Pirmsvēlēšanu laikā novērojamā žurnālistu un mediju nomelnošana ir nepieņemama 08.08.2018

Šobrīd, pirmsvēlēšanu laikā, Latvijas informatīvajā telpā novērojami vairāku politisko partiju, to pārstāvju aktīvi centieni nomelnot un noniecināt žurnālistu un mediju darbu. Tai skaitā sociālajos tīklos tiek izplatīti pret žurnālistiem un viņu darbu vērsti agresīvi un nepatiesi paziņojumi. Tas raisa bažas par mērķtiecīgiem atsevišķu politiķu uzbrukumiem žurnālistiem un centieniem atturēt medijus no vispusīgas informācijas sniegšanas sabiedrībai.

Latvijas Žurnālistu asociācija aicina politiķus rīkoties atbilstoši demokrātiskas sabiedrības diskusiju kultūrai un atturēties no populismam pietuvinātām metodēm, kas, nomelnojot žurnālistus un mediju darbu, maldina sabiedrību un apgrūtina kvalitatīva un atbildīgi izvērtēta priekšvēlēšanu procesa norisi.

Īpaši priekšvēlēšanu laikā pieaug neatkarīgu un profesionālu žurnālistu loma, jo viņu uzdevums ir analizēt politiķu paveikto un pētīt, vai kandidātu apgalvojumi un priekšvēlēšanu solījumi balstīti uz patiesiem faktiem vai meliem. Latvijas mediju vidē strādā profesionāli žurnālisti, kas pēta un analizē sabiedriski politiskos un ekonomiskos procesus. Un tā ir tikai mediju redakciju atbildība — izlemt, kādu saturu tās nodod auditorijai, tai skaitā arī, izvēloties publicēt faktos un pētniecībā balstītus materiālus, kas var būt kritiski vienam vai otram politiķim, vienam vai otram politiskajam spēkam.

Latvijas Žurnālistu asociācija atgādina, ka arī auditorijai ir kritiski jāvērtē mediju radītais saturs, analizējot, vai medijs ir vienpusīgs, tendenciozs, vai arī piedāvā plašu viedokļu daudzveidību. Tāpat aicinām pievērst uzmanību tam, vai medija publikācijas balstītas konkrētos un pārbaudāmos faktos, vai tiek ievēroti citi žurnālistu un mediju profesionālās ētikas principi.

Žurnālistu darbs ir jāanalizē, to drīkst un pat ir ieteicams pakļaut kritikai, taču Latvijas Žurnālistu asociācija pauž bažas par to, ka atsevišķu politiķu pielietotās metodes pirmsvēlēšanu laikā liecina par vēlmi dezinformēt sabiedrību, manipulējot ar cilvēku emocijām un nepatiesu informāciju.

