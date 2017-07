Plenērs — skaists veids, kā dokumentēt Līvu krastu mākslinieku acīm 26.07.2017

Sestdien, 22. jūlijā, Lībiešu tautas nama otrajā stāvā atklāja izstādi, kuras darbi pagājušās nedēļas laikā tapuši starptautiskajā mākslas plenērā «Līvzeme», ko biedrība «Randalist» Mazirbē rīkoja jau piekto gadu. Šoreiz plenērs vienoja māksliniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Ungārijas.

Par to, ka plenēri notiek, jāpateicas biedrības valdes priekšsēdētājas Veronikas Milleres senajai draudzībai ar māksliniecēm Agniju Ģērmani un Ievu Liepiņu. Pirms sešiem septiņiem gadiem atkal satiekoties Lībiešu svētkos, šāda iecere kopīgi radusies, izskanot domai, ka būtu vajadzīgs tautas namā rīkot kaut ko vietējiem ļaudīm saistošu. «Domāju — ko es varu līdzēt, lai te būtu kādi pasākumi? Varētu sarīkot izstādi, bet, ja vienkārši atvestu kādus darbus no nekurienes, vai tas vietējiem būtu interesanti? Veronika gribēja iesaistīt tautas nama apritē tieši vietējos. Lai nav vienkārši tāpat, vajag te pagleznot un veidot izstādi ar darbiem, kas ir no šejienes! Tas šķita tik loģiski, ka te varētu būt plenērs, bet pēc tam — izstāde. Un tas tā turpinās piecus gadus,» pastāstīja A. Ģērmane.

Biedrībai «Randalist» par šīm norisēm ir savs redzējums. «Pēc kā mēs zinām, kā lībieši dzīvoja kādreiz? Pēc Augusta Pecolda akvareļiem! Visās vēstures grāmatās šie akvareļi tiek publicēti! Arī mūsdienās māk-slinieki redz pašreizējo situāciju, to, kas vēl ir palicis, un mēs lūdzam to fiksēt,» skaidroja V. Millere. Būtiski šķiet mākslas darbos iemūžināt ne vien ainavas, bet arī vietējos cilvēkus — nevis tos, kuru ikdiena patiesībā jau sen norit lielajās pilsētās, bet tos, kuri joprojām ir šeit. Tas tiek dažādos veidos darīts — daudzi jau raugās pretim no gleznām, bet plenēros tiek arī filmēts un fotografēts. «Tas ir galvenais iemesls — lai vēsturei paliek! Citādi mēs dzīvojam šim brīdim un par to tā nepiedomājam,» pamanījusi V. Millere.

Daļa mākslinieku Mazirbē strādāja jau jūnijā, citi labprāt te ierodas brīvos brīžos, bet pagājušajā nedēļā plenērs vienoja 11 talantīgu cilvēku komandu. Lai viņus vēl vairāk iedvesmotu, pirmajās dienās biedrība bija parūpējusies par apkārtnes apskati. Neizpalika arī filmu vakars, ārzemju viesiem radot skaidrāku priekšstatu par Līvu krastu. Ik gadu vienu plenēra dienu tā dalībnieki piedāvā arī sava veida meistarklasi vietējiem bērniem, paplašinot viņu priekšstatus par dažādām mākslas tehnikām. Pārējo laiku mākslinieki velta radošajam procesam, un šogad bija tam piemēroti laika apstākļi, nevis tā, kā pērn, kad lietus uzskatījis par vajadzīgu sākties, līdzko ārā uzstādīti molberti!

Skaistais ir tepat

Daļu mākslinieku sastapām Maz-irbes «Zembahos». Gaisotne bija brīnišķīga — smaržoja pēc saulē sasiluša piejūras meža, mājas sarkano ķieģeļu sienas rotāja dažas no plenērā tapušajām gleznām, kurām bija jāpagūst izžūt līdz izstādes atklāšanai nākamajā dienā, un, protams, netālu tapa jauni mākslas darbi.

Igauņu mākslinieks Peeter Krosmann plenērā Mazirbē piedalījās jau trešo reizi. «Mani joprojām aicina — tātad kaut ko esmu pareizi izdarījis! (Smejas.) Protams, man te patīk! Kas patīk? Kompānija, lībieši un jūra! Man jūra ir svarīga,» viņš atzina. «Mani uzaicināja, es nepretojos un atbraucu,» smejoties atklāja arī lietuviešu mākslinieks Arvydas Brazdžiūnas. Viņš plenērā Latvijā bija pirmoreiz.

«Zembahos» strādāja arī I. Liepiņa un A. Ģērmane, un abas pārliecināja, ka piecos gados izsmelt Mazirbē gūstamo iedvesmu neesot iespējams, īpaši jau, ja ir tā, kā viņām, kad jāpalīdz arī plenēra organizatoriskajos jautājumos, tāpēc radošajam procesam atliek mazāk laika.

