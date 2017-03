Reti dzirdamie vārdi: «Ja vien jums ir invaliditāte, esat mīļi aicināti!» 28.02.2017

Trešdien, 22. februārī, Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiālē norisinājās informatīva tikšanās ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Tā sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru notika ESF projektā «Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem». Pietiekami plašais apmeklētāju pulks ļāva apjaust tēmas aktualitāti Talsu pusē.

«Lai mums veiksmīgi izdodas aizvadīt šo stundu kopā un lai katrs aizejat ar izjūtu, ka esat guvis vielu pārdomām un šo informāciju varēsiet izmantot!» tikšanās sākumā vēlēja projekta «Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem» koordinējošā eksperte Valda Štrausa, dodot vārdu viešņām — Sociālās integrācijas valsts aģentūras profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas vadītājai Ivetai Purnei un ekspertei profesionālās piemērotības noteikšanā Marikai Sermulei.

Sociālās integrācijas valsts aģentūrai esot divas galvenās darbības jomas: sociālā rehabilitācija un profesionālā rehabilitācija, bet todien vairāk uzmanības tika veltīts otrajai. «Kas ir profesionālā rehabilitācija? («Iemāca darbiņu,» atbildēja kāds no tikšanās dalībniekiem.) Jā, šī joma ir saistīta ar profesiju — pasākumu kopums jaunu zināšanu ieguvei vai jau gūto zināšanu atjaunošanai, jaunas profesijas apguvei vai esošās pilnveidei, lai saņemtu profesiju apliecinošu dokumentu un varētu sekmīgi iekļauties darba tirgū. Šo pakalpojumu par valsts līdzekļiem var saņemt tikai cilvēki ar invaliditāti darbspējas vecumā, kas mūsu valstī ir noteikts no 15 līdz 63 gadiem,» stāstīja I. Purne.

Profesionālā rehabilitācija sākoties ar profesionālās piemērotības noteikšanu. «Jums ir piešķirta invaliditāte, ir vēlme kaut ko jaunu apgūt, ir laiks tam (varat mācības apvienot arī ar darbu, jo mums ir dažas programmas arī tālmācībā), jūs braucat pie mums, sākotnēji piesakoties un ņemot līdzi vajadzīgos dokumentus. Ilgākais desmit dienu laikā noskaidrojat, ko tad varētu mācīties: kādas ir jūsu pašreizējās zināšanas, kāda ir jūsu dzīves pieredze, kādas ir jūsu vēlmes (varbūt gribat dejot baletā, bet tas tomēr nav savienojams ar jūsu iespējām!), kāds ir jūsu veselības stāvoklis un kādas ir mūsu mācību programmas. Jāmēģina savienot jūsu vēlmi, varēšanu un mūsu iespējas. Ja tas izdodas, mēs jūs rekomendējam kādai no mūsu mācību programmām,» pirmo soli ieskicēja I. Purne.

«Atbalsta komandā, kas ar topošajiem audzēkņiem darbojas, ietilpst fizioterapeits, ergoterapeits, ārsts, psihiatrs, psihologs, profesijas izvēles konsultants, pārvaldes speciālists, pedagogi, sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji un karjeras konsultants,» uzskaitīja M. Sermule.

Vērts paturēt prātā arī to, ka šāda veida profesionālās piemērotības noteikšana notiek divreiz mēnesī visu gadu, neskatoties uz to, ka mācību gads sākas septembrī.

Otrais solis šajā sistēmā

ir profesionālās izglītības un kvalifikācijas iegūšana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai koledžā. Eiropas Savienības fondu projekta īstenošana šobrīd paverot izglītības iespējas arī personām ar smagu invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem, lai, apgūstot ļoti vienkāršas prasmes, tomēr tiktu pastiprināta šo cilvēku konkurētspēja.

Mazsvarīgs nav fakts, ka aģentūras izglītības iestāžu audzēkņiem bez maksas vismaz daļējā mērā pieejami arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, uz kuriem citiem nākas stāvēt pat divus gadus ilgā rindā. «Pie mums strādā dakteris, medicīnas māsa, kas uzmana audzēkņu veselības stāvokli, atbilstoši ārsta nozīmējumam ir iespēja darboties trenažieru zālē, doties nūjot, piedalīties dažādās aktivitāšu grupās, saņemt masāžas vai citas ārstniecības procedūras, kas vajadzīgas veselības uzturēšanai mācību procesa laikā,» stāstīja I. Purne.

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var iegūt rūpniecības komercdarbinieka, tirdzniecības zāles darbinieka, datorsistēmu tehniķa, uzskaitveža, pavāra, pavāra palīga, konditora palīga, palīgšuvēja, apdrukas tehnologa, informācijas ievadīšanas operatora, veļas mazgātāja un gludinātāja un montāžas darbu atslēdznieka kvalifikāciju. Mācības lielākajā daļā no programmām var uzsākt, ja ir iegūta pamatizglītība, bet ir arī programmas, kurās vispār nav izglītības ierobežojuma. Ir mācību programmas, kuras var apgūt jau trīs mēnešu laikā, un ir tādas, kurās jāmācās četri gadi.

Koledžā var mācīties, ja iepriekš iegūta vidējā izglītība, un tikt pie pirmā līmeņa augstākās izglītības, izmācoties par grāmatvedi, mārketinga un tirdzniecības speciālistu, personāla speciālistu, datorsistēmu administratoru, programmētāju vai viesnīcu servisa organizatoru.

