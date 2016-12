«Reorganizācija», «optimizācija» — vārdi, kas satrauc, pat ja nav iemesla 19.12.2016

Otrdien, 13. decembrī, Pūņu pamatskolas zālē notika informatīva sanāksme «Pūņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes «Kamenīte» reorganizācija no 2017. gada 1. septembra». Lai gan viesi atkārtoti uzsvēra, ka ne skolas un bērnudārza audzēkņiem, ne viņu vecākiem abu iestāžu apvienošana būtiskas pārmaiņas neradīs, klātesošie bažījās par pretējo.

Pūņu pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja Monta Jēkabsone pirms sanāksmes bija veikusi apjauju skolēnu un bērnudārza audzēkņu vecāku vidū. 63 anketas tika aizpildītas par ēdināšanu abās izglītības iestādēs, lai saprastu, kas šajā jomā būtu uzlabojams. Atbildes ļāva aptvert, kādus ēdienus bērni izvēlas nelabprāt, un kopīgiem spēkiem ēdienkarti uzlabot.

50 aizpildītas anketas izdevās saņemt par iespējamo abu izglītības iestāžu apvienošanu. Uz jautājumu, vai vecākiem šķiet, ka pēc reorganizācijas kaut kas mainīsies, 36 procenti atbilžu sniedzēju sprieda: drīzāk jā, jo abām iestādēm būs viens vadītājs. Tieši tikpat vecāku pauda: drīzāk ne, jo abu iestāžu ēkas joprojām atradīsies atsevišķi. Uz jautājumu, vai iestāžu apvienošana ietekmēs mācību darba kvalitāti skolā un pirmsskolas izglītības iestādē, vecāki atbildēja dažādi: daļai šķita, ka neietekmēs, jo abās iestādēs taču joprojām strādās speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un arī turpmāk savu darbu veiks kvalitatīvi; kāds šādu ieceri kategoriski noraidīja, uzskatot, ka iestādēm ir atšķirīga darbības specifika; izskanēja arī bažas, vai viens vadītājs spēs apzināt abu iestāžu intereses un problēmas; tāpat tika pausts viedoklis, ka tas atkarīgs no tā, kurš būs «maciņa turētājs» — ja direktora amats tikšot skolas pārstāvim, tad esot jāuzmanās, lai bērnudārzs nepaliek novārtā, un otrādi.

Vārdi, kas satrauc

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos Daiga Feldmane atzina, ka tādi vārdi kā «optimizācija» un «reorganizācija» cilvēkos rada bažas par turpmāko, jo ir jau piedzīvots, ka šo procesu ietekmē kaut kas tiek slēgts vai samazināts — tātad nekas labs nav gaidāms. «Pirmais, ko gribu pateikt: neviens no pašvaldības nav ne mazākā mērā ieinteresēts, lai pasliktinātu kādas novada izglītības iestādes darbu! Runājot tieši par Valdgales pagastu, ar pilnu atbildību un bez mazākajām šaubām saku: kamēr vien būs bērni un kamēr šis būs mūsu lemšanas jautājums, gan pamatskola, gan pirmsskolas izglītības iestāde tiks saglabāta tajā vietā, kur tā ir! Jūsu bažas ir cilvēcīgi saprotamas, bet tāpēc mēs šeit esam, lai jūs varētu noskaidrot atbildes uz saviem jautājumiem,» viņa skaidroja.

Pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes reorganizēšana, abas apvienojot, ļaušot gan veicināt pēctecību, rosinot bērnudārza beidzējus turpināt mācības tajā pašā iestādē, gan racionālāk saimniekot, rodot līdzekļus, lai izglītības kvalitāti ne vien noturētu, bet arī celtu, D. Feldmane sprieda. Viņa atzinīgi novērtēja abu iestāžu darbu un tajās veiktos uzlabojumus un atgādināja, ka iecerētās pārmaiņas skars vien iestāžu vadītājus un iestādes nosaukumu (pēc reorganizācijas tās nosaukums «Pūņu pamatskola»). Pirmais saimnieciskais solis jau esot īstenots, ieviešot kopīgu ēdināšanu.

Jādomā racionālāk

Runājot par nākotnes perspektīvu, izglītības pārvalde ir centusies prognozēt dzimstību līdz 2025. gadam, par pamatu ņemot līdzšinējo statistiku. «Izvērtējot, kā tas varētu būt šeit, Valdgales pagastā, sanāk tā, ka skolēnu skaits skolā daudz nemainās — zemākais punkts varētu būt par sešiem bērniem mazāk nekā šobrīd. Ja tas tā turpināsies, tad varēs teikt, ka izglītojamo skaits šeit ir stabils. Tas ir labi šajā laika posmā, kad daudzviet skolēnu skaits strauji samazinās,» vērtēja Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.

