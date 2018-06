Priecājas par ikvienu, kas Strazdē radis mājvietu un aktīvi darbojas 20.06.2018

12. jūnija pēcpusdienā konkursa «Talsu bruncī ieaustie» komisija viesojās Strazdes pagastā, kur vērtēja pieteiktos kandidātus četrās nominācijās. Komisijai bija iespēja iepazīt un apmeklēt objektus, kas sevi jau parādījuši, gan arī jaunus, kuri sākuši aktīvi darboties.

Lai gan šogad konkursā katram pagastam jāizvirza nominanti trīs nominācijās, Strazdes pagasta pārvalde startē četrās. Pirmais pieturas punkts ir Strazdes muiža, kur tagad atrodas Strazdes pagasta pārvalde. Tur iepazīstamies ar Strazdes amatierteātra vadītāju Ievu Jakimovu, kas izvirzīta nominācijai «Radošākais novadnieks». Viņa amatierteātri vada aptuveni gadu un teic, ka darbs ļoti patīkot. Viņas devumu un prasmi strādāt ar šādu kolektīvu novērtējuši arī citi, jo teātra dalībnieki amatierteātru skatē ieguvuši vairākas atzinības — apbalvoti par vienotāko aktieru ansambli, un pie balvām tikušas arī divas kolektīva aktrises, iegūstot labākās un labākās otrā plāna aktrises godu. Ieva teic, ka cilvēki viņai dodot spēku un idejas jaunām ierosmēm. «Ja kādu dienu neesmu cilvēkos, nesaprotu, kas ar mani notiek!» viņa saka.

Pirms četriem gadiem jaunu elpu un atjaunošanu piedzīvojušas mājas «Brūveļi», kur tagad saimnieko Nikolajs Kutņaks. Pēc ilgākiem meklējumiem atrasta vieta, kur pašam un ģimenei atpūsties no ikdienas darba dunas. Mājas pirms pāris gadiem ieteikuši paziņas. Šī māja ir ar savu vēsturi, jo senāk atradusies arī pirmā skola Strazdē. Nikolajs rāda vēsturiskas bildes, viņš apkopojis arī par šo ēku agrāk rakstīto. Pēc 20 Londonā un septiņiem Maskavā pavadītajiem gadiem viņš teic, ka skaistāku un klusāku vietu grūti iedomāties. Nikolaja profesija ikdienā saistīta ar juridisko pakalpojumu sniegšanu un, viņaprāt, vasara esot tas laiks, kad darbu var apvienot ar patīkamu atpūtu «Brūveļos». Mājas pagasts izvirzījis nominācijai «Sakoptākā privātmāja».

«Čaklākā mājražotāja» godam Strazdes pagasts izvirzījis Elviju Leivaldu. Viņš pirms pāris gadiem sācis interesēties par biškopību un, iegūstot vairāk zināšanu un pieredzes, pats tagad var lepoties ar 86 bišu saimēm. Medu viņš pārdod paziņām. Pieprasījums pēc produkcijas esot. Sākumā Elvijs sācis ar divām bišu saimēm, to skaitu lēnām palielinājis un plāno to darīt arī turpmāk. Jautāts par medu un tā ievākšanu, viņš teic, ka pieprasītāks ir dažādu ziedu medus. Ne visai tīkot baltais rapšu medus, bet to viņš pārdod Igaunijā. Lai attīstītu prasmes darbam ar čaklajām medus vācējām, jaunietis apmeklē arī Latvijas Biškopības biedrības piedāvātos kursus un teic, ka tur iegūtās zināšanas ir ļoti noderīgas. Saimniecības attīstībai piesaistīts arī Eiropas Savienības finansējums, par kuru iegādāts nepieciešamais aprīkojums medus ieguvei. Lai gan darbs nav viegls, viņu priecē, ka palīdzīgu roku sniedz ģimene.

Lepojas ar manteļskursteni

Ar lielāko saglabāto manteļskursteni Kurzemē var lepoties viesu nams «Ūdensdzirnavas». Šeit muižas laikos arī atradušās ūdensdzirnavas, kur malti graudi. Padomju gados ēkā cilvēkiem ierādīti dzīvokļi; iekārtas, kas bija domātas miltu malšanai, tika izvestas uz citām dzirnavām un pat izpostītas, saka saimniece Ira Kanberga. Kad 2002. gadā īpašums nonāca divu ģimeņu rokās, manteļu skurstenis nebija izpostīts, un Ira teic, ka tas ir viens no ēkas lepnumiem joprojām. Pēc īpašuma iegādes ēkas piedzīvoja lielas pārvērtības, jo viss atjaunots un labiekārtota arī apkārtne. Arī komisijai todien saruna ar saimnieci par ēkas vēsturi un atjaunošanu notiek manteļskursteņa telpā. Saimniece teic, ka joprojām skursteni varot izmantot, bet jau ar aprīkojumu, lai uguns dūmi neradītu diskomfortu atpūtniekiem. Nepamanīts skurstenis savā varenībā nevar palikt arī ēkas otrajā stāvā. Pēc Iras teiktā, neesot tādas viesības, kad kāds no viesiem netaujājot par šo vēstures liecību. Viesu namā ir 15 numuri, visi labiekārtoti, ir arī lielā svinību zāle, veranda un pirts ar baseinu, sestdienās un svētdienās darbojas arī kafejnīca. Saimniece teic, ka lielāka cilvēku rosība manāma brīvdienās, kad šeit tiekot svinēti dažādi svētki. Šoreiz viesu nams izvirzīts nominācijai «Sakoptākā vēsturiskā ēka».

