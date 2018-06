Prezentē grāmatu «Atmiņas par Talsiem» 26.06.2018

17. jūnijā Talsu luterāņu baznīcā tika prezentēta Vācijā iznākusī grāmata «Erinnerungen an Talsen» («Atmiņas par Talsiem»). Tajā apkopotas ilggadējā Talsu luterāņu draudzes mācītāja Oskara Ernsta Martinelli sievas Hertas Martinelli un viņas māsas Elizabetes Burmeisteres atmiņas. Ieskatu grāmatas tapšanas procesā un saturā sniedza mācītāja Martinelli radinieki — grāmatas izdevējs Jorns Burmeisters un citi Burmeisteru ģimenes pārstāvji.

Grāmatas autores — māsas Herta un Elizabete — dzimušas Talsu pilsētas mēra un ilggadēja Talsu pilsētas domnieka Georga Borisa Vilhelma Rodes ģimenē, kas piederēja pie nelielas vācu minoritātes. Viņas gāja krievu skolās, piedzīvoja Pirmo pasaules karu, apsveica vācu karaspēku pilsētā, sēroja par savu brāli, baidījās no boļševiku terora un tikai pēc Latvijas valsts nodibināšanas pirms 100 gadiem rada mierīgu dzīvi. Tolaik daudzi vācbaltieši negribēja saprast latviešu iedzīvotāju vairākuma tiesības uz neatkarīgu un demokrātisku valsti un vācu minoritātē radās dziļa plaisa. Vācbaltieši noliedza jauno valsti, taču progresīvā vācu minoritāte pulcējās ap progresīvo Eduarda fon Rozenberga partiju un ap Paulu Šīmani. «Es nezinu, kā šajā laikā domāja Zvaigžņu ielā 1, kur dzīvoja mana ģimene. Valsts dibināšanas gadā manai mātei bija 14 gadu, taču no viņas stāstiem es zinu, ka pieauga drošība, uzlabojās dzīves apstākļi un ģimene mācījās akceptēt jauno valsti,» stāstīja grāmatas izdevējs Jorns Burmeisters.

30. gadu Eiropā izvērstais nacionālisms pārmainīja dzīvi arī Latvijā. Daudzi vācbaltieši savu nākotni redzēja Hitlera nacionālistiskajā kustībā un ticēja rasu mācībai. Arī Latvija šajā laikā kļuva nacionālistiskāka. 1935. gadā tika likvidēta skolu autonomija un latviešu valoda kļuva par vienīgo pieļaujamo valsts valodu. Vācieši to redzēja kā uzbrukumu tam, kas iepriekš tika apsolīts minoritātēm. Kopā dzīvot kļuva arvien grūtāk — latvieši vairs neuzticējās vāciešiem un vācieši izjuta spiedienu. Nacionālisms, tautu ienīšana un pašu tiesību paaugstināšana pāri citu tiesībām noveda pie katastrofas — poļu izraidīšanas no viņu īpašumiem Vartelandē, jauno Baltijas republiku okupēšanas, Eiropas ebreju iznīcināšanas un Eiropas kultūras un pamatvērtību sagraušanas.

50 gadus vēlāk sabruka padomju impērija, mierīgā ceļā tika nojauktas robežu barjeras un sveši cilvēki cits citu apkampa. «Mēs bijām laimīgi un cerējām uz kontinenta mierīgu, kopēju nākotni un uz kristīgās mīlestības principa uzvaru starp Eiropas tautām un nācijām. Diemžēl pagāja vēl 20 gadi, un atkal bija dzirdami vecie, nacionālistiskie saukļi — «Mēs vispirms», «Vāciju — vāciešiem», «Aizvērt robežas». To varēja dzirdēt katrā Eiropas Savienības valstī,» atklāja J. Burmeisters.

Bībelē esošos vārdus «mīli savu tuvāko kā sevi pašu» Vācijas kristīgie politiķi interpretēja nekristīgā veidā, it kā tuvāko mīlestība neattiektos pret svešajiem. Šāda izturēšanās noveda pie naida. «Māte mūs mācīja ikvienu svešinieku vispirms iepazīt kā cilvēku. Šeit, Talsos, šajā baznīcā viņa tika izglītota, un par to es esmu ļoti pateicīgs,» uzsvēra J. Burmeisters.

