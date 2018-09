«Redzu, ka Talsi iepaliek» 03.09.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Piektdien, 31. augustā, Talsu novadā darba vizītē viesojās ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Sākotnēji ministrs tikās ar Talsu novada domes vadību, pašvaldības darbiniekiem un deputātiem. Tika apspriesta situācija Talsu novadā un valstī kopumā, tomēr galvenais vizītes mērķis, kā «Talsu Vēstīm» norādīja A. Ašeradens, bija saprast, kādas mūsu novadā ir industriālās attīstības iespējas un vajadzība pēc jaunu mājokļu (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) būvniecības, to labākie varianti. «Ja šobrīd skatāmies gan uz Latviju kopumā, gan uz Kurzemes reģionu, kur dinamiski attīstās rūpniecība, redzu, ka Talsi iepaliek. Tāpēc ir ļoti būtiski izrunāt industriālo teritoriju attīstību. Mums ir zināmi resursi, ko varam pārgrupēt industriālo zonu attīstībai. Un, ja novads sev izvirza šādu programmu, varam atrast veidu, kā to atbalstīt. Tāpat būtisks ir jautājums par pašvaldības īres mājokļu celtniecību. Šobrīd strādājam pie programmas, kurā nākamajos gados Latvijā paredzam apmēram 1000 jaunu dzīvokļu ik gadu. Esam izstrādājuši četrus variantus, kā to varētu finansēt, un pašlaik testējam, kāds pašvaldībās ir optimālais modelis,» pauda ministrs.

Valstī vērojama strauja ekonomiskā izaugsme

Pašvaldībā A. Ašeradenam tika sniegta prezentācija par Talsu novadu, stāstot par budžetu, projektiem, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, pašvaldības struktūru, sadarbību ar citām valstīm, uzņēmējdarbības nozarēm, lielākajiem uzņēmumiem, sniegto atbalstu uzņēmējiem, bezdarba līmeni u. c. A. Ašeradens pauda, ka mūsu novadam vairāk vajadzētu skatīties uz sadarbības partneru meklēšanu ziemeļu virzienā, proti, uz Skandināvijas valstīm. Runājot par projektiem, plašāk tika apspriests plānotais atjaunotais tirgus, kur galvenais akcents būs vērsts uz ražošanas telpām, tirgum atstājot esošo platību. Ministrs vairākkārt sacīja, ka ar to jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tirgiem ir milzīga nozīme: gan vietējai sabiedrībai, gan tūristiem kā apskates objekts. Pašlaik notiek pārprojektēšana, lai samazinātu izmaksas, bet jau pašlaik esot zināms, ka ražošanas telpās varētu iekārtoties šūšanas un pārtikas pārstrādes uzņēmumi.

Salīdzinot ar valsts rādītājiem, Talsu novadā ir zemāks bezdarba līmenis, proti, aptuveni 6,5 procenti, tomēr būtiskas bažas rada tas, ka novadu pamet jaunā paaudze, daļai no palikušajiem nav augstākās izglītības vai profesionālo prasmju, un viņi nav motivēti tās iegūt. Turklāt — viņi negrib strādāt. Problēma arī tā, ka novadā nav mācību iestādes, kur iegūt kvalitatīvu profesionālo vidējo izglītību.

Ministrs sniedza nelielu ieskatu par kopējo situāciju valstī, uzsverot, ka Latvijā pašlaik ir ļoti strauja ekonomiskā izaugsme, jo aug investīcijas, eksports un apstrādes rūpniecība. Vidējā alga valstī esot aptuveni 1000 eiro, bezdarba līmenis šogad — astoņi procenti. Pašlaik atrodamies aptuveni pirmskrīzes līmenī. Nepārtraukti pieaug brīvo vakanču skaits, un darba tirgū palielinās spriedze. Viņš kā paraugu rādīja Liepājas industriālo parku, minot, ka arī Talsu novadam tāds būtu nepieciešams. Tika piesaukts Stendes industriālā parka projekts, kas netika realizēts.

Cik ekonomiski pamatoti un efektīvi ir mazie novadi?

Jau krietnu laiku valdībā runāts par teritoriālo reformu, bet izmaiņas joprojām nav veiktas. Ministrs tikšanās reizē uzsvēra, ka viens no galvenajiem ekonomikas attīstības traucējumiem Latvijā ir efektīva valsts pārvalde. «Liels skaits novadu pašlaik neatbilst likumā noteiktajam, ka teritorijā jābūt vismaz 4000 iedzīvotāju, un ir ļoti grūti iedomāties, kā šādi mazi novadi spēj pilnvērtīgi nodrošināt visas nepieciešamās funkcijas, piemēram, sniegt kvalitatīvu izglītību, sociālo aprūpi, kopienas risinājumus ekonomiskajai izaugsmei. Man šķiet, ka ir jādomā par otrā līmeņa pašvaldībām, kurās mēs efektīvi koordinējam dažādus jautājumus, lai vismaz, piemēram, bērni neciestu no pašvaldību vadītāju ambīcijām. Redzam, ka šobrīd valstī smagākais jautājums ir izglītības kvalitāte. Ļoti grūti sokas ar skolu tīklu efektivizāciju, ar speciālistu un skolotāju atalgojuma segšanu.»

Kāpēc tādā gadījumā nav veikta teritoriālā reforma? Vai valdība nespēja pieņemt tik atbildīgu un krasu lēmumu tuvojošos vēlēšanu dēļ? «Jāteic, Zaļo un zemnieku savienība ļoti strikti aizstāv esošās teritoriju robežas, ka neko nevajag mainīt. Ja paliksim pie šāda scenārija ar mazajiem novadiem, mums vajadzētu strādāt ar otro teritoriālās pārvaldības līmeni, kur deleģējam būtiskākās funkcijas, jo ilgstoši esošo situāciju saglabāt vairs nevarēs,» ir pārliecināts A. Ašeradens.

Pēc tikšanās pašvaldībā ministrs devās vizītē pie vietējiem uzņēmumiem a/s «Ingrid D» un SIA «SBE Latvia».

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi ekonomika

Komentāri