M. Sermule apliecināja,

ka aģentūras karjeras konsultantiem esot individuāla pieeja katram klientam. «Viņi tiešām cenšas rast risinājumus un meklēt prakses iespējas tuvāk dzīvesvietai. Ja skatāmies pagājušā gada rezultātus, tad 36 procenti audzēkņu ir veiksmīgi iekārtojušies darbā,» viņa atklāja. No profesionālajā vidusskolā piedāvātajām profesijām lielākais pieprasījums darba tirgū šobrīd esot pēc rūpniecības komercdarbiniekiem un datorsistēmu tehniķiem, bet no koledžā apgūstamajām — pēc grāmatvežiem, personāla speciālistiem un surdotulkiem (šo profesiju gan vairs šajā izglītības iestādē apgūt nevarēšot).

«Mācīties par valsts līdzekļiem ir viena lieta, bet mēs saviem audzēkņiem bez maksas nodrošinām arī dzīvošanu dienesta viesnīcā, ēdināšanu trīsreiz dienā un transportu no dienesta viesnīcas uz mācību iestādi,» stāstīja I. Purne. Vairāk nekā 40 audzēkņu ar smagākiem funkcionāliem traucējumiem var dzīvot turpat profesionālās vidusskolas ēkā, kur telpas ir pielāgotas cilvēkiem ratiņkrēslos. «Jāpiebilst, ka cilvēkiem ar ļoti smagām fiziskām problēmām, kuriem vajadzīgs lielāks atbalsts, visu diennakti ir pieejami aprūpētāji,» uzsvēra I. Purne. Pārējie audzēkņi, kuri spēj paši par sevi parūpēties, apmetas dienesta viesnīcā pavisam tuvu jūrai.

Mācību laikā audzēkņiem esot iespēja iegūt autovadītāja apliecību, arī cilvēkiem ratiņkrēslā dodot iespēju pārvietoties pielāgotās automašīnās. Izglītības iestādēs esot aktīva sabiedriskā dzīve, joprojām darbojas ansamblis «Spārni», ko savulaik izveidoja grupas «Līvi» dalībnieks Aivars Brīze, ir sporta aktivitātes, ir floristikas pulciņš, studentu pašpārvalde, bet kā pasākumu organizators te darbojas Latvijā pazīstamais dīdžejs, televīzijas un radio personība Eduards Švāns.

Vidējais audzēkņu vecums šajās izglītības iestādēs esot 40—45 gadi. «Tā arī ir mūsu priekšrocība — ir labi, ja kursā ir kāds jauns un kāds pieredzes bagāts students,» vērtēja I. Purne.

Bija jaušama klātesošo interese

par iespēju mācīties. «Gribēšana ir jau sen, tomēr man teica, ka tur mācību process ir ļoti stingrs, bet man ir grūtības koncentrēties, daļa informācijas ik pa laikam kaut kur aizpeld,» atzina kāds vīrietis. M. Sermule iedrošināja tomēr pamēģināt, zinot, ka mācību grupas nav tik lielas, lai mācību procesā pedagogi nevarētu katram veltīt individuālu uzmanību un rast atbilstošāko pieeju.

«Nevajag baidīties! Vienmēr var rast risinājumu un panākt pretī, jo pasniedzēji taču arī zina, ka strādā ar personām ar invaliditāti,» viņa atgādināja. «Jebkurā gadījumā — sākums visam ir profesionālās piemērotības noteikšana. Tās desmit dienas, ko pavadīsiet pie mums, lai saprastu, ko varat un kur varētu būt problēmas, vēl neuzliek par pienākumu noteikti mācīties pie mums! Tās vienīgi var palīdzēt saprast, vai jūsu bažām vispār ir pamats,» norādīja I. Purne. Arī M. Sermule zināja teikt, ka nereti cilvēks ierodas ar domu, ka neko nespēs apgūt, bet testi un diagnosticējošie darbi parāda pretējo, ļaujot cilvēkam sevi ieraudzīt gluži citā gaismā.

Protams, esot arī gadījumi, kad mācības koledžā tiešām kādam izrādās par grūtu, tomēr tādā gadījumā cilvēks tiek virzīts uz to, lai līdzīgu programmu vienkāršākā līmenī apgūtu profesionālajā vidusskolā. «Patiesībā neviens nevar izkrist no mūsu atbalsta draudzīgā loka, ja vien ir vēlme mācīties! Ja sākas dažādi nedarbi, ir attieksme «esmu te atbraucis atpūsties — pienesiet man ēdienu!», un jūtam, ka mūs sāk izmantot, tad, protams, tā draudzība vairs nebūs tik cieša. Bet, ja cilvēkam ir gribēšana, pat ne par 99 procentiem, bet simtprocentīgi varu apgalvot, ka rezultāts tiks sasniegts,» sacīja I. Purne.

Līdz šim invaliditātes apliecībā bijis vajadzīgs īpašs ieraksts, lai varētu mācīties, bet tāda nosacījuma vairs nav. Pagaidām vēl jāvēršas sociālajā dienestā pēc individuālā rehabilitācijas plāna, bet drīzumā arī to varēšot paveikt Nodarbinātības valsts aģentūrā ESF projekta «Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem» pasākumā «Profesionālās piemērotības noteikšana». «Ja vien jums ir invaliditāte, esat mīļi aicināti!» I. Purne izteica vārdus, kādus cilvēki ar dažāda smaguma invaliditāti, visticamāk, nedzird bieži.

Šī iemesla dēļ vai arī tāpēc, ka vēlēšanās mācīties tikšanās apmeklētājos briedusi jau ilgāku laiku, noslēgumā notika apmainīšanās ar kontaktinformāciju, un ne viens vien izmantoja iespēju viešņām uzdot jau konkrētākus jautājumus par iespējām kaut ko mainīt savā dzīvē.

