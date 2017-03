Publiska apspriešana — vai vajadzīga? 01.03.2017

Ja pilsētā vai novadā paredzētas nozīmīgas izmaiņas, iedzīvotāju interese ir apsveicama, bet viedokļu dažādība — neizbēgama. Vislielāko rezonansi raisa jaunu ēku un vides objektu celtniecība vai esošo vērienīga renovācija, kas solās ieviest būtiskas izmaiņas teritorijas vaibstos. Diemžēl nereti izskan arī neapmierinātība ar jau pieņemtajiem lēmumiem un neizpratne, kāpēc nav prasīts mans viedoklis. Kādos gadījumos nepieciešama ieceres publiska apspriešana un cik efektīva tā ir?

Jebkuras publiskas apspriešanas mērķis ir saskaņot iedzīvotāju un ieceres virzītāju intereses. Diskusijas par plašākai sabiedrībai nozīmīgiem objektiem visbiežāk notiek starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Šogad plānota vairāku šādu objektu celtniecības uzsākšana. Daži piemēri — tirgus Talsos, sporta halle Mērsragā, brīvdabas estrāde Rojā. Sabiedriskās apspriešanas rezultātiem ir rekomendējošs raksturs — ieceres virzītājam nav pienākuma mainīt savu lēmumu, taču noteikti jāsniedz paskaidrojums, kāpēc iedzīvotāju viedoklis tomēr netiek ņemts vērā.

Būvniecības likums paredz obligātu publisko apspriešanu, ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei iecerēta tāda objekta celtniecība, kas var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai piesārņojumu) uz apkārtējo vidi, kam nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums un uz ko neattiecas jau spēkā esošs detālplānojums. Tomēr pašvaldības drīkst saistošajos noteikumos norādīt arī citas situācijas, kad apspriešana nepieciešama obligāti, vai vienkārši rīkot tās, reaģējot uz iedzīvotāju interesi par konkrētiem jautājumiem.

Teritorijas attīstības plānošanas likums noteic, ka pašvaldībai ir pienākums noskaidrot sabiedrības viedokli, izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, tostarp detālplānojumus. Tieši līdzdalība teritorijas plānošanā ir būtisks priekšnosacījums, lai nākotnē izvairītos no neapmierinātības ar kādu būvniecības ieceri. Papildus iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai likumā uzsvērta arī informatīvā darba lielā nozīme — lēmumiem jātiek plaši un saprotami skaidrotiem. Kaut arī obligātās prasības attiecināmas uz samērā šauru jautājumu loku, iedzīvotāju iesaistīšana arī citu lēmumu pieņemšanā labu pārvaldību tikai veicina — tādi ir gan starptautisku, gan vietējo ekspertu ieteikumi.

Mērsraga novads

Sabiedrisko apspriešanu rīkošana arī gadījumos, kad to nepieprasa likums, ir ierasta prakse Mērsraga novadā. Aizvadīto četru gadu laikā, neskaitot teritorijas attīstības plāna apspriešanu, kas ir obligāta, iedzīvotāji tikušies, lai diskutētu par vidusskolas un bērnudārza renovāciju, ielu asfaltēšanu, Upesgrīvas saieta nama un Mērsraga informācijas centra celtniecību un citām iecerēm. Publiska apspriešana veltīta arī jaunās sporta halles celtniecībai, ko plānots uzsākt jau tuvākajā nākotnē. «Bija viedokļu dažādība par sporta zāles izmēriem. Izšķīrāmies par labu ekonomiskajam variantam,» atklāj Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons. Drīzumā ciemā paredzēts celt arī jaunas zivju apstrādes rūpnīcas, taču par tām apspriešanas netiks rīkotas — iecerētie objekti atradīsies ostas teritorijā un atbildīs jau spēkā esošajam teritorijas plānojumam. Savukārt par jaunās Upesgrīvas ostas ieceri diskusijas noteikti būšot.

Informāciju par novadā aktuālo iedzīvotāji uzzina pašvaldības informatīvajā izdevumā un mājaslapā, kā arī sociālajos tīklos, bet galvenā līdzdalības forma lēmumu pieņemšanā ir iedzīvotāju tikšanās. «Mēs esam tieši tik mazs novads, lai varētu vienkārši sanākt kopā un apspriesties. Ja kādam kaut kas nepatīk, to var pateikt. Ikdienā pieturamies pie principa, ka visiem kabinetiem durvis stāv vaļā, cilvēki jebkurā brīdī var nākt un izteikties. Tas, ka nav iespējams izdabāt visu vēlmēm, gan ir fakts. Jebkurš lēmums ir kompromiss,» teic L. Karlsons.

Rojas novads

Pēdējo četru gadu laikā Rojas novadā rīkota apspriešana par teritorijas plānojumu un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kā arī par izmaiņām ūdensapgādes tarifos 2016. gadā, jo to noteicis likums. «Par citiem jautājumiem šādas apspriešanas parasti nerīkojam, jo nav iedzīvotāju atsaucības,» atklāj Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. «Citi veidi, kā sniedzam informāciju un noskaidrojam sabiedrības viedokli, ir aptauju veikšana novada mājaslapā un informācijas publicēšana pašvaldības izdevumā. Protams, atbildam arī uz iedzīvotāju iesniegumiem un e-pastiem, nepieprasot, lai saziņa būtu formāla. Taču nevaru teikt, ka cilvēki ir ļoti atsaucīgi.»

