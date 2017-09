Radītas interesantas atpūtas iespējas bērniem un tapis daudzfunkcionāls sporta laukums 20.09.2017

ešu un bērnu atpūtas iespējām, šogad Dundagas centrā ir paveikti vairāki darbi, lai viņiem būtu iespēja interesanti pavadīt brīvo laiku. Ierīkots daudzfunkcionāls sporta laukums pie Dundagas vidusskolas, atklāti divi atpūtas laukumi, veikti remonti izglītības iestādēs, lai mācību vidi padarītu interesantāku.

Pirmais objekts, ko apskatām un kur ieguldīta pērn piešķirtā Saeimas deputātu kvotu nauda, ir sporta laukums pie Dundagas vidusskolas. Tajā uzklāts mīkstais segums, lai skolēniem būtu iespēja nodarboties ar basketbolu, volejbolu, rokas bumbu un citiem sporta veidiem. Iegādāts arī nepieciešamais sporta inventārs. Mīkstais segums uzklāts arī tāllēkšanas un šķēpa mešanas celiņam. Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro teic, ka laukums pieejams ne tikai skolēniem, bet var sportot ikviens interesents. Turpat netālu no sporta laukuma atrodas arī nesen jaunus vaibstus ieguvusī vieta «Stacijas dārzs». Tajā par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu uzstādīti jauni rotaļelementi, bet par pašvaldības finansējumu — apgaismojums un videonovērošana. Viena no šīs ieceres īstenotajām ir brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Tamāra Kaudze. Viņa stāsta, ka šī ideja nākusi no vecākiem un jaunajām māmiņām, jo pirms diviem gadiem Dundagas centrā nav bijusi tāda vieta, kur bērniem un jauniešiem interesanti pavadīt brīvo laiku. Lai nonāktu pie tā, kas paveikts, vākti ziedojumi, lūgts pašvaldības atbalsts un izmantota iespēja idejas īstenošanai piesaistīt arī Eiropas Savienības finansējumu. Pie paveiktā nav domāts apstāties, jo ir iecere gan par apstādījumu ierīkošanu, gan citu atpūtas elementu uzstādīšanu. Kopš vietas atklāšanas, novērots, ka tajā uzturas daudz jauniešu.

Iecienīta atpūtas vieta bērniem tagad atrodas arī pie pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte». Arī šajā vietā par Eiropas Savienības un pašvaldības finansējumu uzstādīti jauni rotaļelementi, ir videonovērošana. Šogad plānots sakārtot apgaismojumu, lai bērnu rotaļlaukumā interesenti var uzturēties ilgāk. Brīdī, kad laukumu apskatām mēs, bērnu tur ir daudz.

Novada saimnieciskā dienesta vadītājs A. Kojro mums rāda arī vienu no izremontētajām klasēm mazajā skolā. Pie gaišām telpām un jauna aprīkojuma tur tikusi 1.a klase. Šogad sakārtota arī vidusskolas aktu zāle, viena no telpām mākslas un mūzikas skolā. Pie jauniem vārtiem tikuši arī Ostes kapi, bet Dundagas kultūras pilī uzstādīts ūdens sildāmais boilers. Jau no septembra sākuma visas pašvaldības iestādes pieslēgtas apkurei.

«Ja laika apstākļi ļaus, tuvākajā laikā notiks ceļa dubultā apstrāde Sporta un Pils ielā. Top arī tehniskā dokumentācija Dakterlejas ielas apgaismojuma nomaiņai uz ekonomisko LED apgaismoju,» tuvākos darbus iezīmē pašvaldības pārstāvis A. Kojro.