Par izglītības iestāžu darba turpmāko organizēšanu tomēr liekot domāt fakts, ka izglītojamo skaits nav pietiekami liels. «To, kāds ir finansējums pirmsskolas izglītības iestādēm, faktiski nosaka pašvaldība, ņemot vērā savu rocību. Ja ir iespēja, pašvaldība var finansēt kaut vai trīs bērniem trīs pedagogus, kas viņiem stāv klāt! Naudas gan droši vien nekad nebūs tik daudz, un diezin vai tas arī vajadzīgs.

Kas attiecas uz skolu, Ministru kabineta noteikumi par pedagogu mērķdotācijas finansējumu nosaka, cik daudz drīkstam no kopējās naudas summas dot gan attiecīgajai skolai, gan izglītības iestādes administrācijai. Vēl šogad mēs varējām pārdalīt naudu, tas nozīmē — paņemt no novada lielākajām skolām un dot mazākām skolām, tai skaitā Pūņu pamatskolai. Ja pārdali nevarētu veikt, tad šajā mācību gadā Pūņu pamatskolai pienāktos 0,82 administrācijas likmes. Tas nozīmē, ka direktors, nerunājot par citiem cilvēkiem, kas veic organizatoriskos vai mācību pārziņa pienākumus, strādātu nepilnu slodzi! Šajā mācību gadā Talsu novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu finansēt starpību līdz pilnai slodzei, bet Ministru kabineta noteikumi nosaka: pārdale var notikt tikai šos divus gadus. Tas nozīmē, ka pēc tam katrai skolai jāstrādā ar resursiem, kas tai pieejami. Tas liek domāt par to, kādā veidā optimizēt — jā, šis vārds savā ziņā ir pilnīgi pareizs! — darbu. Ja šis vārds nepatīk, varam teikt — jādomā, kā racionālāk izmantot finanšu līdzekļus, lai pēc iespējas vairāk varam ieguldīt mācību kvalitātē, aprīkojuma iegādē,» norādīja U. Katlaps.

Nav iemesla šaubīties

Talsu novada izglītības stratēģijā minēti kritēriji, kādos jāizvērtē iespēja apvienot izglītības iestādes vai reorganizēt pamatskolu par sākumskolu, un viens no tiem — ja kopējais izglītojamo skaits iestādē ir mazāks par 200. Abās Pūņu izglītības iestādēs kopā šobrīd mācās 117 audzēkņi.

Par iestāžu reorganizāciju vēl jālemj Talsu novada domes deputātiem. «Pēc manām domām, tas nebūtu slikts lēmums — mīnusus nesaskatu,» atzina izglītības pārvaldes vadītājs. Viņš gan neatstāja nepamanītas arī aptaujā izteiktās vecāku bažas, bet vērtēja, ka nav pamata ar aizdomām skatīties uz potenciālo apvienotās iestādes vadītāju. U. Katlaps salīdzināja — ja uz kādas skolas direktora amatu pretendētu matemātiķis, vai tas būtu iemesls domāt, ka latviešu valoda skolā turpmāk tiks pilnībā pamesta novārtā? «Domāju, ka vadītājam, stājoties amatā, vienlīdz tuvas kļūs abas iestādes, un viņam taču rīvēs kanti ne tikai tas, ko viņš labāk pārzina, bet gan tieši tas, vai viņš spēj uzturēt, saglabāt un uzlabot to jomu, ko tik labi nepārzina! Katrā ziņā tam nevajadzētu būt šķērslim. Ja vienotās iestādes vadītājs nāks no skolas puses, diez vai viņš darīs tā, lai bērnudārzam klātos sliktāk, jo bērnudārza audzēkņi taču ir nākamie skolas audzēkņi!» atgādināja U. Katlaps.

Ja domes deputāti pieņems lēmumu par Pūņu izglītības iestāžu reorganizāciju, pastāvēs iespēja vienotās iestādes vadītāja amatam izvērtēt pašreizējos abu iestāžu vadītājus, ja viņi būs gatavi pretendēt uz šo amatu. Ja neviens no tagadējiem vadītājiem nevarēs amatu pildīt, būs jārīko ārējs konkurss.

Pārmaiņas diviem cilvēkiem

«Tātad vecāku viedoklim te nav nozīmes,» konstatēja kāds klātesošais. «Ja vecāku viedoklim nebūtu nozīmes, tad mūsu nebūtu šeit!» uzsvēra D. Feldmane. Viņa atzina, ka potenciālā vadītāja reputācija varot būt viens no kritērijiem, tomēr tas ir vien citu cilvēku subjektīvs viedoklis. «Ja gribam paust savu viedokli, tad mums jāiet ar plakātiem,» uzskatīja kāds sanāksmes dalībnieks. D. Feldmane gan tā vietā ieteica uzrakstīt vēstuli, izteikties šajā sanāksmē, deputātu pieņemšanas laikos vai sazināties ar pašvaldību elektroniski. «Bet es gribu atgādināt, ka ne bērniem, ne vecākiem no šāda lēmuma nekas nemainīsies. Tas vienkārši ir ceļš, kā saglabāt šeit izglītības iestādes,» viņa atkārtoja.

