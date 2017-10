Plusiņš tabulā — solītis uz to, ko bērns kāro 05.10.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Spēt disciplinēt bērnus morāli un fiziski adekvātā veidā — to laikam gan vēlas visi vecāki. Vieniem izdodas atrast labākas metodes, citiem ne tik labas. Divu bērnu — piecgadīgās Līnas un deviņgadīgā Kārļa — mamma Linda Sūniņa šovasar izmēģinājusi plusiņu un mīnusiņu sistēmu un atzinusi to par ļoti efektīvu.

«Izdomāju sistēmu, kur katru dienu iespējams nopelnīt divas atzīmes: plusiņus, mīnusiņus vai plusiņus ar punktu. Divi punkti veido vienu mīnusu. Nedēļas beigās rezultāts summējas. Ja sestdienas vakarā skatos, ka savākti vismaz desmit plusiņi no maksimālajiem, svētdienā ir izklaides. Sagatavoju pat lapas, kur rakstīt atzīmes, galā jau uzrakstot iespējamos izklaides veidus — kino, brauciens uz kaut kurieni…

Tālāk bija jāsaprot, ko vērtēšu. Maniem bērniem bija trīs lielas problēmas: pirmkārt, no rītiem pamosties un bez histērijas iziet no mājas (mazākajai), otrkārt, vakaros iet laikus gulēt (lielajam) un aizmigt bez gulēšanas blakus (mazajai) un, treškārt, regulārā mantu izmētāšana. Būtībā vērtēju šos aspektus,» atklāj Linda.

Pirmā nedēļa bijusi sevišķi jautra, jo bērni nav ticējuši, ka mamma varētu tik kritiski visu vērtēt, tāpēc mīnusiņi tabulā krājušies uz nebēdu, un, protams, nekādas izklaides arī nav sekojušas. «Otrajā nedēļā jau mums veicās labāk, tāpēc aizbraucām uz Ventspili. Jūra, kafejnīca, kino, strūklakas — pilns izklaižu komplekts! Un tad jau trešajā nedēļā plusiņi nāca paši no sevis — gulēt blakus vairs nevajadzēja, no rītiem pietika, ja pakutina puncīti… Ar mantu savākšanu joprojām iet grūti, bet ievērojam noteikumu, ka mantas drīkst atrasties tikai bērnistabā. Es jau ļoti ilgu laiku nezinu, ko nozīmē ielocīties bērna gultā, lai aizmidzinātu viņu un… aizmigtu pati. Šobrīd šī sistēma mums vairs nav nepieciešama, bet Līna joprojām man prasa: «Mammīt, izstāsti, kur mēs tagad brauksim!» Galvenais šajā metodē vecākiem ir nospraust pašiem savu mērķi, ko grib panākt, vērtēt bērnus kopā, lai viņi saprot, ka tas ir kopdarbs, un pats galvenais — apbalvot labus rezultātus. Vajag atrast to, kas bērnam patīk un būs balvā. Tā kā manējiem «brauciens» vai «kafejnīca» ir gluži vai burvju vārdi, tas strādāja,» atzīst Linda.

Viņa brīdina, ka sākums nav viegls. Pašas pieredze liecina, ka bērniem grūtības sagādāja būšana komandā — tā vietā otrs tika visā vainots. Tomēr situācija ir mainījusies, un pienākumi ir sadalīti starp abiem. Ja vasaras beigās mīnusiņu gandrīz nav bijis, tagad Linda sāk saredzēt jaunus bērnu uzvedības aspektus, ko varētu pavērtēt ar plusiņu un mīnusiņu sistēmu, panākot pozitīvas izmaiņas.

«Neteikšu, ka man tas bija lēts prieks, bet tagad — mierīgi vakari un mierīgi rīti… Es jūtos kā vinnējusi loterijā!» apliecina Linda.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi mans mazulis

Komentāri