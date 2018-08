Rojā aizvadīts mākslas plenērs nedzirdīgajiem 30.07.2018

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

Aizvadītajā nedēļā Rojā viesojās Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs un nedzirdīgo mākslinieku kopa «Cerība». Kopas dalībnieki Rojā pavadīja trīs dienas, kuru laikā devās ekskursijā pa pilsētu, brauca ar plostu un radīja mākslas darbus, kas būs apskatāmi Rojas tūrisma informācijas centrā.

Latvijas Nedzirdīgo savienības kuratore Laura Zeltiņa norādīja, ka lielākā daļa nedzirdīgo ir ieradušies no Rīgas, taču tika pārstāvēta arī Liepāja, Daugavpils un Valmiera. Lai finansiāli noorganizētu šo braucienu, talkā nāca Baltijas bērnu fonds. Ar mākslinieku Alekseju Naumovu kopas dalībnieki iepazinās kādā izstādē, bet ar rojenieci un Laimoņa Veidemaņa darināto buru kuģu kolekcijas mantinieci Lauru Kļaviņu — nedzirdīgo saietā.

Pirmajā dienā mākslinieku kopa iepazinās ar pilsētvidi, bet pēcāk devās ekskursijā pa Roju un piedalījās mākslas plenērā, ko vadīja A. Naumovs. «Mani uzrunāja, un es ar prieku atsaucos. Dažiem ir lielāka pieredze, dažiem mazāka, bet attieksme ir ļoti pozitīva un vieta — brīnišķīga. Darbi ir gaiši, un katram no tiem ir sava noskaņa. Ir svarīgi izjust pirmo iespaidu. Kad ar otu kaut ko uzskicēju, dalībnieki mani saprot, un varam iztikt bez tulka. Izpratne rodas, kad cilvēki runā vienā valodā — mākslas valoda ir viena. Ja cilvēks grib kaut ko darīt, vecumam un pieredzei nav nozīmes,» uzsvēra A. Naumovs.

Mākslas darbi tiks izstādīti un būs apskatāmi Rojas tūrisma informācijas centrā, bet vēlāk tie ceļos atpakaļ pie saimniekiem.

L. Kļaviņa atklāja, ka šāds pasākums Rojā notika pirmo reizi, taču nākotnē to plānots atkārtot. «Mani vecvecāki bija nedzirdīgi, līdz ar to runāju žestu valodā un esmu saistīta ar nedzirdīgajiem — zinu, kā tas ir, kad runā ar rokām un klausās ar acīm. Mana žestu valoda atšķiras no mūsdienu žestu valodas, bet nedzirdīgie mani saprot. Ja sēdēšu mašīnā un kāds uz ielas runās, es to sadzirdēšu ar acīm. Brīžiem palaižos slinkumā — skatos uz cilvēku, bet ausis atslēdzas. Esmu iemācījusies būt klusumā.

Pagājušajā gadā biju nedzirdīgo cilvēku saietā, un tad vienojāmies, ka viņi brauks ciemos uz Roju. Mums sāk veidoties laba sadarbība — viņi atveda dokumentus par manu vectēvu, kurš sapņoja par savu kuģi, bet nevarēja kļūt par kapteini, jo bija nedzirdīgs. Bērnībā vectēvs taisīja kuģus, vecmāmiņa šuva buras, un es biju balss. Pateicoties kuģiem, mūsu dzīvesvieta ir kļuvusi par īstu sajūtu māju. Šobrīd Rojā ir apskatāmi 20 kuģi, bet kopumā vectēvs ir darinājis aptuveni 70 kuģus — daļa no tiem atrodas Kanādā, Zviedrijā, Austrālijā, Krievijā, Dānijā un citās valstīs. Šobrīd mūsu lielais sapnis ir atjaunot kuģi, kas agrāk atradās sētā,» atklāja L. Kļaviņa.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Roja, māksla

Komentāri