Šodien, 20. janvārī, 98. pastāvēšanas gadadienu atzīmē Talsu pamatskola. Skolēniem to saldinās kūkas ēšana, bet kolektīvam šajā dienā kā mazs rūgtumiņš ir atkārtoti neoficiāli dzirdētais, ka šo izglītības iestādi iecerēts slēgt. Tomēr tādām runām nav iemesla. Gluži pretēji — ceļā uz skolas simtgadi nolemts ieguldīt ievērojamus līdzekļus mācību vides uzlabošanā.

Pirms pāris dienām «Talsu Vēstis» sarunā tikās ar Talsu pamatskolas direktori Dinu Bičuli un skolotāju Lolitu Lipsku-Meijeri. Abas par skolā notiekošo runāja ar milzīgu dedzību, un gandarīti par saņemtajām uzslavām var būt gan skolotāji, gan skolēni un viņu vecāki.

Talsu pamatskola

visu agrākā rajona skolu vidū izceļas ar to, ka līdztekus pamatizglītības programmai tā īsteno arī mūzikas novirziena pamatizglītības programmu. Mūzikas novirziens bijusi sena D. Bičules iecere, kurai piepildījums tika rasts, kad par skolas direktoru sāka strādāt tagadējais Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Direktore atzīst, ka ceļš uz to šķitis gluži likumsakarīgs. Pati būdama šīs skolas absolvente, viņa zina, ka Talsu pamatskolas vārds tieši muzikālo kvalitāšu dēļ jau padomju laikā izskanējis visā Latvijā. «Mūzika mūsu skolā vienmēr bijusi cieņā. Protams, ne mazāk vērības pievērsts arī citiem priekšmetiem. Priecājos, ka arī šobrīd mūsu skolēni mācībās gūst labus panākumus. Bet allaž saskatīju skolēnos vēlmi mācīties mūziku. Gribēju viņiem dot kaut ko vairāk. Redzēju, ka citā Latvijas vietā uzsākta mūzikas novirziena programma, pamanīju azartu savos skolēnos, kuriem mūzikas stundās ļāvu praktiski izspēlēt to, kas apgūts, un sapratu, ka arī mūsu skolā vajadzētu pamēģināt mūzikas novirzienu. Kad direktora amatā stājās Uldis Katlaps, viņš teica: «Uz priekšu! Nav problēmu!» Un tā no 2010. gada Talsu pamatskolā ir mūzikas novirziens. Mums nav liels skaits bērnu, kuri mācās instrumenta spēli gan mūzikas skolā, gan šeit, bet ir tādi, kuri mūzikas skolā apgūst vienu instrumentu, bet te — citu. Talsu pamatskolā šobrīd mācās 233 skolēni (priecājamies, ka skaits ar katru gadu pieaug!) un 184 skolēni izvēlējušies mūzikas novirziena programmu! Tas ir liels skaits,» palepojas D. Bičule.

Piedāvājums mūzikas jomā ir ļoti plašs un atkarīgs arī no skolēnu interesēm. «Šobrīd mazajās klasēs piedāvājam apgūt blokflautas, klavieru un sitamo instrumentu spēli. Viens puisītis izņēmuma kārtā jau 2. klasē mācās spēlēt ģitāru, un viņam veicas ļoti labi. No 5. klases skolēni apgūst flautas, trompetes, mežraga, saksofona un klarnetes spēli, sitamos instrumentus, klavieres un ģitāru. Iepriekš divi skolēni spēlēja arī akordeonu. Ja skolēni vēlas apgūt kādu citu instrumentu, meklējam tādu iespēju. Mums ir ļoti laba sadarbība ar Talsu mūzikas skolas pedagogiem, tāpēc bērniem mūzikas instrumentu spēle tiek mācīta tiešām kvalitatīvi,» stāsta direktore.

Kad tik daudz skolēnu ir ar mūziku uz «tu», tad, protams, visi skolas pasākumi ir nodrošināti ar muzikālajiem priekšnesumiem, jo klasēs jau izveidojušies vokāli instrumentālie ansambļi. Ik gadu 18. novembrī Talsu pamatskolā uzstājas pilnīgi visas klases, dziedot un spēlējot instrumentus. Šī gada maijā jau piekto reizi tiks svinēti Talsu pamatskolas dziesmu svētki — neizpaliks tradicionālais gājiens no skolas uz sporta namu un vērienīgs koncerts, kurā visa skola būs kopā, bet vecāki varēs baudīt, ko bērni iemācījušies. «Šie pasākumi ir tiešām krāsaini. Tas viss — pateicoties skolēnu varēšanai un pedagogu paveiktajam. Darbs nav viegls, bet skolotāji dara pat neiespējamo, un ir ļoti daudz talantīgu bērnu un jauniešu,» vērtē D. Bičule.

