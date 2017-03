Policija nozagto bisi atrod mežā 15.03.2017

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī 5. martā saņemta informācija, ka Lībagu pagastā kādā mājā no seifa izzagta medību bise. Policijā tika ierosināts kriminālprocess un uz aizdomu pamata par zādzību aizturēts 21 gadu vecs vīrietis.

«Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka vīrietis iepriekš šajā mājā strādājis un zināja, ka īpašniekam ir ierocis un kur saimnieks glabā seifa atslēgas, tāpēc iegūt bisi nebija grūti,» skaidro Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova. «Aizdomās turētais savu vainu atzīst un policistiem parādījis, kur paslēpis ieroci. Bise atrasta mežā, tā bijusi aprakta aptuveni pusmetra dziļumā un rūpīgi ietīta maisā. Aizdomās turētais iepriekš nav ticis sodīts un šobrīd viņam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu, vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.»

Valsts policija atgādina ieroču glabātājiem nodrošināt tādus glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča nokļūšanu nepiederošu personu rokās, kā arī likums paredz, ka atslēgai jābūt pieejamai tikai ieroča īpašniekam.

Šaujamierocis, tā maināmais stobrs, lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, kā arī patronas un ieroču un patronu sastāvdaļas ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujā norādītajā adresē jāglabā slēgtā metāla seifā, metāla skapī, kastē vai cita materiāla speciāli šaujamieroča glabāšanai paredzētā rūpnieciski ražotā seifā, kura sienu biezums nav mazāks par 2,5 milimetriem.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksu, ja persona, kurai ir attiecīga atļauja, ieroča glabāšanas noteikumus pārkāpj, fiziskām personām var uzlikt naudas sodu no 35 līdz 700 eiro vai atņemt šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas, vai bez konfiskācijas, informē M. Šeršņova. Juridiskajām personām uzliek naudas sodu no 70 līdz 1400 eiro vai atņem šaujamieroča iegādāšanās un glabāšanas tiesības uz laiku no viena līdz trim gadiem, konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas, vai bez konfiskācijas.