«Te ir tik daudz visa kā — nevar taču paspēt! Sēdi tik un domā, ka vajadzētu to un to… Pēc tam notiek pilnīgi citādi. Gribu Veroniku uzgleznot, bet nav laika ne viņai, ne man! Jāturpina plenērs bez plenēristiem — pašiem jāatbrauc pa kluso,» smejoties sprieda I. Liepiņa. «Dokumentācija šajā procesā daļēji ir, bet daļēji arī visu laižam caur sevi. Protams, cilvēks jau katru lietu tver mazliet subjektīvi… Man galvenais šķiet iepazītie cilvēki — atbrauc te, ej un ar visiem sveicinies: to tu pazīsti, pie tā tu esi bijis ciemos, tam tu zini dzīvesstāstu, tā mājās katru kaktiņu pazīsti… Šo gadu laikā, šķiet, esmu bijusi gandrīz katrā mājā, kur vietējie bijuši gatavi māksliniekus uzņemt,» viņa vērtēja.

«Ja man jau pirms 30 gadiem šķita, ka es te, Mazirbē, katru stūri, katru koku un krūmu zinu, tomēr pat vēl šajā plenērā atradās trīs vietas, kur nekad dzīvē nebiju bijusi! Un tādu vēl ir apmēram 150! Viss ir detaļās un sīkumos. Tie skaistumiņi ir tepat — caur tiem trim kociņiem atkal paveras kaut kas brīnumains,» par plenēra neizsmeļamajām iespējām priecājās A. Ģērmane.

Latvietim vajadzīga odziņa?

Daļa mākslinieku strādāja Košragā un dalījās līdzīgās izjūtās par plenēru kā skaistu piedzīvojumu, kas paskrien pārmēru ātri. «Negribas braukt projām! Domāju līdzi: vēl palikušas trīs dienas, vēl divas… Gribētos palikt ilgāk, bet viss labais reiz beidzas,» nopūtās lietuviešu mākslinieks Andrius Makarevičius. Turpat netālu darbojās Natallia Antsimonava no Baltkrievijas. «Man ļoti te patīk. Žēl, ka ir maz laika! Ļoti patīkami, ka organizatori mums sagādāja arī izmeklētu kultūras programmu. Tik daudz ko uzzinājām un redzējām, apkārtni apbraukājām! Brīnišķīgi! Viss ir ļoti labi,» viņa sacīja.

«Negribu braukt prom! Tā vienmēr ir, bet šoreiz — īpaši, jo ūdens jūrā ir nemainīgi silts,» vienu būtisku iemeslu neslēpa Kate Seržante. Plenērā viņa parasti esot no ražīgajiem māksliniekiem. «Dažs var tikai vienu darbu radīt plenērā. Ražīgie monstri rada četrus darbus dienā! Man vienu dienu bija trīs darbi, bet tas bija dikti nogurdinoši. Vakar jau vairs nevarēju… Tu redzi, ko varētu, entuziasms ir, vēlme ir, bet kaut kāda enerģijas daļa jau ir izdota. Tā tikai izskatās, ka mēs te pastaigājamies, atpūšamies, ēdam, dzeram un peldamies! Tas vismaz atdod mazliet to enerģiju atpakaļ,» skaidroja K. Seržante.

Viņas darbos sevišķi skaisti atspoguļotas vecās laivas. «Manas mīļās laivas,» māksliniece silti saka. Starp citu, var gadīties, ka no šī gada plenēra māksliniekiem visspilgtāk prātā paliks tieši pārdzīvojums ar vienas vecas laivas sadedzināšanu. Kas saimniekam šķiet vairs nekam nederīgs krāms, tajā cits saredz apkārtni izdaiļojošu odziņu, bet mākslinieks to novērtē kā labu labo modeli topošajam mākslas darbam un iemeslu, kāpēc vispār bijis vērts dzīties uz Mazirbi! «Tas nozīmē, ka cilvēkiem nevajag nekādas odziņas. Tās vajag tikai kaut kādiem muļķa māksliniekiem. Latvieši ir racionāla tauta. Viņiem māksla nav vajadzīga — viņi tikai izliekas! Es, protams, runāju par kritisko masu,» pēc notikušā lietišķi secināja A. Ģērmane.

Darbi turpina ceļojumu

Plenērā radītie darbi sestdien bija apkopoti vienā izstādē, beidzot arī pašiem māksliniekiem ļaujot novērtēt, ko citi kolēģi paguvuši paveikt laikā starp kopīgām ēdienreizēm un citām aktivitātēm. Līdz septembrim izstāde būs skatāma Lībiešu tautas namā, bet pēc tam ceļos pa citām vietām. Arī iepriekšējos gados tapušie darbi jau izceļojušies pa izstādēm Latvijā un ārzemēs, ļaujot novērtēt vēsturei iemūžinātos cilvēkus, objektus un ainavas.

