Pulcējās pie rudens saulstāvju un Baltu vienības dienas rituālu ugunskura 28.09.2018

Sulainajā un vējainajā 22. septembra pēcpusdienā Talsu pilskalnā skanīgu dziesmu pavadībā kopā ar tautas nama folkloras kopu «Talsi» tika aizdegts īpašs rituālu ugunskurs, lai svētītu rudens saulstāvjus un vienotos kopā ar senajām baltu tautām, atzīmējot Baltu vienotības dienu.

22. septembrī dienai un naktij iegūstot vienādu garumu,

sākās astronomiskais un astroloģiskais rudens. Šo dienu senās baltu tautas atzīmēja kā rudens saulstāvjus. Tie iezīmē rudens pašu pilnbriedu, kad rudens pārņem pilnu vadību dabā, ļaujot visai dzīvajai radībai sākt savu ceļu pretī visaukstākajam gadalaikam — ziemai.

Mūsu senčiem rudens vienmēr bijis nozīmīgs laiks, lai pateiktos senajām dievībām par labu ražu un doto svētību. Tāpēc Talsu pilskalnā pasākuma ievadā, visiem apmeklētājiem vienojoties īpašā rituāla aplī un dziedot tautasdziesmas, tika aizdegts pļavu ziediem un tautiskām jostām izpušķots rituāla ugunskurs, lai svētītu rudens saulstāvjus. Svētajai ugunij tika ziedoti ziedojumi, lai pateiktos Dieviņam un mūsu senču gariem par šī gada ražu — gan fizisko, gan garīgo, ko gada laikā esam ieguvuši un uzkrājuši.

Ugunij tika ziedots gan rupjas maizes rieciens, gan avota ūdens, gan no krāsainiem dzīpariem veidots Saulītes simbols.

Arī katram, kurš vēlējās, bija iespēja izdarīt savu ziedojumu svētajai ugunij un tajā laikā iedomāties sev dziļi personisku vai visai mūsu latviešu tautai nozīmīgu vēlmi, kas, kā teica Talsu tautas nama folkloras kopas «Talsi», Laucienes kultūras nama «Trejteka» un tautas muzikantu ansambļa «Tals’ trimiš» vadītāja Lija Dunska, noteikti tikšot mūsu senču sadzirdēta un uzklausīta.

Pasākuma otrajā daļā

notika kopīga vienošanās pie ugunskuriem gan citur Latvijā, gan mūsu kaimiņos — Lietuvā, jo 22. septembris ir arī Baltu vienības diena. Latviešiem un lietuviešiem nozīmīgā diena tiek atzīmēta kopš 2000. gada, kad 18. maijā Latvijas Saeima un Lietuvas Seima pieņēma lēmumu par Baltu vienības dienas gadskārtēju atzīmēšanu 22. septembrī, Saules kaujas gadadienā. Kā stāsta senlaiku hronikas, seno Latvijas un Lietuvas zemi tad pārstaigājuši ļauni ļaudis, kas sev līdzi nesuši postu, sāpes un naidu pret vietējām tautām. Šo ļaužu vēlme bijusi iekarot zemi un tās tautu pakļaut svešai un postošai varai. Bet senie balti to nevēlējās pieļaut. Viņi cēlās pret iekarotājiem savas dzimtās zemes un ļaužu aizstāvībai, kopīgi vienojoties pret svešo ļaunumu. Senās baltu tautas ar drosmi un cīņas sparu piespieda krustnešu karapulkus, Zobenbrāļu ordeņa iekarotājus atkāpties. Ar tādu uzņēmību un pretestību, kā to darīja senie zemgaļi un lietuvieši, līdz tam neviens nebija varējis krustnešu karapulkiem pretoties kaujas laukā. Zobenbrāļu ordenis ticis iznīcināts 1236. gada 22. septembra Saules kaujā, kas kļuvusi par nozīmīgu notikumu tā laika Eiropas vēsturē. Lai gan vēsturniekiem nav vienota viedokļa šīs kaujas sakarā, tomēr, neskatoties uz dažādajām pretrunām, šī diena kļuvusi par baltu tautu kopīgu vienotības simbolu. Šo vēsturiski nozīmīgo notikumu dēļ šajā dienā ik gadu Latvijā un Lietuvā notiek kopīgi svētki — seno karavīru daudzinājumi, baltu kopienu pulcēšanās, folk­loras kopu sadziedāšanās un uguņu sasauksmes abu valstu pilskalnos. Gadu no gada interesentu skaits uz šiem pasākumiem pieaug.

Arī šogad Talsu pilskalnā

bija pulcējušies visdažādākā gadagājuma ļaudis — gan jaunas ģimenes ar maziem bērniem, gan gados vecāki cilvēki, kas vienojās kopīgās dziesmās latviešu un lietuviešu valodā. Dažādus interesantus vēstures faktus un plašāku informāciju par baltu tautām sanākušajiem sniedza Talsu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Antra Grūbe.

Protams, pašus mazākos interesentus visvairāk piesaistīja maizes cepšana no koku zariem izveidotajā pavarda ugunskurā. «Šis ir ļoti jauks pasākums, kad bērni var līdzdarboties un tajā pašā laikā viņiem tiek izstāstīts kaut kas interesants no mūsu tautas vēstures,» sacīja Madara — māmiņa, kura uz pasākumu bija ieradusies ar divām atvasītēm.

Lai vēsajā vakara stundā sasildītos, ikviens varēja cienāties ar karstu uz ugunskura vārītu zāļu tēju, medu un rupjmaizi. «Šī ir kā īsta svētku diena!» atzina kāda kundze, kura ļoti priecājās, ka aizvien vairāk Talsu pilsētā tiek veidoti šādi tautiski, ar senām tradīcijām saistīti pasākumi.

Vēl pirms saulrieta

tika nodziedāta īpaša dziesma, ar kuru Dieviņš, kas visu uguns rituāla laiku bija klātesošs, spētu aiziet atpakaļ uz savām debesu mājām, kamēr vēl Saulīte pie debesīm. «Kad uguntiņa sāk pierimt un mēs pēdējos krāsainos ziedu pušķīšus esam uguntiņai atdevuši, un tā ir saņēmusi mūsu ziedojumus, tad arī Dieviņam ir laiks doties mājup. Katram rituālam ir savs sākums un noslēgums, un tas ir jānobeidz tā, kā mūsu sentēvi mums to mācījuši,» paskaidroja Lija Dunska, pirms latviešu tautasdziesmas «Ar Dieviņu sanācām, ar Dieviņu šķīrāmies» izskanēšanas.

Bet dziesmas un ugunskura siltums neapdzisa arī pēc rituāla noslēguma. Vēl ilgi tika dziedāts, raisījās sarunas, un katrs varēja, veroties uguns liesmās un saulrieta iekrāsotajos mākoņos, kavēties domās par aizgājušo vasaru, atnākušo rudeni un mūsu asins, sirds un senču kopbalss spēku, kas ieskanas mūsos katrā gan šajā mirklī, gan nākamībā.

