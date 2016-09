«Pret vīnogu jāizturas radoši un jāpaskatās, ko tā var un ko — ne» 12.09.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

Kā stāsta Sabiles Vīna kalna dārzniece Smaida Dzērve, vīn­ogu raža šogad laba — kā jau vienmēr. Lielāka tūristu plūsma būšot šonedēļ, kad sāksies ražas novākšana.

Teritorija ir pusotrs hektārs, vīnogu stādi — 680, kuri ražo aptuveni 500 kilogramu vīnogu. Kalnu rotā vairāk nekā 20 šķirņu. Šogad visražīgākā ir ’Zilga’ un ’Guna’. Pēdējai šķirnei esot vajadzīgs apputeksnētājs. Ja tajā brīdī, kad ’Guna’ zied, apkārt nav kukaiņu un citi vīnogulāji nezied, tad raža neesot īpaši laba. Šis gads bijis veiksmīgs.

«Slimību šogad bija maz,

bet bija viens brīdis (aptuveni pirms trim nedēļām), kad nedēļas nogalē daudz lija. Pirmdienā atnācu un skatos, ka vienu sektoru apsēdusi miltrasa. Nomigloju, un viss apstājās. Bez miglošanas miltrasu apkarot nevar, tā pati nepazūd. Lapas nokrīt, kāti paliek zaļi un nepārziemo,» stāsta S. Dzērve.

Latvijas un lietuviešu šķirnes, kuras aug Vīna kalnā, dodot labu ražu. Jāņem vērā, ka jaunajiem stādiem jānormē raža, pretējā gadījumā vīnoga pārstrādājas un rudenī nenobriest, tādējādi nākamajā gadā raža ir mazāka. «Pret vīnogu jāizturas radoši un jāpaskatās, ko tā var un ko — ne,» teic dārzniece.

Vērtējot pēc ražas, vasara bijusi laba. «Te strādāju jau devīto sezonu, un katru gadu ir bijusi raža. Domāju, tāpēc, ka katru gadu vīnogulājus laižu gulēt zem sniega. Ja vīnogas paliek gaisā, aukstā laika dēļ var izsalt ziedpumpuri. Ja kāds saka: nav labas vīnogu ražas, acīmredzot kaut kas netiek darīts pareizi,» uzskata Smaida Dzērve.

Kalna augšējā daļā ir vairāk jauno stādu — tos dēstījuši kāzinieki, omītes, darba kolektīvi un citi, kuri grib kalnā atstāt savu vīnogulāju. Dārzniece teic, ka šī teritorija jau drīz būs pilna, tāpēc jāmeklē brīvas vietas pārējā kalna daļā. Sākumā cilvēki braukuši ar saviem stādiem, bet tagad S. Dzērve tos speciāli audzē pati. Iepriekš visu saskaņojot, dārzniece sagatavos bedri un stādiņu.

Vīna kalnu ļoti iecienījuši

ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu tūristi. Ārzemnieki esot pārsteigti, ka vīnogas ir saldas, sakot, ka garša ir brīnišķīga. Kādā no reizēm Vīna kalnu apskatīt ieradies pāris no Grieķijas, kuri iztēlojušies, ka «pļavā augs divi vīnogulāji».

Vīrs, pats būdams agronoms, esot bijis ļoti pārsteigts, un abi ar sievu kalnā pavadījuši vairākas stundas. Latviešu tūristiem svarīgākais esot ogas nogaršot un uzzināt, ko un kā darīt, lai izaudzētu tādas vīnogas mājās.

«Liela daļa ogu aiziet tūristiem vēderā. Nevaru pat vēl pateikt, cik sanāks novākt ražu. Cilvēki ir braukuši lielus attālumus, lai apskatītu Latvijas eksotiku — vīnogas. Tās katram mājās neaug. Protams, ka gribas nogaršot. Ja nebūtu šādas iespējas, viņi būtu bēdīgi un vīlušies. Cilvēkam gribas pamēģināt vairākas šķirnes — gan zilo, gan sarkano, gan zaļo. Tas ir tikai saprotami. No tā, kas paliek pāri, tiek gatavots vīns,» atklāj S. Dzērve. Kā novērots, cilvēkam gribas noplūkt to skaistāko un lielāko ķekaru, kas iekritis acīs.

Katru gadu tiek iestādītas jaunas šķirnes, tomēr jāņem vērā, ka teritorija ir tik plaša, cik ir. Lai to paplašinātu, nepieciešams ieguldīt milzīgu darbu, jo blakus atrodas lieli koki un krūmi.

Ļoti žēl, ka ir daži vietējie iedzīvotāji,

kuri nenovērtē Vīna kalnu, jo tas ir objekts, kas piesaista tūristus, tādējādi sniedzot peļņu arī apkārtējiem veikaliem un kafejnīcām. Kalna teritorijā aptuveni pirms nedēļas nolauzti divi vienīgie aprikožu koki, tāpat ir cilvēki, kuri izlaužas caur sētu un ar plakanknaiblēm nogriež vīnogas. «Un darbarīku turpat arī aizmirst. Kāpēc tas ir jādara, kam tas vajadzīgs? Man ir žēl, ka, it sevišķi nedēļas nogalēs, žogs tiek lauzts. Saprotu, ka gribas pagaršot vīnogas, bet tas tomēr ir pašvaldības īpašums, kur ieguldīta nauda, lai visu skaisti iekārtotu,» neizpratnē ir S. Dzērve.

