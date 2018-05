«Režisoriem novēlu pacelties vēl augstāk, vēl drosmīgāk!» 22.05.2018

12. un 13. maijā Talsu tautas namā aizvadīta amatierteātru skate, kurā žūrijas komisijas vērtējumu par iestudētajām izrādēm saņēma septiņi amatierteātra kolektīvi. Četri no tiem izcīnīja I pakāpes diplomu.

Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas kolektīvu metodiķe Ina Jurkeviča pateicās katram, kurš šajās dienās spēja turēties pretī vasarīgajiem laika apstākļiem un izvēlējās skatīties piedāvātās izrādes. «Tas nozīmē, ka mēs visi mīlam teātri. Šeit mēs varbūt izspēlējam tās lomas, kuras dzīvē neizspēlējam,» viņa sprieda. «Teātris ļauj nokļūt citā laikā un telpā, citā vidē un pie citiem cilvēkiem,» vērtēja arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis.

Augt saiknē ar skatītājiem

Žūrijā šogad bija Latvijas amatierteātru asociācijas valdes locekle, režisore Dace Liepeniece, teātra mākslas eksperte, režisore un pedagoģe Edīte Neimane un Latvijas Amatierteātru asociācijas valdes loceklis, režisors Jānis Kaijaks. Pirms rezultātu paziņošanas viņi uzrunāja amatierteātru režisorus, aktierus un citus teātrmīļus.

«Man vienmēr ir bijis gods atgriezties Talsos, jo šeit bija mana pirmā darba vieta — trīs gadus vadīju Talsu tautas teātri. Šajās dienās skatījos, kāds ir Talsu novada teātris. Jūs esat interesanti, jūs esat bagāti. Novēlu jums saglabāt savu dzīvesprieku, ko pamanīju gandrīz visās izrādēs; novēlu aktieriem būt tikpat atraktīviem, tikpat radošiem, bet režisoriem novēlu pacelties vēl augstāk, vēl drosmīgāk! Esiet ar teātri!» vēlēja E. Neimane.

«Paldies par sniegotajiem vakariem un saulainajām dienām, ko esat veltījuši teātrim! Mēs patiešām to apzināmies un ļoti cienām. Skatoties izrādes, atcerējos senu tēzi, kas man piedzima prātā jau pirms daudziem gadiem: kad tu nonāc amatierteātra aktieru vidū, ir vienalga, vai tā ir Rīga, Talsi, Koreja vai Islande, jo tie ir savējie. Uzreiz saproti, kas šiem cilvēkiem ir svarīgs.

Tad, kad grib uzteikt režisorus, reizēm lieto tādu teicienu: «Režisors ir mazliet Dievs, jo rada jaunu realitāti, jaunu pasauli.» Tajā pasaulē, ko ieraudzījām šodien, pārsvarā ir feminisma, vegānisma un mantu dalīšanas problēma!

Skatīšanās jau ir patīkamā daļa, bet no mums prasa arī tos punktiņus… Ir ļoti svarīgi nezaudēt prieku un ļoti nesalīdzināties. Tā ir tikai šodiena, tie ir tikai trīs konkrēti un subjektīvi cilvēki, bet rīt var būt pavisam citādi. Novēlu, lai nākamajā gadā režisoriem izdodas atrast tādu materiālu, kas jums visiem ir ļoti svarīgs, jo tad gads jums būs ļoti īpašs, zinot, ka daudz laika nāksies ar šo materiālu pavadīt, par to domāt, par to runāt, ar to dzīvot,» uzsvēra D. Liepeniece.

