Raiņa ielas pārbūve sāksies septembrī 21.08.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

Sākotnēji bija plānots, ka augusta vidū uzsāksies darbi pie Raiņa ielas pārbūves. 15. augustā Talsu novada pašvaldībā par attiecīgo projektu notika būvsapulce, kurā piedalījās iesaistītie speciālisti un uzņēmēji, lai pārspriestu plānotos darbus.

Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marta Rake-Lasmane informē, ka pārbūves darbi uzsāksies septembra sākumā un iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

«Plānots, ka šogad darbi notiks posmā no Darba ielas līdz Pļavu ielai. Tiks uzstādītas satiksmes organizācijas ceļa zīmes un būs divi luksofora posmi, kur notiks reversā transporta kustība. Jārēķinās: lai šķērsotu šo posmu, vajadzēs papildu 10 — 15 minūtes. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!

Pēc būvprojekta paredzēts nomainīt vai pārbūvēt visas inženierkomunikācijas, tāpēc Raiņa ielas pieguļošo māju iedzīvotājiem jārēķinās ar neērtībām, lai nokļūtu dzīvesvietā ar automašīnu. Tiks izbūvēts ierakums konkrētās mājas tuvumā un darba dienas vidū piebraukšana pie tās nebūs iespējama, bet tiks nodrošināts, lai no rīta un vakarā pie īpašuma var piekļūt pa smilts —grants segumu. Gājējiem jārēķinās ar neērtībām, šķērsojot objekta robežas, jo būs izraktas tranšejas. Tiks uzstādītas gājēju barjeras vai norobežojošās lentas, kas norādīs vietu, kurā būs aizliegts pārvietoties.

Lai konkrētajā posmā nebūtu jāgaida pie luksoforiem, iesakām Pastendes iedzīvotājiem no Talsiem uz Pastendi braukt nevis pa Raiņa ielu, bet gan pa A. Lerha-Puškaiša ielu un tālāk pa autoceļu V1395 caur Turkmuižu vai arī braukt pa autoceļu A10 «Rīga—Ventspils». Novembrī, kad iestāsies ceļu būvdarbiem nelabvēlīgi laika apstākļi, darbi tiks pārtraukti un atsāksies nākamā gada pavasarī,» skaidro M. Rake-Lasmane.

