Plok no sadrupinātā bišu ceha iegūtās materiālu kaudzes 14.02.2017

«Talsu Vēstis» vairākkārt rakstījušas par Pūņās esošo bišu cehu, netālu no ceļa «Talsi — Dundaga», un to iespējamo nojaukšanu. Pērn to izdevās veiksmīgi izdarīt, iegūstot 2093 kubus šķembu asortu un 2586 kubus smilti, ko pašvaldība tagad pārdod interesentiem, nodrošinot tiem arī materiāla iekrāvēju.

Valdgales pagasta pārvaldes vadītāja Jana Robalde atklāj, ka interese par materiāliem no zemnieku un uzņēmēju puses ir pietiekami liela. 8. februārī «Talsu Vēstis» konstatēja, ka laukumā materiālu pilnas jau bija divas kravu automašīnas, bet pēc brīža ieradās arī kāds zemnieks no Īves pagasta pēc šķembu asortiem, ko plāno izmantot pie mājas esošajā ceļā. Šī nav pirmā reize, kad materiālus pašvaldība pārdod interesentiem, jo pērn decembrī arī tā noticis.

Pārvaldniece atklāj, ka lielāks pieprasījums ir pēc šķembu asortiem — tie jau ir aizrunāti. Ir iespējas iegādāties smilti. «Šos materiālus pārsvarā ņem gan vietējie, gan citu mūsu novada pagastu zemnieki un uzņēmēji, piemēram, no Īves, kuri izdomājuši, kā veiksmīgāk tos izlietot,» saka J. Robalde. Viņa cer, ka šogad izdosies visus materiālus veiksmīgi pārdot, lai vietu sakārtotu.

