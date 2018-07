Rīgā skatāmi Sniedzes Reines «Citādie zīmējumi» 18.07.2018

11. jūlijā Rīgā, Mūkusalas mākslas salona mazajā zālē, tika atklāta talantīgās Sniedzes Reines izstāde «Citādi zīmējumi». Lielāko daļu dzīves viņa pavadījusi Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiālē «Veģi», kur Sniedzes dotības pamanīja zīmēšanas skolotājs, Talsu mākslinieks Andris Biezbārdis.

Par ilggadēju darbu «Veģos» A. Biezbārdis saņēmis apbalvojumu «Latvijas lepnums», un Sniedzes darbi vienmēr bijuši tie, ar kuriem mākslinieks īpaši lepojies. Ne bez iemesla, jo viņas pirmie zīmējumi — no putna lidojumu attēlota, dokumentāli precīza sociālā aprūpes centra kompleksa ainava — patiesi ir brīnumaini un pārsteidzoši. A. Biezbārdis atklāja meitenei piemītošo dabisko spēju ar vienkāršām līnijām uz papīra uzburt perspektīvā balstītu zīmējumu, kas ataino pat uz īsu mirkli redzētus skatus, piemēram, itin kā no griestu puses attēlotas ainas no slimnīcas intensīvās terapijas palātām. Par S. Reines neparasto redzējumu ne reizi vien vēstīts laikrakstos un televīzijas raidījumos.

Mūkusalas mākslas salona komunikācijas vadītāja Agnese Kleina informēja, ka izstādē skatāmie zīmējumi tapuši divās desmitgadēs. «Līdzās nesen tapušajiem lielformāta zīmējumiem izstādīti agrīni darbi ar vēl šķietami neveiklām, tomēr perspektīvā risinātām ainavām, skatiem no slimnīcas palātām, ikdienas norisēm aprūpes centrā un pat izdomātām situācijām, kurās redzami saposti, laimīgi, seriālos noskatīti varoņi. Visus zīmējumus vieno strukturēts, grafisks formu dalījums, atsevišķu priekšmetu detalizācija un jau iepriekš attēloto motīvu teju bezgalīga variācija.

Jaunākā zīmējumu sērija, pie kuras Sniedze strādā ilgāku laiku un kuru reti ļauj izstādīt, ir krāsainas neliela formāta ainiņas. Tajās viņai pazīstami «Veģu» iemītnieki un darbinieki redzami kā slimnīcu pacienti, un to filigrānais izpildījums rada ilūziju par drukas tehniku izmantojumu,» stāsta A. Kleina.

Izstāde Mūkusalas mākslas salona mazajā zālē būs skatāma līdz 1. septembrim.