«Tagad, kad mums ir šī mūzikas programma, jūtam, kā bērnu intelekts izmainās! Mūzika attīsta ne vien skolēnu loģisko domāšanu, bet arī sakārto emocijas. Ja pie mums atbrauc kādi mākslinieki un uzstājas, zālē ir tāds klusums! Arī angļu valodas stundās, kad ir darbs ar ierakstiem, agrāk skolēni klausījās nelabprāt, bet tagad — tik uzmanīgi! Man šķiet, ka skolēni kļuvuši arī iejūtīgāki, mīļāki. Protams, vienmēr ir izņēmumi, tomēr skolā valda liels mīļums,» priecājas arī L. Lipska-Meijere.

Ne tikai mūzika

Nav jau tā, ka šajā skolā visi tikai spēlē mūzikas instrumentus un dzied. Jau trešo gadu Talsu pamatskolā regulāri sestdienās notiek «Gudrinieku skola», kurā bērni var veikt eksperimentus un darīt citas interesantas lietas, kam stundu laikā neatliek laika. Ārpus mācību darba te arī spēlē teātri, lielā cieņā ir rokdarbu pulciņš, vides pulciņš, informātikas pulciņš, dejas. Klašu audzinātāji savus skolēnus iesaista dažādos konkursos. «Bērniem ir ko darīt pēc stundām! Un viņi neskrien mājās, bet dažkārt paliek skolā līdz pat 17.30 — darbojas, spēlējas, rotaļājas. Man prieks, ka bērni šeit jūtas kā mājās!» novērtē D. Bičule.

Protams, skolā neizpaliek arī sportiskas aktivitātes. Skola iesaistījusies Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā projektā «Sporto visa klase». Novērots, ka tās klases, kuras piedalās projektā, audzēkņi tiešām slimo mazāk. Šie skolēni sporta nodarbībās piedalās katru dienu, bet mērķis nav tikai uzlabot fizisko formu — projekta laikā tiek vērtētas arī skolēnu sekmes.

Kad būs īstenota skolas renovācija, iecerēts paplašināt piedāvājumu dabas zinību jomā 7.—9. klašu skolēniem. Ēkā plānota virkne labu pārmaiņu, un direktore ir pateicīga pilsētas pārvaldei, novada pašvaldībai un izglītības pārvaldei par novērtējumu, ka ir vērts šajā izglītības iestādē ieguldīt līdzekļus. «Skolēni, skolotāji, vecāki — visi ir ļoti labi, tomēr, 21. gadsimtā dzīvojot, ir vēlēšanās savu vidi uzlabot. Pateicoties agrākās direktores Villijas Černovskas uzņēmībai, mums ir loti skaisti izremontēts bēniņu stāvs. Priecājamies, ka tagad šis mājīgums turpināsies arī pārējā skolā,» saka D. Bičule. L. Lipska-Meijere vērtē, ka tad skola nudien kļūs par oāzi, jo tās apkārtne ar plašo zaļo zonu jau tagad ir īpaša. «Mēs lepojamies un priecājamies par savu darbavietu,» viņa neslēpj.

Iemeslu lepoties Talsu pamatskolas saimei sniedz arī dalība starptautiskos projektos. Jau 25 procenti skolotāju varējuši skoloties kursos dažādās Eiropas valstīs, bet šī mācību gada sākumā uzsākts projekts, kas piecu dalībvalstu sadarbībā ļaus skolēniem padziļināti apgūt un praktiski darboties tādās jomās kā ekonomika, sociālās zinības, māksla, informācijas tehnoloģijas, svešvalodas, matemātika un karjeras izglītība. Šī projekta koordinatore Talsu pamatskolā ir L. Lipska-Meijere. Viņa pieticīgi atzīstas — neuzdrošinājusies cerēt, ka projektu tiešām apstiprinās, bet nu, kad tas ir noticis, plānā ir gan skolēnu došanās uz Poliju, Rumāniju, Itāliju un Turciju, gan viesu uzņemšana Talsos, gan Skype sesijas, vebināri un tamlīdzīgas sadarbības formas virtuālajā vidē. Jau noskaidrojies, ka dalībskolai no Polijas ir savs orķestris, tāpēc jau nolemts, ka sadarbību vajadzētu turpināt arī pēc projekta aktivitāšu noslēguma.

