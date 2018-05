Remontē telpas, kur iekārtos Sabiles bērnudārzu 23.05.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Martā «Talsu Vēstis» informēja, ka Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde (PII) «Vīnodziņa» atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Lai neradītu draudus audzēkņu un darbinieku drošībai, Talsu novada pašvaldība nolēma, ka bērnudārzu pagaidām, kamēr nebūs uzbūvēts jauns bērnudārzs, pārcels uz citu ēku. Pirms pārvākšanās uz telpām bijušajā mazajā skolā Abavas ielā 5 nepieciešams veikt remontdarbus. Dodamies lūkot, kā norit darbi.

Martā Talsu novada domes deputāti vienbalsīgi piešķīra finansējumu 47 368 eiro apmērā, lai Abavas ielā 5 esošās ēkas telpās varētu veikt nepieciešamos remontdarbus. Sākotnēji tika lēsts, ka visam jābūt gatavam līdz maija beigām, tomēr, tā kā dokumentācijas process ieilga, tie tiks pabeigti vēlāk. Līgums ar uzņēmumu SIA «Baltic Construction» noslēgts 24. aprīlī par kopējo summu 37 488,37 eiro. Noteikts, ka «būvuzņēmējs apņemas pēc līguma noslēgšanas darbus pabeigt 45 kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas». Tātad aptuveni jūnija vidū bērnudārzam vajadzētu pārcelties uz jaunajām telpām. Pašlaik tajās nepieciešami vien nelieli uzlabojumi, piemēram, dažviet vajadzīgas jaunas tapetes, citviet jauns krāsojums, grīdas segums u.tml. PII «Vīnodziņa» vadītāja Zane Cīrule vairākkārt uzsver, ka šis ir tikai pagaidu variants, jo, sākot no 2020. gada, spēkā stāsies jauni noteikumi par konkrētu kvadratūru uz katru bērnu, un mazās skolas telpas neatbildīs šīm prasībām.

Viens stāvs gatavs, divi vēl top

«Talsu Vēstis» devās uz Sabili, lai apskatītu remontdarbu procesu ēkā Abavas ielā 5. Darbinieki no SIA «Baltic Construction» apgalvoja, ka viss rit pēc plāna. Brigāde, kas remontē pirmo stāvu, attiecīgajā mirklī špaktelēja sienas. Pēc tam tās paredzēts krāsot. Citās telpās arī jālīmē tapetes un jāieklāj flīzes. Grīdas vietām tiek restaurētas. Sastaptie vīri Lauris un Āris teica, ka, sākot veikt darbus, atklājies, ka tomēr jāveic vairāk nekā tikai kosmētiskais remonts, jo šur tur parādījies kāds caurums, un tad jau nepieciešams veikt arī apmešanas darbus.

Brigāde, kas strādā otrajā stāvā, apgalvo, ka šis stāvs būšot pabeigts līgumā noteiktajā termiņā. «Protams, vienmēr, kad uzsāk remontdarbus, atklājas kādas papildu problēmas, bet mēs tās esam atrisinājuši. Viegli arī strādāt, jo iestādes vadītāja un pilsētas pārvaldnieks ir ļoti pretimnākoši,» pauž uzņēmuma pārstāvis Aldis. Sākotnēji telpās noņemtas vecās tapetes, sagatavotas sienas, nepieciešamajās vietās veicot apmešanas darbus, pēc tam špaktelēšanu, un tagad viss virzās uz nobeiguma fāzi. Dažviet tiks mainīti un laboti arī griesti. Uzņēmuma darbinieki veicot remontdarbus daudzos bērnudārzos, tāpēc prasības esot zināmas un iemaņas gūtas.

Dodamies uz trešo stāvu, kam iestādes vadītāja devusi apzīmējumu «Administratīvais stāvs». Te viss jau izremontēts par bērnudārza līdzekļiem (aptuveni 500 eiro), jo te arī bija jāveic vismazākais darbu apjoms, vien šur un tur jāpiešpaktelē un jāveic krāsošana. Patiesi, telpas ir svaigas, gaišas, skaistas un galvenais — plašas, turklāt ar lielisku skatu uz Abavu. Nevar pat salīdzināt ar to, kādos apstākļos darbinieki strādājuši līdz šim. Pat ieelpot var dziļāk un plašāk. «Te noteikti būs daudz, daudz labāk. Gaišas, plašas telpas, centrālā, nevis ar malku kurināmā apkure, atsevišķi sanitārie mezgli bērniem un darbiniekiem. Protams, gaidām visi, gan darbinieki, gan vecāki, kuri ik pa laikam prasa, kad pārvāksimies,» klāsta Z. Cīrule.

Vasarā bērnudārzā strādās divas grupiņas otrajā stāvā, tāpēc uz šīm telpām pārvākšanās notiks vispirms. Iestādes vadītāja teic, ka plāns, kur un kā bērnus izvietot, ir gatavs. Ar pārvākšanos palīdzēšot gan Sabiles pilsētas pārvalde, gan audzēkņu vecāki.

Joprojām gaidot jauno bērnudārzu,

15. marta Talsu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma atbalstīt lēmumprojektu, kurā noteikts: jaunajam bērnudārzam jābūt uzbūvētam līdz 2020. gada 31. martam.

Darbs pie jauna bērnudārza būvprojekta izstrādes noritējis jau vairākus gadus iepriekšējā sasaukuma laikā. Pie vadības stūres stājoties jaunajam domes sasaukumam, Talsu novada pašvaldībai bija būvprojekts minimālā sastāvā, kas nozīmē, ka tas nebija izstrādāts līdz galam. Deputāti nolēma izveidot darba grupu, lai izvērtētu, vai esošo būvprojektu minimālajā sastāvā izmantot, lai to izstrādātu līdz galam, vai pasūtīt pavisam jaunu būvprojektu. «Tas būs atkarīgs no tā, kādas būs izmaksas un funkcionālais risinājums,» martā sacīja domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone. Viņa vadīja darba grupu, kuras sastāvā bija speciālisti no būvvaldes, izglītības pārvaldes, komunālās nodaļas, juridiskās nodaļas, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas; bērnudārza vadītāja un Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs.

Vaicājot priekšsēdētāja vietniecei, kas secināts darba grupā un kāds ir turpmākās rīcības plāns, I. Indriksone atklāj, ka idejiski daudzas lietas būvprojekta minimālajā sastāvā ir labas, bet daudz ko vajadzētu mainīt. «Ir mainīts sākotnēji plānotais apjoms: būs par vienu vai divām grupiņām mazāk. Nākotnē, ja tomēr demogrāfiskais līmenis valstī uzlabosies, tās varēs piebūvēt klāt. Secinājām, ka pilnībā nepieciešams pārplānot ārtelpas, tās izveidojot funkcionālākas un efektīvākas, izlietojot mazāk finanšu līdzekļu,» stāsta priekšsēdētāja vietniece. Tā kā izmaiņas ir pārāk būtiskas, līdz šim pašvaldības īpašumā esošo būvprojektu minimālajā sastāvā nevar izmantot (tas pašvaldībai izmaksāja 51 365 eiro) un nepieciešams izstrādāt jaunu būvprojektu. Pavisam drīz būšot gatavs projektēšanas uzdevums, kam sekos projektēšanas darbi.

Vai domes vadībai joprojām ir pārliecība, ka izdosies jauno bērnudārzu uzbūvēt līdz noteiktajam termiņam 2020. gadā? «Šobrīd ir,» lakoniski atbild I. Indriksone.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Sabiles bērnudārzs

Komentāri