«Tātad atkal — vecāku viedoklim šeit nav nozīmes!» kāda sieviete palika pie sava.

«Bet kāds ir vecāku viedoklis?» provocēja U. Katlaps. Nepazīstot sanāksmes dalībniekus, grūti izšķirt, kurš no tiem, kas izteicās, pauda vecāku viedokli, kurš — skolas vai bērnudārza saimes nostāju. D. Feldmane secināja, ka visdrīzāk viedokļi noformulēsies tikai pēc šīs sarunas. «Atcerieties, ka mērķis ir, lai izglītības iestādes ir ne vien tagad, bet arī pēc gadiem pieciem, un šis ir ceļš, kādu mēs saredzam. Tā nav iegriba. Tā ir nepieciešamība! Īstenībā šis jautājums skar tikai divus cilvēkus no klātesošajiem — bērnudārza vadītāju un direktora pienākumu izpildītāju!» viņa vēlreiz atgādināja. Arī U. Katlaps piekrita, ka pārējos visdrīzāk šī situācija skar psiholoģiski.

Viens no diviem cilvēkiem, kuru pārmaiņas tiešām skars, ir Valdgales pirmsskolas izglītības iestādes «Kamenīte» vadītāja Laila Laizāne, kura izteica skumjas par to, ka viņai var gadīties būt vienīgajai, kura šajā situācijā zaudēs darbu, ja nestartēs konkursā uz apvienotās iestādes vadītāja amatu. Pūņu pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja Monta Jēkabsone taču varot turpināt darbu kā skolotāja, bet bērnudārza vadītāja nevar piepeši kļūt par skolotāju kādā pirmsskolas izglītības iestādes grupā.

«Var veikt reorganizāciju, bet pats galvenais ir, lai cilvēks nezaudētu darbu,» kāds ieminējās, L. Laizāni atbalstot. «Nē, manuprāt, galvenais ir, lai Pūņās un visās citās novada vietās bērniem būtu pieejama skola un bērnudārzs!» uzsvēra D. Feldmane. Tomēr neesot izslēgts, ka L. Laizāne varētu turpināt darbu kā direktora vietniece vai cita veida atbalsta personāls.

Netaupīt, bet arī lieki netērēt

Sanāksmes dalībniekiem radās jautājums, vai ir godīgi, ka vienotās iestādes vadītājam nu būs divkāršs darba apjoms, bet ne divkārša alga. «Jūs tikai ieekonomēsiet uz vadītāja algas rēķina, neko citu! Jūs taču šim vadītājam nemaksāsiet divas algas!» aizrādīja kāda sanāksmes dalībniece. D. Feldmane paskaidroja, ka slodze vienotajā iestādē būs atbilstoša bērnu skaitam, kas šobrīd abās iestādēs ir visai mazs. Klātesošie gan aizstāvēja «Kamenītes» vadītāju, kura, vadot iestādi ar 36 audzēkņiem, strādā bez sekretāra, sagādnieka, remontstrādnieka un citiem palīgiem, bet viesi norādīja, ka arī tas būs ieguvums, apvienojoties ar skolu, jo šādi darbinieki būs vienlīdz pieejami abām iestādēm. Bez tam — nebūtu godīgi, ja bērnudārza vadītājs strādātu uz pilnu slodzi, bet skolas vadītājam būtu vien 0,82 slodzes, vadot divreiz vairāk cilvēku.

Dažbrīd sanāksmē visi runāja paaugstinātā balsī un reizē, ar bažām paredzot, ka reorganizācija samazinās arī iestāžu uzturēšanai paredzēto finansējumu. U. Katlaps un D. Feldmane uzsvēra, ka ir vairākas pozīcijas, kurās izglītības iestāžu finansējuma apmērs ir tieši atkarīgs no audzēkņu skaita, tāpēc nemainīsies, un reorganizācijas galvenais mērķis nav ieekonomēt naudu, bet gan veidot optimālu izglītības sistēmu, attiecinot vienādus kritērijus uz visām novada izglītības iestādēm. «Ja kas mainīsies, tad līdzvērtīgi kā citām izglītības iestādēm novadā,» pauda D. Feldmane.

Pie galdiņiem turpinājās aktīvas sarunas, tāpēc radās iespaids, ka ne visas bažas tiek izteiktas skaļi, tomēr sanāksmes noslēgumā kāda skolotāja apliecināja: «Viss kārtībā! Uztraukumu nav!»

