Rojā pavasari ieskandināja konkurss «Rojas ritmi 2018» 24.04.2018

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

14. aprīlī Rojas kultūras centrā izskanēja ceturtais vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss «Rojas ritmi». Tajā piedalījās 150 jaunie talanti un 33 pedagogi no Ventspils, Grobiņas, Babītes, Baldones, Ādažiem, Jelgavas, Mērsraga, Siguldas, Bolderājas, Kandavas, Ozolniekiem, Talsiem, Aizputes, Valdemārpils, Kalētiem, Rīgas, Garkalnes, Alūksnes un Rojas.

Rojas novada domes priekšsēdētāja un konkursa patronese Eva Kārkliņa aicināja izbaudīt dienu, iepriecināt citam citu un iespēju būt kopā. «Paldies Baibai Beraģei par to, ka viņa vairākus gadus pēc kārtas ir uzņēmusies organizēt šādu konkursu, taču to nevar izdarīt viens cilvēks, aktīvi rosās arī mūzikas un mākslas skolas kolektīvs. Lai skan mūzika! Izbaudīsim šo dienu! Lai visiem labs noskaņojums un, aizbraucot no Rojas, nepārņem mieles. Roja ir skaista vieta, kur iespējams gūt daudz pozitīvu emociju,» apliecināja E. Kārkliņa.

«Gribētu cerēt, ka nākotnē teiks — šī ir tā diena, kad Rojā notiek konkurss «Rojas ritmi». Nav svarīgi rezultāti, svarīga ir kopā būšana, kopīga muzicēšana un svētku baudīšana. Lai visiem prieks muzicēt!» vēlēja Rojas mūzikas un mākslas skolas direktors Jānis Kivils.

Žūrijas komisijā darbojās

vairāku starptautisku konkursu laureāte, vokālās grupas «Framest» soliste, vokālā pedagoģe Rūta Dūduma, Jāzepa Vītola 7. Starptautiskā pianistu konkursa finālists, kamermūziķis, klavieru kvarteta «Quadra» pianists, pedagogs Rihards Plešanovs, viens no izcilākajiem latviešu akardeonistiem, solo mākslinieks, ansambļa dalībnieks, pedagogs Kaspars Gulbis, kā arī klarnetists, Rīgas Gada skolotājs, Rojas mūzikas un mākslas skolas absolvents un žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Ansons. Konkursa noslēgumā muzicēja klarnešu kvartets «Perpetuum Mobile», Ozolnieku mūzikas skolas orķestris, kā arī žūrijas pārstāvji.

Duetu un trio kategorijā 1. vietu izcīnīja profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) «Ventspils mūzikas vidusskola» klavieru duets (pedagoģe Ņina Surovceva) un Babītes mūzikas skolas akordeonistu trio (pedagoģe Anda Bikauniece). 2. vietu šajā kategorijā ieguva Rojas mūzikas un mākslas skolas klavieru duets (pedagoģe Brigita Kvalberga), bet 3. vietu — Mērsraga mūzikas un mākslas skolas flautu trio (pedagoģe Juta Frēliha) un Grobiņas mūzikas un mākslas skolas ģitāristu trio «Metronoms» (pedagoģe Antra Arnolda).

1. vietu kvartetu un kvintetu kategorijā izcīnīja Ādažu mākslas un mūzikas skolas saksofonu kvintets (pedagogs Didzis Bebrišs), 2. vietu — Rojas mūzikas un mākslas skolas ģitāristu kvartets (pedagoģe Maruta Zemture) un 3. vietu — Talsu mūzikas skolas flautu kvartets (pedagoģe Lineta Mūrniece) un PIKC «Ventspils mūzikas vidusskola» ģitāristu ansamblis (pedagogs Reinis Krūziņš).

Jaukto ansambļu kategorijā

uzvaras laurus plūca Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skolas ansamblis «MUZ — FI»(pedagoģe Anda Bikauniece) un Garkalnes mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas folkgrupa (pedagogi — Ivars Jercums, Anita Zambare). 2. vietā jaukto ansambļu kategorijā ierindojās PIKC «Ventspils mūzikas vidusskola» vokālista un ģitārista duets (pedagogi — Reinis Krūziņš, Astra Plostniece), bērnu un jauniešu mūzikas kluba «Rokskola» grupa «Amnēzija» (pedagogs Ervīns Ramiņš), Siguldas mākslu skolas «Baltais flīģelis» ansamblis «Sigulda aizrauj!» (pedagoģes Rūta Lankovska, Māra Šmite), Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas duets «J.A.!» (pedagoģes Jekaterina Surovceva, Rauza Pavlova) un Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas ansamblis «Piektais vilnis» (pedagoģe Gunta Vecvagare). 3. vietu jaukto ansambļu kategorijā ieguva Alūksnes mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles ansamblis (pedagogs Mārcis Kalniņš) un Kandavas mākslas un mūzikas skolas jauktais ansamblis (pedagoģe Dzintra Linde).

Atzinības rakstu duetu un trio kategorijā saņēma Aizputes mūzikas skolas akordeonistu duets (pedagoģe Kristīne Braže), kvartetu un kvintetu kategorijā — Ozolnieku mūzikas skolas pūtēju ansamblis (pedagogs Vilnis Dumpis), jaukto ansambļu kategorijā — Rojas mūzikas un mākslas skolas kameransamblis (pedagoģe Indra Sproģe), Talsu mūzikas skolas instrumentālais ansamblis (pedagoģes Lineta Mūrniece, Gunita Pauliņa), Rojas mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis (pedagogs Jānis Popelis), Aizputes mūzikas skolas instrumentālais ansamblis (pedagogi Kristīne Braže, Nauris Vrubļevskis), Rojas mūzikas un mākslas skolas ansamblis «Rondo» (pedagoģe Lita Krūmiņa), Kalētu mūzikas un mākslas skolas ansamblis (pedagogi Līga Kvāše, Nauris Vrubļevskis), Ozolnieku mūzikas skolas ansamblis (pedagoģe Agnese Missa) un Jelgavas mūzikas vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis «Forte» (pedagogs Kārlis Krusts).

Speciālu balvu par skaņdarba

pārlikumu vai aranžiju, pamatojoties uz žūrijas komisijas vērtējumu un vidējo punktu skaitu, saņēma Anda Bikauniece, savukārt speciālu balvu par oriģināldarbu saņēma Reinis Krūziņš no PIKC «Ventspils mūzikas vidusskola», grupa «Amnēzija» no bērnu un jauniešu mūzikas kluba «Rokskola» un Raitis Rērihs no Talsu mūzikas skolas. Konkursa «Grand Prix» balvu ieguva Bolderājas mūzikas un mākslas skolas ansamblis «Brāļi Grīnbergi» (pedagogs Mikus Bāliņš).

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Roja, kultūra, mūzika

Komentāri