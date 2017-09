Rojas avotā konstatētas koliformas baktērijas 22.09.2017

Pirmdien, 18. septembrī, Latvijas Televīzijas raidījums «Aizliegtais paņēmiens» tika veltīts Latvijā iecienītu avotu, tostarp Dundagas Dakterlejas svētavota un Rojas avota, ūdens kvalitātes izpētei. Kamēr dundadznieku iecienītajā ūdens ņemšanas vietā nevēlamas baktērijas netika atrastas, Rojā konstatētas koliformas baktērijas, kas nozīmē, ka ūdens pirms dzeršanas jānovāra.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa informē, ka avota ūdens kvalitātes pārbaudes veiktas aptuveni pirms diviem gadiem, kad uzsākti labiekārtošanas darbi, un toreiz tas atzīts par labu. Tā kā avota ūdens nenonāk kopējā ūdens aprites sistēmā, par tā kvalitāti atbildība jāuzņemas katram pašam, nevis pašvaldībai. Glīti ierīkotā ūdens caurule formāli uzskatāma par sakārtotu dabas objektu, nevis oficiālu ūdens ņemšanas vietu. Tomēr, ņemot vērā medijos izskanējušo informāciju, vietvara nolēmusi veikt ūdens kvalitātes monitoringu. Pagaidām nav zināms, kad gaidāmi tā rezultāti.

«Secinājumus var izdarīt, ja analīzes ņemtas trīs mēnešus pēc kārtas. Šobrīd nav pamata uztraukumam. Kad būs zināmi monitoringa rezultāti, informēsim iedzīvotājus,» sola E. Kārkliņa. Norādes par baktēriju iespējamo klātbūtni nav paredzēts uzstādīt, jo problēmas esot epizodiskas — šodien baktērijas ir, bet rīt to var vairs nebūt.

Par ūdens kvalitāti, kas no dziļ­urbuma nonāk līdz izlietnei, atbild pašvaldība un to uzrauga Veselības inspekcija, savukārt, ja ūdens tiek izmantots pārtikas ražošanai, pārbaudes veic Pārtikas un veterinārais dienests. No avota ņemtais ir katra paša pārziņā. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja Dace Roze skaidro, ka no dziļurbuma nākuša ūdens kvalitāte ir samērā stabila, taču avotā tā var mainīties teju katru dienu, līdz ar to apmierinoši analīžu rezultāti vienā pārbaudē negarantē drošību arī turpmāk.

«Ja publiskā ūdens ņemšanas vietā tiek konstatētas nevēlamas baktērijas, uzreiz tiek ņemts otrs paraugs. Ja rezultāti atkārtojas, tiek veikta profilaktiska dezinfekcija. Taču avotam neko tādu nevar izdarīt. Mēs taču nevaram aizliegt meža dzīvniekam kārtot dabiskās vajadzības tur, kur viņi nolēmuši!» norāda speciāliste.

Kaut arī koliformas baktērija dzeramajā ūdenī nedrīkst atrasties, mazā koncentrācijā tā nerada nopietnus draudus veselībai. Viens neizjutīs nekādas sekas, bet otram var rasties gremošanas problēmas — sākot ar caureju, ja imunitāte ir vājāka, un beidzot ar tādiem niekiem kā vēdera pūšanās, pie kā avota ūdeni neviens, visticamāk, nevainos. Visvienkāršākais veids, kā izvairīties no baktērijas ietekmes — ūdeni pirms dzeršanas novārīt.

