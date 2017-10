Riharda Zaļupes mūzika ierakstīta Reformācijas stāstā 05.10.2017

29. septembrī Liepājas koncertzālē «Lielais dzintars» izskanēja koncerts «Te es stāvu un citādi nevaru. Reformācijai 500». Tā kulminācija bija talsenieka, komponista un sitaminstrumentālista Riharda Zaļupes monumentālā skaņdarba «Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils» pirm­atskaņojums.

«Reformācijas piecsimtgade iezīmē ceļu no pagātnes konflikta uz kopību luterāņu un katoļu starpā. Nozīmīgi, ka arī mūsu mākslinieku vidū ir gan luterāņi, gan katoļi. Ja tā lūkojamies, tad šāda Reformācijas jubilejas svinēšana nebūtu iedomājama vēl salīdzinoši nesenā pagātnē,» atzina koncerta vadītājs, mācītājs Jānis Ginters.

Klātesošos sveica arī arhibīskaps Jānis Vanags. «Reformācija ir notikums, kas iespaidojis visu Rietumu civilizāciju. Lielā mērā varētu sacīt — pat visu pasauli, jo būs grūti atrast jomas, ko Reformācijas idejas nebūtu skārušas, iespaidojušas un attīstījušas, sākot no grāmatniecības, mākslas un mūzikas, turpinot ar politiku, sabiedrības uzbūvi, pilsētu un valsts pārvaldi un beidzot ar citām lietām. Varbūt tas liekas neparasti, ka visas šīs par laicīgām uzskatītās dzīves sfēras ir iespaidojis jautājums, kā es varu sastapt žēlsirdīgu Dievu. Tieši tas bija jautājums, ar kuru sākās Reformācija, nevis ar mēģinājumiem reformēt ceremonijas vai vēl kaut ko citu,» viņš atgādināja.

Koncertā piedalījās Liepājas simfoniskais orķestris, Valsts akadēmiskais koris «Latvija», kā arī solisti Jānis Kurševs (tenors) un Gunta Gelgote (soprāns) diriģenta Māra Sirmā vadībā. Notikumu atklāja vēl viens Reformācijas 500 gadu jubilejai veltīts pirmatskaņojums — Liepājas kordiriģenta, pedagoga un komponista Andra Kontauta skaņdarbs «Solus Christus» (latviski — «Vienīgi Kristus», kas iezīmē vienu no Reformācijas teoloģijas būtiskajiem akcentiem). Turpinājumā izskanēja Gotfrīda Augusta Homiliusa kantāte «Preise, Jerusalem, den Herrn» un Fēliksa Mendelszona-Bartoldi skaņdarbs «Singet dem Herrn ein neues Lied» ar 98. psalma vārdiem.

Koncertu noslēdza fascinējošais, emocionālais un ārkārtīgi daudzveidīgais Riharda Zaļupes skaņdarbs «Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils», kas gan bija kā oriģināls ietvars luteriskās baznīcas himnai, kas nes tādu pašu nosaukumu un ieskanējās arī šajā jaundarbā, gan ļāva iejusties Reformācijas notikumos, ieskaitot laiku, kad par Mārtiņa Lutera sagatavotajām 95 tēzēm runāja visi un visur.

«Ticiet — kad man uzticēja rakstīt šo skaņdarbu, es līdz galam vēl nesapratu, kam dodu jāvārdu! Biju ļoti pārsteigts un priecīgs, kad sāku pētīt Mārtiņa Lutera dzīvi un to, kā Reformācija norisinājās. Mani tas ļoti saviļņoja un kā kristīgam cilvēkam atvēra kādas jaunas durvis un saprašanu par lietām, par kurām līdz šim nebiju aizdomājies. Kas var būt brīnišķīgāks mūziķim un komponistam, kā ietvert to visu mūzikā!» sacīja komponists.

Skaņdarbs sastāv no trim daļām, pirmajā iezīmējot vienkāršā cilvēka skatījumu uz dzīvi mēra pārņemtajā Eiropā, kur Baznīca ārkārtīgi kontrastēja ar ikdienas problēmām. Otrajā daļā tiek izdziedātas un izrunātas 95 tēzes, bet trešo daļu R. Zaļupe salīdzina ar augšāmcelšanos. «Droši vien pats Luters īsti nebija gatavs tam, ka viņa rīcība izraisīs tik milzīgas pārmaiņas visā Eiropā, tomēr cauri negatīvajām lietām, kas arī tolaik norisinājās, mēs atkal nonākam pie augšāmcelšanās kā iespējas, kas tiešām katram cilvēkam ir dota,» atgādināja komponists.

