mana lielā mīlestība ir lins,» atklāja Raimonda, «tas ir ļoti labs materiāls. Visiem iesaku paņemt mazu lina gabaliņu un, kad esat satraukti, vienkārši sākt to ņurcīt. Jutīsiet, kā lins jūs uzrunā, paliksiet mierīgi un iemīlēsiet šo materiālu.»

«Zušu» saimniece ne tikai rada modi, bet arī atjauno mājas un sakārto sava vīra, slavenā flamenko ģitārista Andra Kārkliņa, atstāto mantojumu — notis, dzeju, haikas.

Rojā meklējamas labi pazīstamā

zīmola «Flash you and me» saknes. Tā idejas autore ir Līva Šteina (Ķauķe), kura ar apģērbu dizainu nodarbojas jau kopš 15 gadu vecuma. Studējot modes mākslu, viņa veidojusi skatuves tērpus Latvijā populāriem mūziķiem un radījusi savu pirmo zīmolu «Liva Saule». Tā kā dizainerei patīk tērpos ieguldīt laiku un darbu, tapis jauns zīmols «Flash you and me», kas piedāvā skaistu, provokatīvu, ar rokām darinātu apakšveļu. Ar augsto kvalitāti un izsmalcināto dizainu tā iekarojusi pircēju simpātijas arī ārpus Latvijas — Krievijā, Itālijā un Francijā.

Lai dalītos pieredzē par savām modeles gaitām,

vēstuli novadniekiem bija atsūtījusi Terēze Pēterhofa. Savā neilgajā modeles darba pieredzē viņa paguvusi piedalīties prestižajā konkursā «Ford Models Super Model of the World», piedalījusies Rīgas modes nedēļas pasākumos, fotografējusies gan latviešu gan krievu žurnālam «Pastaiga», kā arī sadarbojusies ar Latvijas un ASV dizaineriem. Viņa atzīst, ka par modeļu darbu un modes industriju kopumā valda daudz maldīgu priekšstatu.

«Daudziem šķiet, ka tā ir tikai gozēšanās prožektoru gaismā. Viss sākas ar paškontroli, ar veselīgu dzīvesveidu — un tā nav badošanās! Vajadzīgs gribasspēks un raksturs, lai visu dienu skraidītu pa kastingiem un sevi prezentētu desmitiem klientu, kaut arī esi noguris un vairs nevēlies komunicēt,» par modeles ikdienu rakstīja Terēze.

Divas izteiksmīgas apģērbu kolekcijas

uz Roju bija atvedis atraktīvais Kašers jeb Kaspars Blūms-Blūmanis. Kolekcijā «Trakie putni» apkopoti koši un ekstravaganti tērpi, bet ar saukli «Dzīvība ir modē» radīta apģērbu līnija ar atstarojošiem elementiem.

«Daudzas no šīm drēbēm atrodas manā studijā, taču pats gan tās vairs nevelku, esmu kļuvis piezemētāks. Mode ir mainīga. Kad skatos fotogrāfijas, kas uzņemtas pirms diviem vai trim gadiem, nodomāju: «Ārprāts! Kā es varēju tāds staigāt pa Rīgas ielām?» Iespējams, pēc diviem gadiem skatīšos uz to, kāds izskatos tagad, un domāšu tāpat,» viņš sprieda.

Ar pavasara modes tendencēm

iepazīstināja blogere un lektore Annika Petraškeviča jeb Unika Annika. Viņa par žurnālisti sākotnēji strādājusi žurnālā «Una», pēc tam veidojusi pati savu rubriku «Stila eksperte» žurnālā «Shape», kā arī pasniegusi modes un stila lekcijas modeļu aģentūrā «Natalie». Annika izveidojusi savu studiju, kurā vada nodarbības un aicina ikvienu radoši izpausties.

Kaut arī bloga rakstīšanai laika vairs neatliekot, līdzīgu funkciju pilda sociālā vietne «Instagram», kur Annikas sekotāju skaits pārsniedz 16 tūkstošus. Stila eksperte zināja teikt, ka šopavasar aktuāla būs zaļa, dzeltena, piesātināti rozā un klasiski zilā džinsa krāsa, bet galvenais aksesuārs sievietēm — kaklarota. Vīriešiem svarīgi atcerēties, ka kombinācija «zeķes un sandales» nav pieļaujama, bet attiecībā uz visu pārējo vienas receptes nav — katram jāveido savs neatkārtojamais tēls.

