Ceturtdienas, 19. janvāra, rīts Talsu novada Laucienes pagasta «Liepkrogos» izvērtās traģisks — Valērija Kovaļonoka ģimene ugunsgrēkā zaudēja mājas. Kā teic vīrieša dzīvesbiedre Inga Slāviete, paldies Dievam, ka paši ir sveiki un veseli.

Māja atrodas vien dažu kilometru attālumā no Laucienes, virzienā uz Pļavām. Valērijs jau bija devies uz darbu, mājās vēl atradās viņa dzīvesbiedre Inga, mamma Janīna un viņas aprūpētāja. Inga «Talsu Vēstīm» atklāj, ka tieši aprūpētāja bijusi tā, kas sajutusi ugunsgrēka vēstnesi — aizdomīgu smaku. 7.34 sievietes izsauca Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD). Uz notikuma vietu ieradās četras glābšanas mašīnas no Talsiem, Sabiles un Rojas, uguns likvidēšanas darbā iesaistījās 12 ugunsdzēsēji glābēji. Labi, ka vien 100 metru attālumā atradās piemājas dīķis, kur bija iespēja iegūt ūdeni. Tas pievests papildus arī no kādas ūdenstilpnes pusotra kilometra attālumā. Uguns likvidēts 12.37.

«Visticamāk, ka degšanas iemesls bija skurstenis, kas bija diezgan saplaisājis. Mājas iedzīvotāji teica, ka krāsns bijusi nesen kurināta. Acīmredzot no skursteņa tas pārgāja uz jumtu, kas arī pirmais nodega, bet pēc tam liesma pārgāja uz pārējo māju. Tur vairs nav iespējams dzīvot,» skaidro VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas vada komandieris, leitnants Kristaps Supe.

Kaimiņiene Gunita Bakanovska, kas dzīvo pāris simtu metru attālumā no «Liepkrogiem», teic, ka liesmu no rīta vispirms pamanījuši bērni, kuri devušies uz skolu. Kad Gunita zvanījusi VUGD, izrādījies, ka uz notikuma vietu jau saņemts izsaukums. «Vējš pūta tieši uz mūsu māju pusi, tā ka dūmi un šīfera sprakšķi bija gan labi jūtami, gan dzirdami. Kad ugunsdzēsēji ieradās, liesmas bija tik milzīgas, ka izglābt neko vairs nevarēja. Šādos brīžos jūties bezspēcīgs — kā lai palīdz?» atklāj kaimiņiene.

Diemžēl 130 kvadrātmetrus plašā ēka nebija apdrošināta. Nesen iekšpusē veikts remonts. Inga, vaicāta par nepieciešamo palīdzību, teic, ka viņiem ir daudz radu un draugu, kuri jau snieguši visu nepieciešamo, kas šobrīd vajadzīgs. Tā kā māja nodegusi pavisam un to atjaunot vairs nav iespējams, ģimene jau apņēmusies un sapratusi, ka viņiem vajadzīgas jaunas mājas.

«Talsu Vēstis» aicina katru cilvēku, katru uzņēmēju palīdzēt mūsu līdzcilvēkiem iegūt sev jaunas mājas, kuras zaudētas tik pēkšņi. Tie, kuriem ir iespēja ziedot būvmateriālus, lai ģimenei izdotos iecerētais, aicināti vērsties Laucienes pagasta pārvaldē.

