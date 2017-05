Raimonds Pauls vārda dienu atzīmēja Rojas kultūras centra jubilejā 05.05.2017

Sestdien, 29. aprīlī, Rojas kultūras centra zāle bija skatītāju pilna. Nav šaubu — novada kultūras dzīves veidotāji publiku pieradinājuši pie bagātīgi piepildīta pasākumu kalendāra, kas pašiem liek kvalitātes latiņu celt arvien augstāk. Šajās 55. dzimšanas dienas svinībās tas noteikti izdevās — pārsteigumi sekoja cits citam, raisot aizvien skaļākas ovācijas.

Varētu sacīt, ka kopš kultūras centra pusgadsimta jubilejas pagājuši pieci gadi, taču, kā norādīja vakara vadītāji Dace Broka un Jānis Kalniņš, laiku var skaitīt arī citādi. Ir aizvadīti pieci Jūras svētki, piecas Lieldienas, piecas Senās uguns naktis, Jaungada balles, novada svētki un citi lielāki un mazāki pasākumi — kopā ap 50 notikumu gadā, ko apmeklē ap 6000 skatītāju.

Kaut arī jubilāru godā sestdien bija paši kultūras centra darbinieki, viņi vispirms izvēlējās dāvanas nevis saņemt, bet pasniegt visiem tiem, kuri ļāvuši Rojas kultūras dzīvei kūsāt. Šādu cilvēku nav trūcis jau kopš centra pirmās darbības dienas. Veltījumu koncertā «Vienīgi jums» amatierkolektīvu un solistu priekšnesumos izskanēja pateicība bijušā zvejnieku kolhoza «Banga» darbiniekiem un tā laika gudrajam stratēģim Miķelim Lismentam, kā arī ilggadējai darbiniecei Ārijai Salmiņai un bijušajai direktorei Zaigai Kilmitei. Tieši pateicoties viņiem, 1962. gada 1. maijā tika svinēta kultūras centra atklāšana. (Starp citu, svētki ilguši divas dienas!)

«Vislabāk sanāk, kad darām kopā,» apliecināja Dace Broka, piesakot priekšnesumus, kas veltīti daudzajiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Rojas kultūras centram draugu netrūkst — sākot ar tuvākajiem kaimiņiem novada domē, līdz pat darbinieku, dziedātāju, dejotāju un teātra spēlētāju tuviniekiem, kuri ar pacietību un sapratni pieņem, ka citu svētki ir viņu mīļo darbs. Nenovērtējams ir arī tehnisko darbinieku, pašvaldības iestāžu, vietējo uzņēmēju un radošo partneru devums. Protams, darbs būtu velts, ja izpaliktu atsaucīga publika. Arī par to Rojā sūdzēties nevar. Piemēram, aizvadītajā piecgadē kā organizētākais apmeklētāju kolektīvs novērtēts Rudes bērnudārzs «Saulespuķe». Tieši skatītāju labie vārdi ir enerģijas lādiņš, kas raisa jaunas idejas un ļauj radošo darbu turpināt.

Veltījumu koncerta noslēgumā

rojenieki piedzīvoja negaidītu atkalredzēšanos — savā vārda dienā Rojas kultūras centrā bija ieradies maestro Raimonds Pauls, kuram uz skatuves pievienojās Zigfrīds Muktupāvels. Maestro ar sev raksturīgo humoru ieskicēja atmiņu ainas no Rojā piedzīvotā, viesojoties pie, viņaprāt, viena no izcilākajiem tautsaimniecības darbiniekiem Lismenta kunga. «Viņa dēļ esmu šeit, jo labprāt atceros tos laikus — mums gāja jautri, paldies! Atvedu pat lielo krievu zvaigzni,» viņš atminējās. Savukārt Zigfrīds Muktupāvels atklāja, ka maestro viņu aicinājis uz savām vārda dienas svinībām, tāpēc kultūras centra jubileja esot pārsteigums.

Abu lielisko mākslinieku izpildījumā izskanēja dziesmas ar Jāņa Petera vārdiem. «Ar viņa rindām kultūras nama nākotne būs tikpat skaista kā pagātne,» pauda Z. Muktupāvels.

Ļoti iespējams, koncertam noslēdzoties, ne viens vien notrinkšķināja pāris notis uz flīģeļa, ko mirkli iepriekš spēlējis Raimonds Pauls, godam ieskandinot ne tikai kultūras centra jubileju, bet arī Latvijas simtgadi Rojā.

