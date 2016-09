Rojā cīnās ar Spānijas kailgliemežiem 15.09.2016

Uzzinot, ka Rojas iedzīvotāji, kuri mīt Upes ielā, ziņojuši pašvaldības policijai par to, ka Spānijas kailgliemeži apdraud dārzus, «Talsu Vēstis» devās noskaidrot, kāda ir situācija. Apvaicājot rojeniekus, visi satiktie cilvēki zināja par ēdelīgajiem gliemežiem.

Kā norāda Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), Spānijas kail­gliemezis Latvijā pirmo reizi konstatēts 2009. gadā Kurzemes pusē. Tā dzimtene ir Vidusjūras reģions. Tiek pieļauts, ka, visticamāk, tie Latvijā nokļuvuši cilvēku darbības rezultātā — ievesti ar augiem, kompostu, augsni.

Šie gliemeži ir līdz 15 centimetriem gari,

brūngani. Radības mēle atgādina nelielu rīvīti, un tas ēd visu, ko ar mēli var sasmalcināt. Tie labprāt barojas ar beigtiem dzīvniekiem. Mūsu reģionā tiem nav dabisko ienaidnieku — tā ir agresīva suga, kas iznīcina vietējās sugas, piemēram, sarkano kailgliemezi. Izspiež, izkonkurē un ieņem to pašu nišu dabā, kā arī pārojas ar sarkano kailgliemezi, līdz ar to vietējā suga tiek pilnībā iznīcināta. Spānijas kailgliemezis ir invazīvs Eiropā, un tajās valstīs, kur dzīvo jau vairākus gadu desmitus, — viens no nopietnākajiem lauksaimniecības kaitēkļiem.

Šis gliemezis dzīvo vienu gadu. Rudenī var sadēt pat līdz 400 oliņām. Populārākās vietas dēšanai ir komposta kaudzes, augsnes virskārta vai kādas spraugas, plaisas. Tieši pašlaik jāpievērš pastiprināta uzmanību, lai iznīcinātu ne tikai gliemežus, bet arī oliņas. Radība izplatījusies gandrīz visā Eiropā, nodarot lielus postījumus.

VAAD informē, ka dārzeņi pirms to lietošanas noteikti jānomazgā, jo gliemeža gļotas varot saturēt e—coli baktērijas, kas ir bīstamas veselībai.

«Pirmo te, Rojā, ieraudzīju

pirms trīs gadiem. Viņš jau bija pilnībā noēdis ķirbja mizu. Brīnījāmies un skatījāmies, kas tas ir. Nosaukumu uzzinājām tikai pēc tam. Šajā pavasarī sapratām, ka ir jau pamatīga Spānijas kailgliemežu invāzija — tad tie vēl bija nelieli un tievi, bet tagad izauguši lieli un resni. Man dārza platība ir diezgan plaša — šīs radības ir pilnīgi visā teritorijā. Noēda visus zaļumus, piemēram, salātlapas, kā arī dažādus dārzeņus un ogas. Viņi izgrauž caurumus un ielien dārzeņos iekšā.

Ir speciālas granulas kailgliemežiem, tās pabirdinu, bet ne pietiekami, jo ir diezgan dārgas un nepieciešami lieli daudzumi. Lasām un liekam sālsūdenī, kā arī iznīdējam mehāniskā veidā. Ļoti svarīgi tagad, rudenī, novākt komposta kaudzes, jo viņi tur salien un pārziemo. Arī zemes virskārta noteikti jāuzirdina. Zinu, ka citi kaisa sāli teritorijā, bet tas ir kaitīgi augiem. Pats svarīgākais ir lasīt, lasīt un vēlreiz lasīt. Un noteikti iznīcināt, jo pat daži eksemplāri nodara lielu postījumu. Kas ir interesanti — kad mehāniski nogalē kādu gliemezi, viņa pēc brīža tur vairs nav, jo šī suga apēd savus radiniekus,» norāda Alda Vecbērza, kura pēc profesijas ir dārzniece.

Viņa stāsta, ka saulainā laikā gliemežus varot redzēt ļoti maz. Visvairāk — mitrā laikā, pirms un pēc lietus, kā arī rīta un vakara rasā. Alda teic, ka viņai bail no mazdārziņa kādu radību ar dārzeņiem vai automašīnu atvest mājās. «Viņi ir kā piesūcekņi — var pielipt automašīnas riepai. Esmu arī novērojusi, ka šogad ir mazāk mūsu, Latvijas, gliemežu ar mājiņām. Liela problēma, ka ir daudz dārzu un teritoriju, kurām vai nu nav saimnieku, vai tur vienkārši netiek kopts. Šādās vietās viņi uzturas un vairojas jo īpaši, un tad ienāk sakoptā teritorijā, kur īpašniekam jācīnās,» skaidro dārzniece.

Viņa uzskata, ka kaitēkļi, visticamāk, ievesti ar stādiem no ārzemēm. «Ziedu bāzē Rīgā man teica, ka, atverot zaļumu kasti, tur esot šie gliemeži. Mazos izmēros,» apgalvo kundze.

Upes ielā 14a satiktā

Maiga Laure stāsta, ka gliemeži pašlaik cītīgi apēdot ābolus. Saimniece ļauj «Talsu Vēstīm» apskatīt pagalma teritoriju, lai redzētu, kā radības izskatās, un rāda, kur tie vairāk mitinās — ēnainās vietās, dažādās spraugās, krūmu apakšās un garā zālē. «Parasti lasu no rītiem, jo tad viņu ir vairāk. Jāliek sālsūdenī. Tagad, pa dienu, visi noslēpušies. Šie gliemeži parādījās aptuveni pirms diviem gadiem. Nesaprotu, no kurienes viņi te uzradās,» teic kundze.

Arī Maigas kaimiņiene Vita Sekstiņa, kas dzīvo ielas pretējā pusē, Upes ielā 7, norāda, ka gliemeži ir liela problēma: «Jāgalē nost, protams, ko citu darīt. Dažus krūmus viņi noēd pavisam, arī kaimiņam. Avenes pilnībā likvidēja, pat mazbērniem nebija, ko pacienāties. Centās ielīst arī siltumnīcā, labi, ka vīrs paspēja notvert.»

UZMANĪBU!

No teritorijas, kur konstatēti Spānijas kailgliemeži, nedrīkst izvest augsni, augu stādus ar augsni, pļautu zāli un nepārbaudītus grieztos augus.



INTERESANTI

Zviedrijā nevar pārdot lauku īpašumu, kur ieviesušies šie kaitēkļi. Nav iespējams nodarboties ar lauksaimniecību, un īpašuma vērtība ir gandrīz nulle.

