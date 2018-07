Rojā svinēs Jūras svētkus 13.07.2018

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

14. jūlijā Rojā tiks aizvadīts viens no gada gaidītākajiem notikumiem — Jūras svētki.

10.00 tie iesāksies ar rīta vingrošanu pie jūras un sacensībām pludmales volejbolā un futbolā (3:3). 11.00 interesenti tiek aicināti piedalīties Jāņa Kuģenieka piemiņas turnīrā svarbumbu celšanā. Tam sekos virves vilkšana, ūdensskrējiens, auto vilkšana un jautrās zvejniekspēles (nāras nešana, laivas vilkšana, enkura celšana, cīņ’ a’ plekst’ u.c.). No 12.00 līdz 17.00 svētku apmeklētāji varēs aplūkot krasta apsardzes kuģus, bet no 10.00 līdz 17.00 — vizināties ar burinieku «Brabander» un leģendāro jahtu «Milda». Rojas kultūras centrā norisināsies starptautiskā kaķu izstāde, 13.00 pludmalē muzicēs duets «Karakums» (Normunds Jakušonoks un Kaspars Tīmanis), bet 14.00 Roju apciemos jūras valdnieks, un jūras svītas dosies goda izbraucienā pa Rojas ielām. Programmā paredzēts ceturtais zvejnieku amatu brāļu saiets, muzeja jaunās ekspozīcijas «Goda grāmata» atvēršana, ekstrēmais motozvejas šovs un citas aktivitātes. Noslēgumā — lielā svētku balle.

Komentāri