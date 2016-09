Rojā cels brīvdabas estrādi 29.09.2016

Ilgus gadus izsapņotā ideja par brīvdabas estrādi Rojā kļūs realitāte. Moderns objekts, kas ļaus novadam uzņemt vēl lielākus apgriezienus jau tā plašajā un krāšņajā kultūras dzīvē. Estrādē paredzēts viens tūkstotis sēdvietu un tūkstotis stāvvietu.

«Ideja radās jau pirms 20 gadiem, kad Rojā demontēja veco estrādi. Tā atradās uz privātīpašuma un bija novecojusi gan morāli, gan fiziski. Laikam ritot, tika meklēti dažādi varianti, kurā vietā varētu ierīkot brīvdabas estrādi. Vislielākais cilvēku pieplūdums ir vasarā, īpaši Jūras svētkos, festivālā «RojaL» un daudzos citos. Ir nepieciešama vieta, kur pasākuma organizēšanu neietekmētu laika apstākļi. 2012. gadā uzsākām novada attīstības programmas izstrādi, kur piedalījās aptuveni 80 cilvēku dažādās darba grupās. Personas, kuras strādāja ar kultūras, sporta un vides jautājumiem, nonāca pie secinājuma, ka Rojā ļoti nepieciešama brīvdabas estrāde,» stāsta Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.

Kā estrāde izskatīsies?

Objektam paredzēts jumts, viens tūkstotis sēdvietu un vēl tūkstotis — stāvvietu. Sānos no organiskā stikla būs izveidotas sienas, kas var pasargāt no vēja vai lietus. Ja laika apstākļi labvēlīgi — tās sagriež šķērsām, un abi sāni ir vaļā.

«Izstrādājot stratēģiju, paredzēts teritoriju izveidot kā aktīvās atpūtas parku. Tajā viena no sastāvdaļām būs estrāde. Plānots izveidot un izgaismot slēpošanas trasi ziemai, savukārt rudenī, pavasarī un vasarā trasi izmantot nūjošanai. Turpat netālu ir bērnu rotaļu laukums. Ierīkos arī tirgošanās vietas gan mājražotājiem, gan ēdinātājiem. Padomāts par daudz ko. Mazajiem uzņēmējiem tā būs lieliska iespēja nopelnīt.

Estrāde noteikti tiks piepildīta, jo, piemēram, uz festivāla «RojaL» noslēguma vakaru ierodas vairāk nekā tūkstotis cilvēku. Jūras svētkos katrs koncerts ir apmeklēts šādā skaitā. Kultūras namam ir sadarbība ar dažādām koncertu apvienībām, tā ka esam atvēzējušies lieliem koncertiem. Visas apvienības arī priecē fakts, ka viss notiks zem jumta un nebūs laika apstākļu ietekmes. Arī ar Dailes teātri mums ir līgums, un kultūras namu vienmēr izdodas piepildīt, tā ka iestrādes ir labas,» norāda E. Kārkliņa.

Finansējums

Projekta realizēšana, ieskaitot labiekārtošanas darbus, izmaksās aptuveni pusotru miljonu eiro. Eiropas Savienības līdzfinansējums — 600 tūkstoši eiro, atlikušo sedz Rojas novada pašvaldība. Šajā summā nav iekļauti izdevumi pievedceļu izveidei. Lai kustību organizētu, paredzēts pa vienu ceļu iebraukt, pa otru izbraukt.

«Ļoti grūti prognozēt, kad tieši estrāde būs gatava. Optimistiskākais termiņš — 2018. gads. Pašlaik jāveic būvprojekta ekspertīzes iepirkums, noritēs eksperta darbs un būvniecības iepirkums. Ja nebūs pārsūdzību un viss būs kārtībā, nākamās vasaras beigās jau varētu sākties būvniecības darbi,» atklāj priekšsēdētāja.

