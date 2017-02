Rojā uz skatuves kāpa pasaulslaveni mākslinieki 15.02.2017

Reizi gadā jauniešiem un bērniem no Rojas, Kolkas, Dundagas un Mērsraga ir iespēja pārtapt par slavenībām, piedaloties krāšņajā pasākumā «Popiela», kas jau Rojā kļuvis par stabilu un iecienītu vērtību dažāda vecuma cilvēku vidū.

Piektdien, 10. februārī, Rojas kultūras centrā norisinājās gadskārtējā «Popiela», kurā varēja piedalīties ikviens bērns un jaunietis, pēc iespējas līdzīgāk atveidojot savus iecienītākos māksliniekus.

Klātesošajiem bija tas gods sastapties ar tādiem slaveniem māksliniekiem kā Džastinu Bīberu, Kešu, Arianu Grandi, Džeisonu Derulo un vēl daudziem citiem. Starp ārzemju slavenībām bija arī latvieši — Dainis Porgants un Jānis Jarāns jeb Jurģis Kalniņš un Toms Bērziņš.

Par pozitīvu atmosfēru gādāja divi atraktīvi, jauniešu vidū atzīti mākslinieki — reperis Reiks jeb Arvis Reiks no apvienības «Olas» un viņa skatuves partneris Deniss Stepanovs, kas iesildīja gan publiku, gan arī iedrošināja «Popielas» dalībniekus. Šajā gadā uz skatuves kāpa 15 drosmīgas grupas, kas bija sagatavojušas pārdomātus un interesantus priekšnesumus — no sarežģītiem deju soļiem līdz pat teatrālam uzvedumam. Izrādās, ka arī vakara vadītāji paši reiz ir piedalījušies «Popielā» un to brīdi atceras vēl šodien.

««Popiela» man asociējas ar 7. klasi, kad uzstājos ar Raimonda Paula dziesmu «Karbunkulis». Tā bija mana pirmā skatuviskā pieredze. Es gan toreiz nebiju starp laureātiem, bet bija skaisti!» klātesošajiem atklāj Deniss. Arī Reiks ir guvis nelielu šāda veida pasākuma pieredzi, kad mazākajās klasītēs izpildījis grupas «Aqua» dziesmu «Barbie gril».

Dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija četru locekļu sastāvā: Alise Krūmiņa, Arvis Podiņš, Ilona Klāviņa un Aija Barovska. Viņi vakara gaitā izvēlējās katrs savu simpātiju. Ar ieejas biļetēm balsoja arī skatītāji, atdodot balsi par favorītiem.

«Ļoti krāsaini kopumā esam savākušies — korejieši, latvieši, amerikāņi, disko, reperi… Bija ļoti jautri un interesanti,» pēc visu dalībnieku uzstāšanās izteicās Reiks.

Pārsteigumu vakara gaitā netrūka — Rojas vidusskolas 12. klases meitenes izpildīja priekšnesumu, kas tika radīts jau 5. klasē, attēlojot grupu «The Saturdays» un dziesmu «I just can’t get enough».

«Galvenais nav daudz naudas, galvenais ir darīt visu no sirds! Tieši tāpēc arī bija tik daudz mākslinieku,» uzsver Reiks. Pasākuma vadītāji savu simpātiju balvu piešķīra dziedātājai Kešai jeb rojeniecei Sandrai Liānai Podiņai.

«Visas žūrijas vārdā gribu teikt lielu paldies visiem dalībniekiem par uzdrīkstēšanos, par drosmi uzstāties kopā ar saviem draugiem, bet vēl lielāku drosmi, uzstājoties vieniem pašiem. Paldies par ieguldīto darbu! Kāds varbūt strādāja divus vakarus, bet cits — mēnesi, lai izdotos šis lieliskais priekšnesums. Vienā vārdā sakot, bija forši!» visas komisijas vārdā izteicās Ilona Klāviņa.

Žūrijas simpātijas balvas ieguva: rojenieki Jurģis Kalniņš un Toms Bērziņš (duets «Andža»), Ieva Grīnīte un Zelda Cīrule (Teilore Svifta un Megana Treinore), Andžela Muceniece (Ariana Grande), kā arī Kārlis Maķinskis, Markuss Bernārs, Ģirts Kirilovs, Krišs un Rūdis Auniņi un Viesturs Rēvičs grupas «Village People» atveidotāji.

Jaunākajā vecuma grupā apbalvojumus ieguva 3. un 4. klases skolēni no Kolkas (PSY), kā arī 3. klases skolnieces, kuras iejutās Zeja Hailfaigera un Zeilona Makkāla ādā.

