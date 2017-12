Rocežu vējdzirnavu teritorijā top atpūtas vieta 20.12.2017

Vietā, kur agrāk darbojušās Rocežu ūdens un vēja dzirnavas, nu valda klusums, taču ne uz ilgu laiku. «Zeltiņu» mājas īpašnieki plāno labiekārtot Rocežu dīķi un izveidot sporta laukumu, kā arī atjaunot dzirnavas.

Vējdzirnavas celtas 1822. gadā, bet 1939. gadā tās beidza darboties ar vēja spēku. Dzirnavas kolhoza laikā bija plānots atjaunot, bet pagājušā gadsimta 70. gados tās nodedzināja, jo netālu atradusies armijas bāze, ko ļoti labi varēja pārredzēt. Roceži ir vēsturiski bagāta vieta — tajā atrodas muižas komplekss un agrāk dzīvoja bijušie pagastu vadītāji.

Lai padarītu šo vietu pievilcīgāku, Krūmiņu ģimene sākusi darbu pie tā, lai labiekārtotu peldvietu un izveidotu sporta laukumu. «Mums ir neliela peldvieta, un katru gadu vasarā te ir pilns ar cilvēkiem — rodas izjūta, ka pie mums peldēties brauc visi Laidzes un puse Talsu iedzīvotāji. Vasarās ir tā, ka nav kur nolikt mašīnas un zemē ir viens dvielis pie otra,» smejas Kārlis Krūmiņš.

Pirms pieciem gadiem viņš kopā ar ģimeni izlēma izveidot biedrību «Esi aktīvs vējdzirnavu pakājē» un attīstīt nelielu sporta bāzi, lai cilvēki var ne tikai peldēties un sauļoties, bet arī aktīvi pavadīt laiku. Tā kā viņiem nebija nekādas pieredzes, pirmie projekti cieta neveiksmi, taču šobrīd viens no tiem tiek veiksmīgi realizēts. Drīz vien teritorijā atradīsies divi volejbola laukumi, basketbola laukums, lapene, ģērbtuve, labierīcības, pievilkšanās stienis, ugunskura vieta un soliņi. Projekta beigu termiņš ir nākamā gada novembris, un tā kopējās izmaksas ir aptuveni 30 tūkstoši eiro.

«Cerējām, ka visu izdosies uztaisīt vienā gadā, bet laika apstākļu dēļ darbi neritēja tik raiti. Projekta noslēgumā paredzēti dažādi sporta pasākumi — viens no tiem varētu būt Dzirnavu kauss. Ceram, ka šeit norisināsies arī volejbola turnīru posmi,» skaidro Kārlis Krūmiņš. Šobrīd vērtēšanā ir iesniegts projekts arī par dzirnavu atjaunošanu — ja to apstiprinās, teritorijā tiks izveidots skatu tornis, kas būs pieejams ikvienam interesentam.