«Vispirms gribu pateikt paldies par iespēju būt skaistākajā Latvijas pilsētā visskaistākajā gadalaikā,» jau ar pirmo teikumu ovācijas izpelnījās J. Kaijaks. Viņš pateicās arī visām māmiņām, kuras savu svētku dienu veltīja teātrim. «Šajās divās dienās izvēlētais žanrs pamatā bija komēdija. Daudzos kolektīvos ir ļoti foršs aktieru sastāvs, tāpēc varbūt kādreiz nebaidieties arī no kādiem nopietnākiem uzdevumiem! Savukārt, ar komēdiju darbojoties, neiekritīsim ilūzijā, ka uzvest komēdiju ir tas vieglākais. Komēdija ir ļoti, ļoti grūts žanrs! Skatieties objektīvi — ja mūsu mīļie skatītāji smejas tur, kur vajadzētu smieties, tad ir labi, bet, ja viņi tur nesmejas… Kaut kas ir jādomā. Komēdija ir dzīvs žanrs, tā visu laiku ir jāaudzē kontaktā ar skatītājiem. Laikam vienkārši jāvēl jums drosme, spēks, izturība, tas, lai arī jūsu ģimenēm pietiek pacietības pieņemt šo jūsu hobiju un aizraušanos. Lai jums izdodas spoži, spilgti, interesanti darbi, no kuriem iegūtu jūs paši un jūsu skatītāji!» vēlēja J. Kaijaks.

Diplomi un nominācijas

Valdgales tautas nama Pūņu amatierteātris (režisore Daina Erenberga) ar izrādi «Par vīriešiem un kaķiem» saņēma pateicību par piedalīšanos skatē. Virbu kultūras nama amatierteātris (režisore Solvita Grišāne) ar 33,5 punktiem par izrādi «Pavasara neprāts» un Mērsraga tautas nama amatierteātris «Etīde» (režisore Edīte Driņķe) ar 34 punktiem par izrādi «Viss kaimiņu dēļ» ieguva III pakāpes diplomu.

Pārējos amatieteātra kolektīvus žūrija novērtēja ar I pakāpes diplomu. 40 punktus par savu veikumu izrādē «Pusdūša» saņēma Pastendes kultūras nama amatierteātris «Te rada» (režisore Gita Strazdiņa). 41 punktu nopelnīja Spāres tautas nama amatierteātris «Spāre» ar izrādi «Pilna radu laime jeb Diskusija tiešraidē» (režisore Tabita Kalniņa). 43 punktus žūrija piešķīra Strazdes brīvā laika pavadīšanas centra Strazdes amatierteātrim par izrādi «Sievasmātes senču laiki» (režisore Ieva Jakimova) un Vandzenes tautas nama amatierteātrim par izrādi «Mēs visi esam resni» (režisore Dace Jankevica).

Tika piešķirtas arī balvas deviņās nominācijās. Divas balvas nonāca pie Spāres amatierteātra: šis kolektīvs tika sumināts par labāko tēlu vizuālo risinājumu izrādē, bet tā dalībnieks Edmunds Asplints par Harija lomu saņēma balvu kā labākais aktieris. Strazdes amatierteātris tika apbalvots par vienotāko aktieru ansambli, bet pie balvām tika arī divas šī kolektīva aktrises: kā labāko aktrisi otrā plāna lomā žūrija sumināja Birutu Spalvēnu par kaimiņienes Ernas tēla atveidošanu, bet Vita Daugate par sievasmātes Emmas lomu saņēma balvu kā labākā aktrise. Četras balvas izpelnījās Vandzenes amatierteātris. Tas saņēma balvu par labāko muzikālo noformējumu, bet novērtēti bija arī divi kolektīva dalībnieki: par spilgtu un atraktīvu kaimiņienes lomas spēli nominācijā «Gada pārsteigums» balva tika Mārītei Zvirgzdiņai, savukārt kā labākais aktieris otrā plāna lomā tika sveikts Ričards Urķis par dēla Jāņa atveidošanu. Visbeidzot Vandzenes amatierteātra režisore Dace Jankevica tika godināta kā labākā režisore.

Dāvanā katrs kolektīvs saņēma iespēju iegādāties kādu rekvizītu nākamajām izrādēm. Par 30 gadus ilgu darbu ar amatierteātri «Īve» pateicība un ziedi aizceļoja uz Tiņģeri pie režisores Vilmas Brūnas, kura nolēmusi beigt savu karjeru režijā. Viņa saņēma arī Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu par ilggadēju ieguldījumu kolektīva attīstīšanā un popularizēšanā.

Jau 2. jūnijā Sabilē paredzēti Talsu novada amatierteātru svētki «Dzīves karuselis» ar izrāžu maratonu Sabiles pagalmos un sētās.