Latvijā, ir Kārlis Augusts Rode. Ap 1860. gadu viņš ieradās Kurzemes guberņas Priekules muižā, sāka strādāt par dārznieku un 60 gadu garumā nodrošināja dārzkopības tradīciju attīstību Talsos. Dārzniecība atradās trīs pakāpienu nogāzē, gana nelabvēlīgā novietojumā, jo pāri pūta ziemeļaustrumu vēji un bija maz horizontālo laukumu, kas nepieciešami dārzeņu audzēšanai. Toreiz par dārzniecības izvietojumu viņš daudz nedomāja, jo bija priecīgs par iespēju piepildīt savu vēlēšanos. Viņš bija ieradies Kurzemē kā muižas dārznieks, atstājis savus vecākus, brāļus un māsas, lai meklētu laimi ārzemēs. Esot Priekulē, K. A. Rode iepazinās ar savu nākamo sievu, un 1863. gadā netālu no Talsiem piedzima G. B. V. Rode. Ģimene pieauga, un radās nepieciešamība pēc stingrāka pamata. K. A. Rode no tirgotāja Talsos nomāja augļu dārzu, ko vēlāk ieguva savā īpašumā.

Grāmatas autores raksta: «Mūsu vecvecākiem tie bija smagi gadi, tikai ar centību varēja tikt uz augšu. Vectēvs jau agri no rīta potēja kociņus vai strādāja siltumnīcā, jo pa dienu viņam bija jābūt ar klientiem. Kad māja bija gatava, vecvecāki ar bērniem no dzīvokļa varēja pārcelties uz māju Talsos, Zvaigžņu ielā 1. Viņi dzīvoja sīkstu dzīvi — tika cienīta katra kapeika, jo tā tika nopelnīta pietiekami smagā darbā.

Bērnību pavadījām ceriņu un jasmīnu lapotnes ieskautas. Dārza sūnās un starp augu un koku saknēm bija noslēpumaina pasaku pasaule, apdzīvota ar iedomu tēlu cilvēciņiem. Mēs bijām tik ļoti iesakņojušās savā mierīgajā bērnībā, ka vēl šodien, pēc 26 gadu prombūtnes, izjūtam sāpīgas ilgas pēc dzimtenes.»

K. A. Rodes aiziešanas mūžībā dārzniecības uzņēmumu Talsos pārņēma G. B. V. Rode, kurš jau kopš 1912. gada piedāvāja pircējiem ne tikai dārzniecības produkciju, bet arī vairākus gadu desmitus apgādāja pilsētniekus ar logu stikliem. Par pilsētas domnieku dārzu un dzīvokļu komisijās viņu ievēlēja gadsimta sākumā. Pēc vācu karaspēka ienākšanas apriņķa priekšnieks iecēla viņu par Talsu pilsētas birģermeistaru. Šo amatu viņš saglabāja līdz pat Latvijas valsts proklamēšanai. Novembra beigās G. B. V. Rode uzņēmās pilsētas galvas pienākumus. Sabiedrība ļoti negatīvi vērtēja katru, kurš bija sadarbojies ar okupācijas varu, tomēr par bijušo pilsētas vadītāju nav atrodams neviens slikts vārds.

Pāris nedēļas pēc tēva nāves viņa meitas paziņoja, ka Rodes dārzniecība turpinās savu darbību līdzšinējā apjomā un kārtībā. Elizabete apprecējās ar Robertu Burmeisteru, kurš strādāja dārzniecībā, savukārt Herta — ar Talsu latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju Oskaru Martinelli. Viņš šajā amatā kalpoja līdz pat izbraukšanai uz Vāciju 1939. gada rudenī un paspēja mācītāja amatā ievadīt savu pēcteci — mācītāju Jāni Saulīti.

Prezentācijas noslēgumā Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone pateicās par to, ka Burmeisteru ģimenes pārstāvji savā sirdī un prātā vēl aizvien piemin agrākos laikus. Viņa pasniedza viesiem grāmatu «Talsu namu stāsti» un pauda cerību, ka talsenieki pārvarēs valodas barjeru un interesēsies par atmiņām, kas tagad atrodas draudzes krājumā.

