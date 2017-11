«Reti kura slimība izraisa tik lielas bailes kā diagnoze «vēzis»» 01.11.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

Sestdien, 28. oktobrī, Talsu tautas namā jau septīto reizi notika Lūgšanu brokastis. To moto, Jēzus teiktie vārdi: «Nebīsties, tikai tici!», bija tik būtiski, uzklausot šogad skarto tēmu, par kuru mūsu sabiedrībā joprojām vairās runāt — onkoloģiskām saslimšanām. Šis notikums ir pirmais solis, lai arī Talsos izveidotu atbalsta grupu onkoloģiskajiem pacientiem.

Klātesošos uzrunāja Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps Jānis Ozolinkevičs. Viņš sprieda, ka ir divu veidu brokastis. «Vienas brokastis ir, kad es no rīta pielecu kājās, ceļu kafijas kannu, dzeru kafiju un labi jūtos. Es ieteiktu ēst brokastis mazliet citādāk — piecelties, izberzēt acis, atvērt Bībeli un palasīt, jo visupirms mums vajag pabarot garu,» rosināja bīskaps. Viņš ieteica atvēlēt laiku arī, lai pateiktos par jauno dienu, nevis tikai savā aizņemtībā izteikt: «Čau, Dievs!» Tas vajadzīgs, lai varētu nebīties, bet ticēt. Citādi var gadīties kā Marka evaņģēlija 5. nodaļā aprakstītajam sinagogas priekšniekam, kura meitiņa bija smagi saslimusi. Apkārtējie ieteica netraucēt Jēzu, jo nekas vairs nav darāms — meitiņa ir mirusi, atliek vien rīkot bēres. «Bet Jēzus, dzirdēdams šo stāstu, saka: «Nebīsties, tikai tici!» Šis vīrs varēja Jēzum atteikt: «Ko tu runā? Meita ir mirusi, nav vairs vērts, viss ir beidzies!» Esmu drošs — tad, kad jums cilvēki saka: «Viss ir beidzies!», tas ir tikai jauns sākums citam ceļam!» uzsvēra J. Ozolinkevičs. Ja meitenes tēvs nenoticētu Jēzum, viņa meita paliktu mirusi. Bīskaps neslēpa, ka arī pats, kā mazs puika pa Dundagas pusi skraidīdams, nav spējis ticēt tam, ko vecāki stāsta par Dievu, bet nu viņš atgādināja: «Katra diena ir jauns sākums mūsu dzīvē!»

Šiem vārdiem nācies noticēt

arī onkoloģisko pacientu biedrības «Dzīvības koks» valdes loceklei Kitijai Janelei. Piedzīvojusi onkoloģisku saslimšanu, viņa sapratusi, cik svarīgi saņemt atbalstu, kā arī ieraudzījusi iespēju atbalstīt citus saslimušos. «Vēl vakar runāju ar pacientiem slimnīcā. Viņi teica — jau tas, ka sešus gadus pēc visām terapijām esmu, kā viņi teica, skaista, smaidoša un starojoša, dod spēku dzīvot,» atzina K. Janele. Šobrīd «Dzīvības kokam» esot tikai sešas reģionālās atbalsta grupas, bet tādām vajadzētu būt katrā lielākajā Latvijas pilsētā, dodot iespēju savas bailes nosaukt vārdā un noticēt, ka ir iespējams dzīvot tālāk. Pašlaik Latvijā esot aptuveni 73 000 onkoloģijas pacientu.

Pieredzē dalījās Kristīne Kromane, neslēpjot, ka, uzzinot par slimību, jutusies ļoti viena. Ārstiem cīņa ar vēzi ir ikdiena, viņiem nav laika gariem paskaidrojumiem vai iedrošinājumam, tāpēc viss jāmeklē pašiem. «Es esmu ļoti liela optimiste, ļoti! Man ir milzīgi liela pacietība, bet — līdz zināmai robežai! Arī es piedzīvoju brīdi, kad šķita, ka bez manis varētu arī iztikt. Man gribējās nomirt… Bet tas bija īss brīdis, jo meklēju palīdzību,» atklāja K. Kromane. Pieņemot, ka saslimšana ir zināms vēstījums, viņai būtiski šķitis izprast, kas traucē dzīvot. «Dzīve man ir iemācījusi, ka galvenais ir mīlēt sevi, nevis dzīvot citiem, kā to darīju,» secināja K. Kromane. Galu galā slimība nesusi sapņa piepildījumu, ļaujot Talsos atvērt kafijas namiņu un mainīt attieksmi pret dzīvi. Savukārt atgādināt sev Lūgšanu brokastu moto mudināja Kristīnes atzīšanās, ka pēc šī pasākuma jādodas uz kaimiņienes bērēm. Viņa šajā cīņā esot zaudējusi…

Pārvērtēt dzīvi slimības dēļ nācies arī Intai Boterei. «Manam tētim, mazam esot, mamma nomira ar vēzi. Man liekas, ka tas viņu salauza uz visu dzīvi. Man ir meitiņa, kurai ir septiņi gadi, un šķita, ka es nedrīkstu to nodarīt savam bērnam. Man radies priekšstats, ka vēzis lielā mērā ir sevis nemīlēšanas slimība. Jāiemācās sevi mīlēt! Varbūt šis ir ceļš, kā to iemācies, un tad dzīve ir pilnīgi citādāka. Mēs darām tik daudz ko tādu, ko nevajag darīt — ēdam to, ko mums nevajag ēst, ejam tur, kur mums nevajag iet, darām to, ko mums nepatīk darīt! Tagad man ir daudz vieglāk pateikt «nē», eju tur, kur gribu, esmu kopā ar cilvēkiem, kuri man patīk, un daru lietas, kuras man patīk. Es necīnos. Es dzīvoju!» salīdzināja I. Botere.

«Droši vien piekritīsiet,

ka reti kura slimība izraisa tik lielas bailes kā diagnoze «vēzis». Ārstu uzdevums būtu kliedēt šīs bažas,» vērtēja onkologs Arvīds Irmejs. Esot arī iemesls — piemēram, ASV pēdējo 25 gadu laikā mirstība no krūts vēža samazinājusies par 39 procentiem, bet Latvijā pašlaik esot vairāk nekā 13 000 krūts vēža pacienšu, no kurām lielākā daļa ārstēšanu saņēmušas pirms vairāk nekā pieciem gadiem. Ārsts aicināja iegaumēt terminu «komplementārā medicīna», kas ietver ne vien medicīniskas manipulācijas, bet arī dzīvesveida maiņu, psiholoģisku atbalstu un citu pasākumu kopumu.

Plašāk par komplementāro medicīnu un tās lomu vēža ārstēšanā un profilaksē onkologs runās jau sestdien, 4. novembrī, 15.00 Talsu novada fonda telpās Talsos, K. Valdemāra ielā 17a. Pēc lekcijas iecerēta arī onkoloģisko pacientu pašpalīdzības grupas tikšanās.

