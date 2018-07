Policija brīdina par traktortehnikas zādzību riskiem 18.07.2018

Lai informētu par traktortehnikas drošības pasākumiem, Valsts policijas (VP) inspektori apzina reģionu saimniecības un to īpašniekus. Policisti paši ikdienā dodas pie lauksaimniekiem, lai atgādinātu par zādzību riskiem un vienotos par savstarpēju sadarbību traktortehnikas nosargāšanā.

Īpašu uzmanību VP pievērš pierobežu reģionu lielajām saimniecībām, sevišķi Lietuvas Republikas tuvumā, un to lauksaimniecības tehnikai, jo, kā rāda iepriekšējo gadu prakse, tieši robežas apkārtnē noticis visvairāk traktoru zādzību. Katrā reģionā par komunikāciju ar vietējiem lauksaimniekiem atbildīgi tuvākā iecirkņa inspektori. Viņu uzdevums ir apzināt vietējās lauksaimniecības, uzrunāt saimniecību īpašniekus un vienoties, kā tiks organizēta savstarpējā komunikācija turpmāk. Lai novērstu zādzību risku, VP ir svarīgi sadarboties ar lauksaimniekiem, jo operatīva informācijas apmaiņa, piemēram, gadījumos, kad saimniecības vai traktortehnikas tuvumā manīti nepazīstami cilvēki vai aizdomīgas automašīnas, ļauj iecirkņa inspektoram savlaicīgi reaģēt un pārbaudīt saņemto informāciju.

VP Kurzemes reģiona pārvaldē laika posmā no 1. maija līdz 30. jūnijam ir uzsākti jau trīs kriminālprocesi par traktoru zādzībām. Talsu iecirknī uzsākti divi kriminālprocesi par to, ka Talsu novadā no diviem īpašumiem ir nozagti traktori, piekabes, trimmeris un dažādi instrumenti. Savukārt Kuldīgas iecirknī uzsākts kriminālprocess par to, ka no kāda īpašuma nozagts traktors. Šajā gadījumā persona ir noskaidrota, aizturēta un traktors — atgūts.

VP sadarbojas ar Lietuvas kolēģiem, lai kopīgi risinātu traktoru zādzību problēmu, jo iepriekšējos gados liela daļa nozagtās tehnikas pārvesta pāri robežai un atrasta Lietuvas teritorijā. Arī iedzīvotāji bieži ziņo par aizdomīgām automašīnām ar Lietuvas Republikas numurzīmēm. Tādos gadījumos informācija tiek piefiksēta un nodota kaimiņvalsts kolēģiem, lai sadarbības ceļā novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu.

Nozīmīga ir arī pašu saimnieku atbildība un izpratne par to, kā nosargāt savu lauksaimniecības tehniku, tāpēc, ņemot vērā zādzību gadījumus, VP aicina lauksaimniekus padomāt par savas tehnikas drošību, proti, aprīkot traktortehniku ar signalizāciju un GPS trekeri. Tā ir ierīce tehnikas atrašanās vietas noskaidrošanai un izsekošanai, tādējādi palielinot iespēju atrast tehniku, ja tā pazudusi no īpašuma. Traktori jānovieto drošā un apsargājamā teritorijā. Tos nevajadzētu atstāt nepieskatītus uz lauka vai citā brīvi pieejamā vietā. Ja traktortehnikas, lauka vai saimniecības tuvumā pamanītas aizdomīgas personas vai svešas automašīnas, vēlams piefiksēt automašīnas numurzīmi un ziņot par to policijai, zvanot pa tālruni uz numuru 110 vai vēršoties tuvākajā VP iecirknī. Būtiski nepalikt vienaldzīgiem un pieskatīt ne tikai savu saimniecību, bet pievērst uzmanību arī kaimiņos notiekošajam!