Talsu pamatskolas skolēni allaž tiekot iedrošināti piedalīties mācību olimpiādēs, lai izmantotu iespēju gan veikt vērtīgu zināšanu pārbaudi, gan, piemēram, gūstot panākumus mūzikas olimpiādēs, ļaut sevi jau laikus pamanīt Latvijas Mūzikas akadēmijas pedagogiem, kā tas jau ir izdevies apdāvinātajam 9. klases skolniekam Dāvidam Kristam Balodim. Arī citos mācību priekšmetos un eksāmenos Talsu pamatskolas skolēni sasniedz ļoti labus rezultātus.

Kamēr direktore augstu vērtē vecāku domes aktīvo darbošanos, rakstot projektus, lai labiekārtotu skolas dārzu, vecāki droši vien prot novērtēt faktu, ka Talsu pamatskolā skolēniem pieejams nepieciešamais atbalsta personāls — sociālais pedagogs, psihologs, logopēds un medicīnas māsa.

Kad izlido no ligzdiņas

Ceļā uz skolas simtgadi esot lieli mērķi, tostarp — iecere uzrakstīt grāmatu par Talsu pamatskolu. Tās tapšanā neatsveramas būšot ilggadējās direktores Rasmas Sleņģes atmiņas. «Ar viņu runājot, gaismā nāk ļoti interesanti stāsti! Tos negribētos pazaudēt. Grāmatā būtu atmiņas, skolas vēsture, attīstība. Šeit vienmēr strādājuši skolotāji — personības, un tas tā ir arī šobrīd. Arī katrs direktors bijis ar savu vārdu un stāstu. Visbeidzot — ļoti lepojamies ar saviem tagadējiem un agrākajiem skolēniem!» apliecina D. Bičule.

Visu absolventu gaitām izsekot ir grūti, bet skolas saime ļoti priecājas, kad bijušie skolēni paši pastāsta par saviem sasniegumiem. Tā skolotājai Līvijai Riekstiņai nupat atrakstījis agrākais skolnieks, kurš strādā par zobu tehniķi un ir atvēris savu klīniku Anglijā! Redzamākie, protams, ir tie, kuri kļuvuši par skatuves māksliniekiem — aktieris Edgars Samītis, mūziķis Jānis Stībelis, operas solisti Rihards Millers un Jolanta Strikaite-Lapiņa. Agrākajiem skolotājiem par absolventu sasniegumiem ir dubults prieks — kā citādi, ja viņi zina, ka, piemēram, Rihards Millers, jau 6. klasē mācoties, klases ekskursijā dedzīgi lauzies pa Latvijas Nacionālās operas durvīm, apņēmīgi paužot: «Es te strādāšu!» Un viņam tiešām ir izdevies!

Gluži vai šķiet, ka topošajā grāmatā vērts pieminēt savādo faktu, ka daudzi jauc Talsu pamatskolu ar Talsu sākumskolu. Šī iemesla dēļ bijis pat laiks, kad veiktas aptaujas par iespējamo nosaukuma maiņu, tomēr beigās nolemts paturēt tagadējo. Galu galā — nosaukums katrai Talsu skolai ir atšķirīgs, tāpat kā niansēs atšķiras darbs, ko tā veic. «Domāju, ka Talsos visas skolas ir labas, katra izceļas ar kaut ko savu, un vecāki izvēlas to, kas viņu bērniem šķiet piemērotākais,» vērtē D. Bičule.

Direktore uzslavē savu kolektīvu — skolotāji strādājot no sirds. «Man ir prieks dzirdēt absolventus sakām, ka viņiem ir viegli mācīties tālāk, pat ja izvēlējušies turpināt mācības ģimnāzijā Talsos vai Rīgā. Es vienmēr saku tā — pamatskola patiesībā ir grūtākais posms, jo tas ir pusaudžu vecums, kad liekas, ka citur ir labāk. Bet, kad viņi no šīs ligzdiņas izlido, ir ārkārtīgi patīkami dzirdēt apliecinājumu, ka viņi novērtē, cik daudz te ir saņēmuši, cik dažādu iespēju viņiem ticis dots intelektuālajā attīstībā un praktiskajā darbībā. Tad ir gandarījums par padarīto darbu. Tikai nonākot citur, ieraugi, ka esi bagāts ar tik daudz ko,» pamanījusi D. Bičule.