Iedzīvotājiem tika sniegta iespēja izteikt savu viedokli par jaunās brīvdabas estrādes vēlamo izskatu. «Bija iesniegti astoņi meti, par ko varēja balsot. To paziņojām gan mājaslapā, gan informatīvajā izdevumā, arī «Talsu Vēstīs» bija informācija. Visus metus izvietojām domes sēžu zālē, kur cilvēki varēja tos apskatīt un nobalsot. Atverot balsojuma urnu, saskaitījām, ka nobalsojuši 36 cilvēki. 15 no tiem — domes darbinieki,» noteic E. Kārkliņa. Arī obligātās sabiedriskās apspriešanas nav raisījušas lielu atsaucību — uz diskusiju par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju ar pūlēm izdevies sapulcināt 86 iedzīvotājus, bet spriest par ūdensapgādes tarifiem ieradies tikai viens cilvēks.

Dundagas novads

Dundagas novadā publiskas apspriešanas tiek rīkotas likumā paredzētajos gadījumos, taču, kā atzīst Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, iedzīvotāju aktivitāte nav liela.

«Cilvēki atjēdzas tad, kad viņus skar reālas, redzamas pārmaiņas. Piemēram, tā notika ar vēja parkiem Valpenē un Vīdālē. Lēmums bija apspriests, bet pēc tam saņēmām iedzīvotāju vēstules, ka viņi šos parkus tomēr nevēlas. Tad jautājumu skaidrojām individuāli,» komentē G. Laicāns.

Galvenais saziņas līdzeklis ar iedzīvotājiem ir pašvaldības informatīvais izdevums. «Jāatzīst, ka līdz šim neesam pietiekami daudz strādājuši ar sociālajiem tīkliem. Informatīvo izdevumu galvenokārt lasa vecāka gadagājuma cilvēki. Ar sociālo tīklu palīdzību varētu labāk noskaidrot arī jaunās paaudzes viedokli,» uzskata G. Laicāns. Būtiska loma ir arī nevalstiskajām organizācijām, kas novadā darbojas ļoti aktīvi un nepieciešamības gadījumā veic pat iedzīvotāju aptaujas.

«Kad Visvaldis Radelis bija domes izpilddirektors, mēs devāmies uz novada ciemiem un tikāmies ar vietējiem iedzīvotājiem. Tas bija labs veids, kā noskaidrot problēmas un uzzināt, kas ir aktuāls. Šādu praksi būtu vērts turpināt,» teic domes priekšsēdētājs. Viņš uzskata, ka par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, piemēram, ēku būvniecību vai renovāciju, kas rada vērā ņemamas vizuālas izmaiņas novada sejā, būtu jārīko pašvaldības mēroga referendumi. «Vienmēr esmu atbalstījis likumu par pašvaldību referendumiem. Tajā būtu ļoti precīzi jāuzraksta, par kādiem jautājumiem tos var rīkot, cik cilvēkiem jāpiedalās un cik saistoši ir referenduma rezultāti. Tas būtu vislabākais veids, kā noskaidrot iedzīvotāju viedokli.»

Talsu novads

Aizvadīto četru gadu laikā rīkotas gan vairākas obligātās publiskās apspriešanas, piemēram, par teritorijas plānojumu un attīstības stratēģiju, gan arī citu jautājumu pārrunāšana ar iedzīvotājiem, pateicoties pašvaldības iniciatīvai. Kā piemērus var minēt pagastu sapulces, plānojot Talsu novada grants ceļu pārbūvi, un iedzīvotāju forumu, kas tika rīkots sadarbībā ar Talsu novada fondu.

Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Normunds Tropiņš uzskata, ka uz jautājumu, kad rīkot publiskas apspriešanas, ja to neprasa likums, nav viennozīmīgas atbildes. «Jāņem vērā iedzīvotāju interese par konkrēto jautājumu, jo tā ne vienmēr ir liela. Uzskatu, ka apspriešana nevar nākt par sliktu, cilvēku viedoklis ir jāuzklausa un jāizvērtē. Taču nebūtu pareizi, ja iedzīvotāji nāktu uz apspriešanu, neiepazinušies ar projektu, bet, paužot attieksmi, ka viss ir slikti un nevajadzīgi. Runājot par tirgu, jāņem vērā, ka bija konkurss, kurā piedalījās arhitekti — profesionāļi. Vai tiešām varam teikt, ka tas ir garām? Viedokļi jāizvērtē, bet profesionāļiem jādara savs darbs,» ir pārliecināts N. Tropiņš.

Lai noskaidrotu sabiedrības domas, pašvaldības mājaslapā tiek publicētas aptaujas. Ja atsaucība ir liela, rezultāti tiek ņemti vērā. N. Tropiņš uzskata, ka noderīgi būtu pašvaldību referendumi. «Ja cilvēki paši ir lēmuši, viņi par to izjūt atbildību.»

Viena no vērienīgākajām nākotnes iecerēm Talsu novadā ir tirgus pārbūve. Par izmaiņām teritorijas detālplānojumā, kā pieprasa likums, tiks rīkota publiskā apspriešana, taču ēkas projekts netiks apspriests. Kā atzīst Talsu novada attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece, gaidāmā apspriešana ir drīzāk formāls pasākums. «Teritorija tiks paplašināta uz blakus esošās zaļās zonas rēķina, taču tas nav iemesls, lai apstrīdētu detālplānojumu vai pašu tirgus projektu. Iemesls izmaiņu veikšanai būtu tad, ja kaut kas tiktu darīts nepareizi. Arī tas, ka šis projekts kādam nepatīk, nav iemesls kaut ko mainīt. Pieļauju, ka ieceres vizualizācija nav bijusi veiksmīga un ir sacēlusi vētru. Realitātē ēka nebūs tik liels monstrs, kā izskatās attēlā, un labi iekļausies ainavā,» pauž speciāliste.

